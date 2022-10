ทาทา ยัง โชว์ร้องคู่ศิลปินรุ่นน้องสายเลือดใหม่ แอลลี่ VS ภูมิ ทำเอา เก่ง-แก้ม-หนึ่ง อึ้งไปกับพลังเสียง รายการ ร้องคู่ Together เวลา 20.15 ช่องวัน31

04.40 น. Digital Thailand เอิ้น ปานระพี มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ NFT ที่ช่วงนี้ได้ยินกันหนาหู ว่าคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมราคาถึงพุ่งสูง

07.20 น. เปรี้ยวปาก เจฟ ซาเตอร์ พาไปเดทในบรรยากาศคาเฟ่บ้านนอก แต่อยู่ในกรุงเทพ พร้อมฟังเพลงพิเศษ ร้องกันสดๆ เพราะชวนฟิน

18.20 น. รู้หน้า ไม่รู้ใคร พบสามหนุ่มขี้อ้อน ลี ฐานัฐพ์, ปลื้ม ปุริม และ ชิม่อน วชิรวิชญ์ ปะทะ แก๊งสาวระดับเวทีมิสแกรนด์ น้ำเพชร อิสรีย์, ใบเตย อักษร และ รัก สุลักษมิ์

20.20 น. สายลับลิปกลอส บราลี หลังถูกไล่ออกจากงาน เธอแวะมาทำบุญให้อาหารปลา เธอได้เจอกับ ธีรภัทร โดยบังเอิญอีกครั้ง แต่การเจอกันก็มาพร้อมความวายปวง เพราะบราลีดันโยนอาหารปลาเข้าปากธีรภัทรจนติดคอเกือบตาย แต่ก็รอดมาได้เพราะบราลีช่วยเขาไว้

23.55 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ เรื่อง พยัคฆ์สำอางผ่ากรุงโซล เรื่องราวของ แลม สายสืบนักล่า ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ธรรมดาต้องฝ่าฟันอันตราย จากคดีตามแกะรอยแท่นผลิตเงินดอลลาร์ปลอม เขาได้พบกับคู่แข่งอย่าง โอเว่น ผู้ตรวจสอบแท่นพิมพ์และนำแท่นพิมพ์หนีไปยังไต้หวัน แลมตามโอเว่นไปและได้ว่าจ้างกลุ่มสาวสวยมาเป็นผู้ช่วย

ช่อง 5

09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ แห้ว-โสภณ ชวนมาสัมผัสเรื่องราว ชุมชนบ้านเนินขาม ที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นบ้าน อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นชุมชนลาวเวียงที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ในสมัยรัชกาลที่ 1

ช่อง 7HD

14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน คนรักที่ไม่รู้จัก นักแสดงสาว ฟิล์ม ฉัตรดาว หวนมารับงานอีกครั้ง ประกบคู่กับพระเอกยุค 90 อย่าง อู๋ นวพล เป็นครั้งแรก

16.35 น. กระจกหกด้าน ตอน สุนัขพันธุ์ไทย สุนัขอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยมายาวนาน ชื่อเสียงระดับโลกคือสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อีกสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือบางแก้ว ทั้ง 2 พัฒนาสายพันธุ์มาตลอดความโดดเด่นไม่แพ้กัน

18.00 น. Iron Chef Thailand One On One Battle เปิดตำนานอาหารไทยภาคกลาง เชฟเป้ ท้าวัดกึ๋นเขย่าบัลลังก์..สุดยอดเจ้าแม่ของหวาน เชฟไก่

ไทยพีบีเอส

20.15 น. พาย สายน้ำแห่งความฝัน เมื่อวันงานแข่งเรือยาวประเพณีประจำปีมาถึง นาวา กับทีมเรือสายฟ้านาวากลับเจอปัญหาที่พวกเขาต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อจะเข้าชิงแชมป์แห่งศักดิ์ศรีกับทีมศรีนาคาแชมป์เก่าให้ได้

ช่อง 8

09.00 น. ปากท้องต้องรู้ เอ ไชยา เปิดบ้านต้อนรับ ผอ.ททท.จันทบุรี พร้อมของดี ของเด็ด เมืองจันท์

ช่อง MONO29

08.25 น. สวยพิฆาต (Lucy) เรื่องราวของ ลูซี่ นักศึกษาสาวไร้ภาระผู้ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวัน แต่แล้วเธอกลับโดนแฟนหนุ่มหลอกให้เป็นคนถือกระเป๋าส่งของผิดกฎหมาย เธอถูกหลอกลักพาตัวโดยแก๊งมาเฟียสุดอันตราย พวกมันผ่าตัดช่องท้อง และยัดยาตัวใหม่ไปในตัวเธอ หวังส่งออกข้ามประเทศ แต่สารเคมีในยากลับรั่วไหล ส่งผลให้เธอสามารถใช้สมองได้เต็มประสิทธิภาพเกินมนุษย์ทั่วไป

13.15 น. ปฏิบัติการเดือด เมืองคนดุ ปี 7 ตอนที่ 5 (NCIS: New Orleans Season 7 EP.5) ขณะที่ NCIS กำลังสืบสวนการตายที่น่าสงสัยและหลักฐานชิ้นสำคัญที่หายไปในคดีล่าสุดที่เป็นความลับสุดยอด เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทหารที่ถูกเรียกว่าแบตเตอรี่ไฮเทค ไพรด์ และลูกทีมลงความเห็นกันว่าอาจมีผลร้ายตามมาหากตกไปอยู่ในมือคนผิด พวกเขาก็ต้องขนย้ายไปในที่ที่ปลอดภัย

18.00 น. ฝ่าปฏิบัติการ สะท้านโลก 3 (Mission: Impossible III) เรื่องราวของ อีธาน ฮันท์ รับหน้าที่ในการฝึกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของหน่วยงานไอเอ็มเอฟ และเขามีคนรักที่กำลังจะแต่งงาน เป็นพยาบาลสาวที่ชื่อว่า จูเลีย ที่ไม่ได้รับรู้ถึงฐานะที่แท้จริงของฮันท์ และภารกิจล่าสุดของหน่วยงานไอเอ็มเอฟ ก็คือการจัดการกับวายร้าย ที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เขาเคยเผชิญมา นั่นก็คือ โอเว่น ดาเวียน ผู้จัดหาอาวุธและข้อมูลระหว่างชาติ ผู้ไม่เคยมีแม้แต่ความเสียใจ หรือจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ และจ้องที่จะทำลายชีวิตและครอบครัวของ อีธาน

ช่องวัน31

20.15 น. ร้องคู่ Together ทาทา ยัง โชว์ร้องคู่ศิลปินรุ่นน้องสายเลือดใหม่ แอลลี่ VS ภูมิ ทำเอา เก่ง-แก้ม-หนึ่ง อึ้งไปกับพลังเสียง