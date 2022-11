ก้อง-จอย-ท็อป ชวนขึ้นเหนือรับลมหนาว เสพงานศิลป์ ชมวิถีถิ่นชาวล้านนา ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ รายการ HI season ไปไหนไปด้วย เวลา 23.00 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง3

20.30 น. รากแก้ว กัทลี สะใจมากที่ ชารวี ไม่ได้เจอกับ กิดา ที่เชียงใหม่ และยิ่งรู้ว่ากิดารู้จักกับ โรยทองทราย กัทลีเลยมีแผนที่จะดึงทรายมาเป็นพวก และช่วยทำให้ชารวีกับกิดาแตกแยกกัน

23.00 น. HI season ไปไหนไปด้วย ก้อง-จอย-ท็อป ชวนขึ้นเหนือรับลมหนาว เสพงานศิลป์ ชมวิถีถิ่นชาวล้านนา ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

ช่องวัน31

19.00 น. ซิ่นลายโส้ วาสนา คิดวางแผนทำอะไรบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือ ทองวรรณ ลูกน้องคนสนิท ให้รอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อความวุ่นวายขึ้นที่โรงทอของ แม่จันทร์ศรี

โมโน29

11.10 น. วันล่าคนเหล็กอหังการ (The 6th Day) เรื่องราวของ อดัม กิ๊บสัน นักบินเครื่องบินล้ำสมัย ที่ดันไปตกที่นั่งลำบาก วันหนึ่งเมื่อเขากลับบ้านไปหาครอบครัว กลับพบว่ามีตัวเขาอีกคนหนึ่ง ใช้ชีวิตปกติสุขอยู่กับครอบครัวแทนที่ตัวของ อดัม เรื่องราวเริ่มสับสนและซับซ้อนมากขึ้น เมื่อมีกลุ่มคนตามล่าตัวเขา เพื่อจับไปทดลองบางอย่างที่น่ากลัว

14.25 น. ซีรีส์ คุณคือป้อมปราการของฉัน ปี 1 ตอนที่ 35 (You are My Hero Season 1 EP.35) หลังจากที่ทั้งสองยอมรับความรู้สึกของกันและกัน หมีข่า และ ผู้กองสิงเค่อเหล่ย ก็ตกลงคบกันแบบเปิดเผย แต่กลับพบปัญหาใหม่ที่เข้ามาเป็นบททดสอบชีวิตคู่ นั้นคือเวลาพักและวันหยุดที่ไม่ตรงกัน

18.00 น. แค้นลั่นนรก (Cold Pursuit) เรื่องราวของ เนลส์ ค็อกซ์แมน ผู้ชายวัยกลางคนรักครอบครัวและรักชีวิตสันโดษ ทำงานขับรถกวาดหิมะในช่วงฤดูหนาว แต่แล้วลูกชายของเขากลับถูกฆาตกรรมโดยเจ้าพ่อค้ายาเสพติด เมื่อชีวิตที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาได้เลือกเส้นทางแห่งการชำระบาปและการล้างแค้น เนลส์ ได้ออกไล่ฆ่าแก๊งอันธพาลทีละคนๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจของการฆ่าคนจากนิยายฆาตกรรม