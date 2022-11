ป๋อ-ณัฐวุฒิ สายมูหนักมาก! ตุ๊กตาคู่แก้เคล็ดความรัก เผยชีวิตคู่หวิดถึงทางตัน เกือบพังเพราะเกลียด เอ๋-พรทิพย์ เมียตัวเอง รายการ จิ้งจกทัก เวลา 16.45 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ เจอร์รี่-แห้ว ชวนเที่ยวเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Bangkok Art Biennale

16.45 น. จิ้งจกทัก ป๋อ-ณัฐวุฒิ สายมูหนักมาก! ตุ๊กตาคู่แก้เคล็ดความรัก เผยชีวิตคู่หวิดถึงทางตัน เกือบพังเพราะเกลียด เอ๋-พรทิพย์ เมียตัวเอง

20.20 น. สายลับลิปกลอส (ตอนจบ) วรากร รู้เรื่อง มาดามจี และ เสนัชย์ ร่วมมือกันก็รีบโทร.บุกไปหาด้วยความโกรธ

ช่อง 7

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน สำรับตำรับชอง ห่อหมก แกงไก่กล้วยพระ ส้มตำ ยำหมาน้อย ขนมป้าย ของอร่อยสูตรไม่ลับฉบับกลุ่มชาติพันธุ์แห่งบ้านช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ใช้วัตถุดิบธรรมชาติใกล้ตัวสร้างสรรค์เป็นเมนูหลากหลาย ภาชนะคือใบไม้เรียบง่ายแบบชาวชอง

18.00 น. MasterChef Celebrity Thailand Season 3 สัปดาห์นี้ทั้ง 5 คน อ๊อฟ ปองศักดิ์-เอ๋ มณีรัตน์-กิ๊ฟซ่า ปิยา-บอม พงศกร-อ๋อง เขมรัชต์ ยังคงต้องเจอกับบททดสอบที่คุ้นเคยกับการแข่งขัน กล่องปริศนา

ไทยพีบีเอส

20.15 น. ณ ขณะเหงา ใยไหม ตัดสินใจลาออกจากงานและได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกับ เจ๊เมี่ยง มากขึ้น ส่วน ซัน เปิดใจคุยกับใยไหมมากขึ้น ในขณะที่ต่อถูกใครบางคนสะกดรอยตามและแอบถ่ายรูป

ช่อง MONO29

13.45 น. ซีรีส์ ปฆิบัติการเดือด เมืองคนดุ ปี 7 ตอนที่ 14 (NCIS New Orleans Season 7 EP.14) ขณะที่ ไพรด์ ได้สั่งให้ทีมเชื่อมโยง ซาชา กับการโจมตีครั้งล่าสุดในนิวออร์ลีนส์ เพราะเขาต้องไปช่วย คอนเนอร์ เพื่อตกลงว่าใครคือแม่ของเขาจริงๆ ขณะเดียวกัน คาร์เตอร์ และ แทมมี่ ได้ออกตามหาสุนัขทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแต่ถูกขโมยไป ทางด้านความรู้สึกเรื่องหัวใจระหว่าง ไพรด์ และ ริต้า พวกเขาตัดสินใจครั้งสำคัญเรื่องการจัด

14.40 น. อนาคอนดา 2 เลื้อยสยองโลก : ล่าอมตะขุมทรัพย์นรก (Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid เรื่องราวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ที่รวมทีมค้นหา ดอกไม้สีเลือด เพื่อนำไปพัฒนาเป็นยายึดอายุวัฒนะ สร้างกำไรแก่บริษัทยักษ์ใหญ่ พวกเขาต้องบุกตะลุยเข้าไปในป่าดงดิบ โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเผชิญกับฤดูผสมพันธุ์ ของงูหวงถิ่นสายพันธ์ อนาคอนดา

17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ ได๋ เปิดใจแก่นชีวิตของ หมู อาซาว่า ตกผลึกแล้วจากแกะดำสู่ผู้นำแฟชั่นไทย

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง พบกับภาพยนตร์เรื่อง L.O.R.D สงคราม 7 จอมเวทย์ (Legend of Ravaging Dynasties) สุดยอดภาพยนตร์แอ็คชั่นกำลังภายในฟอร์มยักษ์แดนมังกร ที่ใช้เทคนิคพิเศษ โมชั่น-แคปเจอร์ ในการถ่ายทำตลอดทั้งเรื่อง ที่เล่าถึงสงครามของจอมเวทย์ทั้ง 7 ที่มีโลกมนุษย์เป็นเดิมพัน เต็มอิ่มไปกับวลีเด็ด ประโยคสำคัญ และเรื่องราวเวทมนต์

20.45 น. Hollywood Game Night Thailand ฮาเหนือเมฆ แพท-เฟิร์น-ชมพู่ สาดมุกกระจาย เขาทราย-สมรักษ์-สมจิตร ขอผนึกกำลังสู้

23.30 น. อัปเกรด (Upgrade) เรื่องราวของ เกรย์ เทรซ ชายผู้ซึ่งสูญเสียภรรยาจากเหตุบุกรุกบ้านสุดโหดเหี้ยม ทั้งยังถูกทิ้งให้ตายทั้งเป็นกับอาการอัมพาต นักประดิษฐ์ทุนหนากลุ่มหนึ่งได้เสนอความช่วยเหลือด้วยการปลูกถ่ายเทคโนโลยีลงระบบประสาท ซึ่งอัปเกรดร่างกายของเขาให้มีศักยภาพเหนือมนุษย์สำหรับการล้างแค้น

ช่องวัน 31

18.00 น. The Star ค้นฟ้าคว้าดาว 2022 ลุ้น! การประกาศผลใครคือ 8 คนสุดท้าย ดุเดือดถึงขีดสุด