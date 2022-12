พินรี คลุ้มคลั่ง ไม่ต่างจาก ประพิมพรรณ จนทุกคนตกใจไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร กุ้ง ต้องคอยปลอบทั้งสองในคราวเดียว ละคร เคหาสน์นางคอย เวลา 20.30 น. ช่อง 7

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 7 HD

18.45 น. สาวสองวิญญาณ รินรอง ร้องไห้เสียใจหลังจากที่ ชยุตม์ บอกว่าไม่ได้รักเธอ สายพิณ เข้ามาปลอบใจแต่ถูกชยุตม์ไล่ตะเพิดออกมา แถมเขายังโทษว่าเพราะเธอเป็นลูกสายพิณเมียน้อยพ่อ อวันตี จึงถูกอวันตีกดขี่ให้ต่ำต้อยแบบนี้

20.30 น. เคหาสน์นางคอย พินรี คลุ้มคลั่งอาละวาด ไม่ต่างจาก ประพิมพรรณ จนทุกคนตกใจไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร กุ้ง ต้องคอยปลอบทั้งประพิมพรรณ ทั้งพินรีในคราวเดียว

MONO29

18.00 น. ฅนเหล็ก : มหาวิบัติจักรกลยึดโลก (Terminator: Genisys) จอห์น คอนเนอร์ ผู้นำกองกำลังต่อต้านฝ่ายมนุษย์ ได้ส่ง สิบเอกไคล์ส รีส ย้อนเวลากลับไปในปี 1984 เพื่อคุ้มครอง ซาร่าห์ คอนเนอร์ และป้องกันอนาคตที่เครื่องจักรยึดโลกไม่ให้เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งเกิดขึ้นได้ทำให้ลำดับเวลาแตกสลายไป บัดนี้ จ่ารีส พบว่าตัวเขาเองติดอยู่ในอดีตรูปแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ที่ซึ่งเขาได้เผชิญทั้งพันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงหุ่นเทอร์มิเนเตอร์รุ่น T-800 ตัวใหม่ ศัตรูตัวใหม่สุดอันตราย

20.55 น. สยองโลกร้างปี (After Earth) : เรื่องราวของสองพ่อลูก ไซเฟอร์ ผู้บัญชาการ หน่วยยูไนเต็ด เรนเจอร์ คอร์ป และ คิไท แรจ เรนเจอร์ ฝึกหัดที่ใฝ่ฝันอยากจะเก่งกล้าดังเช่นพ่อของเขา ซึ่งได้เดินทางร่วมกันในอวกาศหลังจากที่ห่างเหินกันเป็น เมื่อยานขนส่งอวกาศที่พวกเขาโดยสาร ได้ตกลงสู่พื้นโลกที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่เมื่อหนึ่งพันปีที่แล้ว เมื่อโลกไม่เป็นมิตรกับมนุษย์อีกต่อไป พวกเขาต้องใช้ทักษะเหนือจิตวิญญาณในการเอาชีวิตรอด

22.55 น. ซีรีส์ แมกนัม คนระห่ำสืบ ปี 4 ตอนที่ 16 (Magnum P.I. Season 4 EP.16) : แม่ของผู้ต้องสงสัยที่วางระเบิด จ้างทีมค้นหาลูกชายของเธอและมอบตัวเขาให้กับเจ้าหน้าที่ คูมู และ ริก ช่วย ที.ซี. นำทางเพื่อแก้ไขความรู้สึกผิดของเขาเมื่อเขาวิ่งเข้าหาเปลวไฟเก่าในจิตใจ

GMM25

20.30 น. ซีรีส์ เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go ภารกิจปกป้อง คุณหนูหนึ่งเดียว ทำให้ ปาล์ม ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในชีวิต และต้องคอยจับตาดูหนึ่งเดียวไม่ให้คลาดสายตา แถมไม่ให้ใครรู้ว่าตนเป็นบอดี้การ์ด แม้จะอยู่ในโรงเรียนก็ตาม

ช่องวัน

19.00 น. ซิ่นลายโส้ รุ่งอรุณ กำลังทอผ้าซิ่นเกาะโส้ ให้เหล่าคณะกรรมการของอำเภอดูอยู่นั้น จู่ๆ รุ่งอรุณ ก็มีอาการปวดหัวอย่างรุ่นแรงก่อนหมดสติ ท่ามกลางความตกใจของทุกคน

20.20 น. ดงดอกไม้ เมื่อ เมียหลวง อย่าง ถิ่นสมร และ เมียน้อย อย่าง เกลียวเกศ เดินหน้าประกาศสงครามใส่กัน และพร้อมจะทำทุกทาง เพื่อทำลายล้างอีกฝ่ายให้ย่อยยับ