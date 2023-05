เพลงพิณ ปรับความเข้าใจกับ ภูมิ และกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง แสงดาว พอรู้เพลงพิณเป็นลูกของ เมฆ กับ เพ็ญ ก็เปิดศึกหาเรื่อง ละคร โปงลางฮักฯ เวลา 19.00 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

19.00 น. โปงลางฮักออนซอน เพลงพิณ ปรับความเข้าใจกับ ภูมิ และกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง ด้าน แสงดาว หลังจากตามสืบจนรู้ว่าเพลงพิณเป็นลูกของ เมฆ กับ เพ็ญ ก็เปิดศึกหาเรื่องเพลงพิณทันที

ช่อง 7 HD

18.45 น. ดั่งฟ้าสิ้นตะวัน ไตรทศ รู้ว่า เขตรัฐ จะเปิดโปงเรื่องทำร้าย คุณนายวิไลรัตน์ เลยเอาเงินมาหลอก แล้วให้ลูกน้องจัดการเขตรัฐแต่ เสนาะ อยู่ด้วยเลยช่วยลูกไว้ ทำให้รู้ว่า พี่ชู เป็นคนไล่ล่าเขตรัฐ เสนาะร้องขอชีวิตให้ลูกชายแล้วให้ฆ่าตัวเองแทนทำให้เขตรัฐรู้ว่าพ่อรักตัวเองมากแค่ไหน ทุกอย่างกำลังแย่ ปกฉัตร แอบตามมาช่วย ส่วน น้ำฝน กับ จ๊าบ พาตำรวจตามมาจับคนร้าย

ช่อง MONO29

18.50 น. เกมล่าคน ทรชนเดนตาย (The Condemned) เรื่องราวของ จอห์น คอนราด ทหารชาวอเมริกันที่โดนปรักปรำและกลายเป็นนักโทษที่รอวันประหาร เขาถูกซื้อตัวโดยโปรดิวเซอร์รายการทางอินเตอร์เน็ตที่จัดแข่งขันต่อสู้แบบผิดกฎหมาย บริเวณเกาะร้างแห่งหนึ่ง ผู้คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นนักโทษที่ถูกจับมาเล่นเกมแบบแบทเทิลรอยัล มีเพียงผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอด

22.50 น. ซีรีส์ แบทวูแมน ปี 2 ตอนที่ 8 (Batwoman Season 2 EP.8) และแล้วความสามารถของ แบทวูแมน คนใหม่ก็ได้รับการทดสอบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะที่การค้นหาของ เคท ยังคงดำเนินต่อไป โซฟี และ เจคอบ ได้คิดจะจับทดสอบ คอรียานา ทำให้ขั้วตรงข้ามอย่าง ลุค กับ แม่รี่ ต้องเจอศึกหนัก

23.50 น. วิกฤตการณ์ดาวอังคารมรณะ (The Last Days on Mars) เมื่อกลุ่มนักสำรวจยาน ออโรร่า นำโดย วินเซนต์ เดินทางไปถึงดาวอังคาร และกลายเป็นมนุษย์กลุ่มแรก ที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวอังคาร อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาลงไปเก็บตัวอย่างเพื่อรนำกลับโลก สิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่ทุกคนคิด เมื่อลูกทีมของเขาที่สัมผัสมันโดยตรง กลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในแบบที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการถึง

ช่องวัน31

19.00 น. ตำย่าบอก มะนาว มีปากเสียงกับ น้ำตาล เพราะไม่พอใจที่จู่ๆ น้ำตาลประกาศเลิกจ้าง น้าอร พนักงานล้างจานที่ร้าน เพียงเพราะเหตุผลที่น้าอรสนิทสนมกับมะนาวเป็นพิเศษ

20.30 น. รักร้าย บรรเทา เป็นห่วง เวนิการ์ อย่างมาก ที่ต้องเอาตัวเอง เข้าไปเป็นเหยื่อล่อให้ ธีรกิจ คายความจริงทั้งหมดออกมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิด