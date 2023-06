บุกตึกแดงตีซี้ มิกซ์-เฉลิมศรี ผู้แต่งเพลง เลือดกรุ๊ปบี ให้เพื่อนจนโด่งดัง ทำชีวิตพลิกฝัน ต้องรับมือกระแสดราม่า รายการ วัน เดย์ วิท เวลา 22.30 น. ช่อง โมโน29

ช่อง 3

19.00 น. รักสุดใจยัยตัวแสบ อดิศร เรียก แก้ว คุยแบบส่วนตัวถามเรื่องความคืบหน้าโปรเจครีสอร์ทของ เฑียร แก้วพูดให้อดิศรฟังถึงความตั้งใจของเฑียรกลับโปรเจคนี้ ด้านเฑียรที่อยู่นอกห้องเป็นห่วงและกังวลกลัวพ่อจะไล่แก้วออกจากบ้าน

ช่อง โมโน29

15:05 น. ฝ่าวิบัติเพลิงนรก Deepwater Horizon จากเรื่องจริงของเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันระเบิดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เรื่องราวของความความกล้าหาญของเหล่าบรรดาคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบชื่อว่า ดีปวอเทอร์ ฮอไรซัน ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี 2010 ที่ต้องพยายามเอาชีวิตทั้งของตนเองและพวกพ้องให้รอดจากมหันตภัยครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็น การรั่วไหลนอกชายฝั่งครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

18.00 น. พยัคฆ์ร้ายทวงแค้นระห่ำโลก Quantum of Solace 007 สานต่อการผจญภัยสุดระทึกของเจมส์ บอนด์ ใน Casino Royale หลังจากถูกเวสเปอร์หญิงสาวที่เขารักหักหลัง 007 พยายามต่อสู้กับแรงกระตุ้นที่จะทำให้ภารกิจล่าสุดของเขากลายเป็นเรื่องส่วนตัว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผยความจริง บอนด์ และ เอ็ม ได้สอบสวน มิสเตอร์ ไวท์ ผู้ที่เผยว่า องค์กรที่แบล็กเมล์เวสเปอร์นั้นซับซ้อนและอันตรายกว่าที่ใครๆ คาดคิด

19.00 น. ดอกหญ้าป่าคอนกรีต เอมี่ เป็นห่วง มีนา ที่กำลังเครียดหนัก เพราะต้องการเงินมารักษา สมพงษ์ ผู้เป็นพ่อ หลังจากที่ถูกแก็งทวงหนี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษาตัวด้วยการผ่าตัดสมอง จึงเข้าไปช่วยคิดหาทางออก

22.30 น. วัน เดย์ วิท แมทธิวฯ บุกตึกแดงตีซี้ มิกซ์-เฉลิมศรี ผู้แต่งเพลง เลือดกรุ๊ปบี ให้เพื่อนจนโด่งดัง ต้องรับมือกับกระแสเจ้าแม่ดราม่า

23.20 น. เฉือนคมคนพันธุ์โหด We Own the Night บ๊อบบี้ กรีน ไม่ยอมเดินทางแนวเดียวกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่เจริญรอยตามกันมาหลายชั่วอายุคน เขามุ่งมั่นจัดการร้าน El Caribe ไนท์คลับสัญชาติรัสเซีย ที่เปิดกิจการทำมาค้าขึ้นจนเป็นตำนานหน้าสำคัญของย่านไบรท์ตัน บีช ในบรู้คลิน เขาตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุล และปกปิดสายสัมพันธ์ที่จะโยงเข้าไปจนถึงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แห่งมหานครนิวยอร์ก ชื่อดังเสียจนหมดสิ้น

ช่อง GMM25

20.30 น. บทกวีของปีแสง Be My Favorite จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อ ลูกแก้ววิเศษ พา บทกวี ย้อนเวลากลับไปในวัย 18 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาได้พบเจอกับรักแรกคือ แพรไหม และก้างขวางคออย่าง ปีแสง สุดท้ายการย้อนเวลากลับไปในอดีตครั้งนี้ของ บทกวี จะทำให้เขาสมหวังในความรักกับ แพรไหม หรือไม่ มาลุ้นกันต่อ