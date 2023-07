พบ 6 หนุ่มวง PROXIE บอยกรุ๊ปสุดป๊อปผลผลิตบอสใหญ่ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ กับเส้นทางศิลปินที่แจ้งเกิดถูกที่ถูกเวลา รายการ เรื่องจริง NIGHT LIFE เวลา 22.30 น. ช่อง 7

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



04.40 น. Digital Thailand เอิ้น ปานระพี มีข้อสงสัยว่าหากเราใช้ AI วาดรูปให้ แบบนี้ถือว่าเป็นงานของเราหรือไม่ และหากมีคนเอารูปของเราไปฝึก AI ให้สร้างภาพขึ้นมาใหม่นับว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ไปติดตามกัน



07.25 น. เปรี้ยวปาก พาไปร้าน Deer December Caf? ที่ตั้งใจทำร้านให้ลูกค้ารู้สึกมีความสุขเหมือนอยู่ในเทศกาลต่างๆ ของเดือนธันวาคม มาที่นี่ได้อร่อยครบทั้งเครื่องดื่ม ขนม และอาหารฟิวชั่น ส่วนใครชอบไอศกรีมเราอยากให้มาลองไอศกรีมกะทิอบควันเทียนกันกับร้าน ไอศกรีมกะทิ อบควันเทียน อุดมสุข เป็นไอศกรีมโบราณที่อร่อยแบบคนยุคใหม่ทานได้ ความสนุกของการทานไอศกรีมที่นี่คือการเลือก Topping ที่มีให้เลือกหลากหลาย รสชาติเปรี้ยวหวานเข้ากับไอศกรีมสุดๆ สายแซ่บ สายซี๊ด สายปูไข่ดองต้องมาร้าน ครัวบ้านปูไข่ดอง เป็นสูตรปูไข่ดองเจ้าแรกของประเทศไทย อร่อยเพลินเกินห้ามใจ



14.00 น. Take Me Out Thailand พีเค ลั่น! เลิกเจ้าชู้ หยุดเปย์สาว ยึดคติ เมียมีไว้ให้ตามใจ



20.05 น. ซุปตาร์เวลานอก พักบทบาทคู่ดูโอ้ เจนนี่ โจลี จากละคร มาตาลดา มาฝึกทำอาหารฉบับแม่ศรีเรือน ที่ ABC Cooking Studio เซ็นทรัลเวิลด์

22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ เสนอภาพยนตร์ เหาะแล้วซิ่ง:Cannon Ball Run เรื่องราวของการแข่งขันรถสุดมันเพื่อพิชิตชัยชนะ ในเส้นทางข้ามประเทศอันแสนยาวไกล โดยมีเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญจากเจ้าชายอาหรับเป็นเดิมพัน

ช่อง 5



09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ พาไปที่ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น และพูดคุยกับ คุณนัน อุดมเฉลิมภัทร หนึ่งในผู้บริหารเครือกันยาคลินิก

ช่อง 7HD



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน เธอมาจากต่างดาว เรื่องราวของ โน่ เด็กเนิร์ดที่ชอบและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว และเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง



15.30 น. ดวลเพลงดัง สัปดาห์นี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งหมอลำสุดโจ๊ะ เด๋อเดี่ยงด่าง ของลูกทุ่งอินดี้สาวสุดแซ่บ ลำไย ไหทองคำ งานนี้เวทีสะเทือนไม่เกินจริง เพราะแต่ละคนปล่อยพลังทั้งร้องทั้งเต้น จนโหวตเตอร์ถึงกับพร้อมใจกันลุกขึ้นเต้นทั้งสตูดิโอ



18.00 น. เชฟกระทะเหล็ก พบกับเชฟอาหารจีนฝีมือดี เชฟ Tsai Shih Wei (ไช่ ซื่อ เหวย) ผู้คว้ารางวัลมิชลินไกด์ถึง 2 ปีซ้อนจากเกาะฮ่องกง เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจีนตัวจริง อยากท้าประลองกับ เชฟอาร์ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย งานนี้บอกเลยว่าเชฟอาร์เจอศึกหนักแน่นอน ใครจะมีทีเด็ดจนสามารถคว้าชัยชนะไปครอง

22.30 น. เรื่องจริง NIGHT LIFE ทำความรู้จัก 6 หนุ่มวง PROXIE บอยกรุ๊ปสุดป๊อปตัวแทนความฝันของ ติ๊ก เจษฎาภรณ์ กับเส้นทางศิลปินที่แจ้งเกิดถูกที่ถูกเวลา

ช่อง MONO29



13.55 น. หน่วยสืบสวนคดีเดือด ปี 19 ตอนที่ 9 เกิดเหตุที่ปรึกษาทางการเงินถูกยิงที่สถานี ทำให้ทีมนาวิกโยธิน NCIS ต้องสืบสวนคดีนี้โดยการสัมภาษณ์โฮโลแกรมสามมิติของตัวเธอเอง ที่เธอสร้างขึ้นก่อนเสียชีวิต



17.30 น. เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า พาผู้ชมไปทัวร์แหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าขึ้นชื่อตั้งแต่อดีตยันปัจจุบัน ณ กรุงทองพลาซ่า ย่านราชเทวี อีกหนึ่งสถานที่แหล่งรวมเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยทุกไซส์



21.00 น. ฝังแค้นแรงระห่ำนรก หนุ่มนักซิ่งลึกลับ หลังจากที่ติดคุกมา 10 ปี เขามีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือการล้างแค้นให้กับน้องชายที่ถูกฆ่าตายระหว่างแผนการปล้นที่ล้มเหลว จนเป็นเหตุให้เขาต้องลงเอยในเรือนจำ เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระ ไฟแค้นที่มาพร้อมแผนการอันดุร้ายและอันตราย จึงได้เริ่มขึ้น



23.55 น. คนแปลกหน้า ขอฆ่าหน่อยสิ เมื่อ 10 ปีก่อนโลกได้รู้จักกับปรากฏการณ์ความระทึกครั้งแรก เมื่อ 3 คนแปลกหน้ามาเยี่ยมบ้านพร้อมกับลางมรณะ เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ทริปสุดหรรษาต้องเปลี่ยนเป็นฝันร้ายเมื่อพวกเขาเข้าพักที่โรงแรมรถบ้านห่างไกลผู้คน โดยไม่รู้เลยว่า 3 ฆาตกรโรคจิตสวมหน้ากาก หน้ากากตุ๊กตาสาว, หน้ากากไอดอลหญิง และหนุ่มสวมถุงคลุมหน้า กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ความมืด

ช่อง อมรินทร์ทีวี



22.45 น. คลื่นความถี่ต่ำ เพราะเหตุสะเทือนขวัญในวัยเด็ก ทำให้ม่อน มนายุ เด็กชายวัย 10 ขวบต้องนอนโคม่าอยู่หลายเดือน อีกทั้งยังทำให้กาย เพื่อนสนิทของเขาต้องตายก่อนวัยอันควร เหตุการณ์ครั้งนั้นนอกจากจะตามหลอกหลอนม่อนมาตลอด 18 ปีแล้ว ยังทำให้เขามีความพิเศษที่ไม่เคยต้องการอย่างการมองเห็นวิญญาณเพิ่มเข้ามาในชีวิต

Workpoint ช่อง 23

09.00 น. หนีเที่ยวกัน ทอปแท็ป จิรกิตติ์ ที่จะพาไปกินไปเที่ยวไปดูความเฟี้ยวของโรงแรมแนวสตรีทมีสไตล์ บอกเล่านิยามของกรุงเทพฯ ผ่านงานออกแบบได้อย่างเด่นชัด เรียกได้ว่าเป็นที่สุดงานออกแบบแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ งานนี้มีไฮไลต์ที่ถูกใจคนไทยได้ใจต่างชาติ ดูหนังกลางแปลงในห้องพัก!เสิร์ฟอาหารผ่านสลิง! ยังมีดีเทลจัดๆ กิมมิคจึ้งๆ อีกมากมาย