บอส-ดรีม เสิร์ฟจานเด็ด เมนูดัง กับร้านแรก Oum’s Great Crepe ร้านเครปของคนรักเครป หลากหลายเมนู รายการ กินไหน ไปด้วยกัน เวลา 12.05 น. ช่อง 7 HD

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ เจอร์รี่-อู ชวนกันออกทริปเที่ยวตามไลน์โคราชจีโอพาร์ค กับเส้นทางช้าง 4 งา ซึ่งโคราชจีโอพาร์ค ได้รับเลือกทั้งหมด 5 อำเภอด้วยกัน



06.55 น. Are You Ok? ก้อง ปิยะ และ ได๋ ไดอาน่า พาไปพบกับหนุ่มสายวายไฟแรง บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย พูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพ ผุดไอเดียดีๆ เกี่ยวกับพลังรังสีรักษาโรคเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

08.50 น. ฉ่อย Journey ตอน “Rap Battle” ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจัดประชาคมเพื่อถามตอบ คลายข้อกังวลในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในชุมชน

14.15 น. ตีท้ายครัว น้องอ๊ะอาย กรณิช ภูมิใจกับบ้านแห่งน้ำพักน้ำแรงที่เป็นบ้านของครอบครัวจริงๆ ล่าสุดโดดมาลงละคร เรือนทาส ทางช่อง 3 ประกบคู่ ตี๋ ธนพล ที่วันนี้ขอแวบมาเซอร์ไพร์สและปล่อยโป๊ะเปิดชื่อหนุ่มในดวงใจที่น้องอ๊ะอายปลื้มมากๆ



16.45 น. ไทยนิยม ช่วง ไทยแสดง ได้รับเกียรติจากคณะลิเก ศรราม น้ำเพชร มาแสดงในชุดเพลง กระต่ายเต้น ที่รอบนี้ควงคุณแม่มาแสดงคู่กัน ต่อด้วยช่วงเพลงดังข้ามเวลา จั๊ก ชวิน ศิลปินที่มากความสามารถที่มาร้องเพลง ทะเลไม่เคยหลับ ส่งท้ายด้วยช่วงไทยนิยม ศิลปิน จากค่าย ไวท์มิวสิก ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ Monica (โมนิก้า) ครั้งนี้กลับมาพร้อมเพลงใหม่ รักกันนานนาน(นะค่ะ)

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “บ้านบุ” ชุมชนเล็กๆ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมขึ้นชื่อที่กำลังค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลาคือขันลงหิน สืบทอดกระบวนการผลิตแบบโบราณ บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสถานที่สำคัญ ร้อยเรียงเป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำของคนรุ่นเก่า

09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง สู้เพื่อฝัน ผู้ท้าชิงคนที่ 1 พิมพ์ พิมพ์ลดา โยกย้าย ส่ายสะโพกกับเพลงลูกทุ่งสุดโจ๊ะ “พกเมียมาด้วยเหรอ” จากนั้นผู้ท้าชิงคนที่ 2 เบสท์ ปรมินทร์ เลือกเพลงเศร้าสุดซึ้ง “งานแต่งคนจน” ปิดท้ายด้วยนักศึกษาหนุ่ม แชมป์ 3 สมัย ชิว ภาณุวิชญ์ ขอใช้เพลง “แด่…แม่” มาเรียกคะแนนและน้ำตาของผู้ชม เหล่าคณะกรรมการ

12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม เสิร์ฟจานเด็ด เมนูดัง เรียกน้ำย่อยกับร้านแรก Oum’s Great Crepe ร้านเครปของคนรักเครป กับหลากหลายเมนูที่สร้างสรรค์จากใจ จากนั้นตามรอยความอร่อยด้วยร้าน ปุ๊ สุกี้ ตำนานสุกี้ริมถนนเจริญนคร ที่การันตีความอร่อยกว่า 20 ปี ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกับร้าน ตลาดพลูโอชา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่คนรักเนื้อต้องมาเยือน



18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 การแข่งขัน Team Challenge (ทีมชาเล้นท์) ครั้งที่สองยกขบวนไปแข่งขันไกลถึงเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี สนามประลองสุดยิ่งใหญ่อลังการ เพราะเป็นการแข่งขันบนแพลอยน้ำขนาดใหญ่

ทรูโฟร์ยู 24



16.50 น. Raging Fire โคตรเดือดฉะเดือด ชาน กำลังไล่ล่าจับพ่อค้ายาตัวพ่อ ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อมีการสังหารตำรวจมากกว่าสิบศพ โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายลึกลับ เมื่อยิ่งสืบเขายิ่งค้นพบว่าผู้บงการเป็นอดีตลูกศิษย์มือหนึ่งของเขา โอ ชายหนุ่มซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยโทสะและแรงอาฆาตแค้นที่พร้อมสั่งฆ่าล้างแค้นทุกคน ที่เป็นตัวการทำให้เขาต้องเข้าคุกนานถึง 5 ปี

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda ไม่ว่า โซ่ จะเจอเรื่องที่ทำให้ต้องผิดหวังเสียใจขนาดไหน ก็ยังคงมี โจ๊ก ที่คอยอยู่เคียงขางเสมอ จนโซ่ชักเริ่มรู้สึกใจสั่นหวั่นไหวเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับโจ๊ก

ช่อง MONO29

14.00 น. ซีรีส์ หน่วยสืบสวนคดีเดือด ปี 19 (ตอนที่ 16) อุบัติเหตุที่น่าสยดสยองในงานเลี้ยง ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับการเรือของหน่วย NCIS สู่คดีการหายตัวไปของเหยื่อที่ถูกจับไปทรมานแบบไลฟ์สด



17.30 น. DNA TALK บุกคนต้นแบบ ได๋ ไดอาน่า พาไปบุกค้นหาดีเอ็นเอแห่งความสำเร็จ กับอินฟลูเอนเซอร์เกษตรกร LGBTQ+ สุดปังหัวใจสุดสตรอง คุณโอวา-ธนาวัฒน์ จันนิม หรือฉายา กะเทยขายข้าว ชาวนาออนไลน์จาก จ.สุรินทร์ เจ้าของเพจ โอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินทร์100% ผู้สร้างมิติใหม่ของการขายข้าว

17.55 น. ซีนเด็ดภาษาหนัง คริส-เต้-เพลง นั่งเรือสุดไฮเทคแกะคำศัพท์สุดล้ำไปกับกองกำลัง “คอบร้าทมิฬ” ภาคสองของภาพยนตร์แอ๊กชั่นเดือดทะลุจอ “จีไอโจ”



18.00 น. ปล้นซ้อนปล้น พลิกถนนล่า การวางแผนปล้นทองคำมูลค่า 4 ล้านปอนด์ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยแก๊งอาชญากรชาวอังกฤษ นำทีมโดย ชาลี หัวขโมยที่เพิ่งพ้นโทษและ มิสเตอร์บริดเจอร์ ขาใหญ่เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลในคุก แต่อุปสรรคสำคัญคือแก๊งมาเฟียเจ้าถิ่นชาวอิตาเลี่ยนที่รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเขาตลอด

20.30 น. โคตรนรกปล้นเหนือเมฆ กลุ่มจารชนอัจฉริยะกำลังวางแผนฉกเงินจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบล้านเหรียญ ซึ่งหลุดจากระบบการเงินและกำลังถูกส่งไปทำลายที่ธนาคารกลางสหรัฐ พวกเขาต้องลงมือใต้จมูกของหน่วยงานพิทักษ์กฎหมาย ที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดในลอสแอนเจลิส

ช่องวัน31



20.45 น. The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น5 ลุ้นผล 6 คนสุดท้าย เอฟ รัฐพงศ์, ใบเตย ศิริลักษณ์, เมจิ ภัทรานิษฐ์, น้ำทิพย์ วรินธิรา, ปิ๊ก บวรลักษณ์ และ เบลโลล่า กนิษฐา ใครคือผู้ที่จะคว้ารางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34



22.30 น. ซีรีส์ ไดโนซอร์รัก รัก บุกไปหา ไดโน ที่ห้องเพื่อดูอาการบาดเจ็บด้วยความเป็นห่วง ไดโนจึงถือโอกาสอ้อนให้รักดูแลจนรักออกอาการเขินสุดๆ แถมไดโนยังเอ่ยปากชวนรักออกไปช็อปปิ้งสองต่อสอง ก่อนจะบังเอิญเจอกับแก๊งพี่รหัสที่ไม่ค่อยพอใจรักเข้ามาทักทาย