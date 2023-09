เปิดบ้านสวน เปา-เปาวลี สูตรชีวิตเรียบง่าย ฉบับออแกนนิค ป๋ากิ๊ก บุกเซอร์ไพร์สเผาทั้งลูกชาย ลูกสะใภ้แบบเต็มพิกัด รายการ ตีท้ายครัว เวลา 14.15 น. ช่อง 3

โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3

05.05 น. เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ น้อย-อู ยังเที่ยวตามรอยเส้นทางโคราชจีโอพาร์ค อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มาที่ ศูนย์ปฎิบัติธรรมภูแสนดาว เรียนรู้เกษตร

06.55 น. Are you ok? สบายดีหรือเปล่า โบว์ เมลดา หัวใจเต้นผิดจังหวะ เผยไม่เกี่ยวความรัก เหตุแห่งอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่งสัญญาณไม่ปกติ

14.15 น. ตีท้ายครัว เปิดบ้านสวน เปา-เปาวลี สูตรชีวิตเรียบง่าย ฉบับออแกนนิค ป๋ากิ๊ก บุกเซอร์ไพร์สเผาทั้งลูกชาย ลูกสะใภ้แบบเต็มพิกัด

16.45 น. ไทยนิยม ช่วง เพลงดังข้ามเวลา เจ้าพ่อเพลงรัก คุณนภ พรชำนิ หยิบเอาเพลง เสน่หา มาฝากแฟนๆ ต่อด้วย ช่วง ไทยนิยม ต้อนรับ 4 สาว ALALA เกิร์ลกรุ๊ปจาก White Fox กับเพลงใหม่ล่าสุด เสียใจไม่เสียดาย (No Love)

18.20 น. Hollywood Game Night Thailand วิลลี่ แมคอินทอช เปิดบ้านต้อนรับเซเลบริตี้ ที่ใช้ปากและเสียงในการทำงาน เริ่มกันที่ ทีมนักร้อง อะตอม ชนกันต์, ซาร่าห์ ศญพร, โมบาย พอมรภัส ปะทะกับ ทีมดีเจ ดีเจมะตูม, ไก่ สมพล และ ดีเจเชาเชา ทีมไหนจะอวดสกิล โชว์ฝีมือในการเล่นเกม และเอาชนะไปได้

ช่อง 7 HD

07.55 น. ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน บางขุนเทียน ทะเลติดกรุง เขตเดียวของเมืองหลวงที่ติดฝั่งทะเล มีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลน สัตว์น้ำ สัตว์บก นานาชนิด ติดทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม เหมาะสำหรับคนที่อยากพักกาย พักใจ แบบไม่ต้องเดินทางไกลให้เสียเวลา

09.10 น. สมรภูมิเพลงดัง หอย-เกียรติศักดิ์ ถูกเลื่อยขาเก้าอี้พิธีกรให้กับ นุ้ย-ธนวัฒน์ งานนี้แม้จะเสียตำแหน่งพิธีกรไป แต่ก็ขอยึดตำแหน่งกรรมการ ร่วมด้วยคณะกรรมการสุดรั่ว ตั๊ก-ศิริพร และ จตุรงค์ โพธาราม

12.05 น. กินไหน ไปด้วยกัน บอส-ดรีม พาชิมความอร่อย 2 ร้าน 2 สัญชาติ เวียดนาม ญี่ปุ่น

18.00 น. มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 6 รอบรองชนะเลิศ เหล่า Home Cook ต้องฝ่าด่านกรรมการรับเชิญสุดโหด ใครจะได้เป็น 3 คนที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24

18.40 น. คืนหมีฆ่า ภ.ระทึกขวัญสั่นประสาทกับฆาตกรในชุดหมีออกมาไล่เชือด

ช่อง GMM25

20.30 น. ซีรีส์ วาระซ่อนเร้น เมื่อ โซ่ ดันตั้งกำแพงขึ้นในใจว่าการมีความรักของตนกับ โจ๊ก จะทำให้ โซ่ หลุดโฟกัสเรื่องที่ส่งผลต่อในชีวิตอนาคต แต่โชคดีที่ยังมีแม่คอยเตือนสติให้ โซ่ คิดได้ว่า โจ๊ก คือคนที่คอยผลักดันความฝันทุกอย่าง

ช่อง MONO29

10.20 น. ซีรีส์ บัญชีดำอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ปี 7 ตอนจบ (The Blacklist Season 7 EP.19) หน่วยเฉพาะกิจสืบสวนนักบัญชีที่ทำงานให้กับอาชญากรที่ร่ำรวย เพื่อค้นหาพี่น้องที่มีความรุนแรง และอันธพาล แต่ก็ได้รับการว่าจ้างให้ปกป้องเขา ขณะเดียวกัน ลิซ ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ

15.10 น. โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก (Sonic the Hedgehog) เรื่องราวของ เม่น ที่ว่องไวที่สุดในโลก เมื่อเขามาเยือนบ้านใหม่บนโลก โซนิค และเพื่อนรักคนใหม่ของเขาอย่าง ทอม ต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกให้พ้นจากอัจฉริยะผู้ชั่วร้าย ดร.โรบ็อทนิก และแผนการที่หวังจะครองโลกของเขา

18.00 น. คนคมถล่มนิวเคลียร์ (Shock Wave 2) เกิดการก่อการร้าย ด้วยการวางระเบิดทั่วฮ่องกง เฉิงฟง อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด EODB ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในจุดเกิดเหตุ ความสัมพันธ์ของเขากับองค์กรก่อการร้ายตัวแสบอย่าง เวนเด็ตต้า ทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในทันที เมื่ออาการของ เฉิงฟง ดีขึ้น เขาก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ เฉิงฟง รู้ดีว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถถูกส่งเข้าคุกได้ตลอดเวลา จึงทำให้เขาตัดสินใจหลบหนีเพื่อออกตามหาความจริง