ช่อง 3

04.40 น. Digital Thailand Thailand เอิ้น ปานระพี พาทุกคนไปพบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างภาวะโลกเดือดที่ตอนนี้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอากาศร้อนมากขึ้นทุกปีและสภาพอากาศที่แปรปรวนกว่าเดิม แล้วสาเหตุหลักที่ทำให้โลกเกิดภาวะโลกเดือดคืออะไร



07.25 น. เปรี้ยวปาก จอย-เต๋อ พาตะลุย 3 ร้าน ย่านอารีย์ So Yummy เริ่มร้านแรกกับเมนูยุค 80 ร้าน Lucky’s Hungry ที่นี่มีทั้งเมนูจานหลักและของทานเล่น จานหลักต้องสั่งคือ Classie AFR ข้าวผัดอเมริกันสูตรคลาสสิก ต่อกันที่ร้านพิซซ่าสไตล์นโปเลียน ร้าน Kenny’s เมนู Signature Smoked it everyday แป้งนุ่ม ขอบฟู ดีต่อใจ ปิดท้ายด้วยร้านอาหารอิตาเลียน ร้าน Semolina : Pasta & wine ที่นี่จะทำเส้นพาสต้าแบบสดๆ ชามต่อชาม มีทั้งเมนู Signage และ Classic



16.00 น. เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝน พามาดูสเต็ปการแดนซ์ของนักแสดงละครชุด ดวงใจเทวพรหม ก่อนขึ้นโชว์ในงาน เปิดวิกบิ๊ก3 Best & Beyond ใครจะเป็นแชมป์เท้าไฟ สายไหนเต้นคูล สายไหนเต้นหน้าฮ่าน สายไหนเต้นตามอารมณ์

22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ “คนตัดคน : God Of Gamblers” เกาจิ้ง โคตรเซียนพนันผู้มีชื่อเสียงอันลือลั่นรับปากจะแก้แค้นให้กับเซียนญี่ปุ่น โดยเขาต้องต่อกรกับเซียนพนันยอดฝีมือจากสิงคโปร์ แต่ก่อนที่เขาจะเดินทางไปแข่ง เขาดันพลัดตกเหวทำให้ความจำเสื่อมชั่วขณะ แต่ฝีมือยังเฉียบขาดเหมือนเดิม เขาได้รับความช่วยเหลือจาก อาเต๋า และแฟนสาวแก๊ง 18 มงกุฎ ในระหว่างนั้นศัตรูของเกาจิ้งพยายามล่าตัวเขาเพื่อแก้แค้น

ช่อง 5

09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ แห้ว โสภณ มาที่ พิพิธภัณฑ์บางลำพู พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวในย่านบางลำพูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนต้นเรื่องครั้งนี้เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ ภายใต้ชื่อ กลุ่มไกด์เด็กบางลำพู และพูดคุยกับ น้องต้า-ปานทิพย์ ลิกขะไชย ประธานชมรมเกสรลำพู และยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการไกด์เด็กบางลำพูอีกด้วย

ช่อง 7HD



12.05 น. ภารกิจสุดคิดถึง มันนี่ กิจจำนง บุกถึงถิ่นลิเกเงินล้าน กุ้ง สุธิราช ที่จังหวัดชัยนาท เริ่มต้นกันที่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่แรกสุดประทับใจแบบไม่รู้ลืม โดยนักร้องลิเกคนดังได้เปิดกล่องความทรงจำ เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวในวัยเรียน ตั้งแต่ ม.1-ม.6 ได้เป็นทั้งนักเรียนดีเด่น เรียนดี กีฬาสุดยอด และยังบอกด้วยว่าได้เป็นถึงหัวหน้าทีมเซปักตะกร้อของโรงเรียน แข่งขันจนเป็นแชมป์ระดับจังหวัด จนถึงระดับภูมิภาคมาแล้ว



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน ความจนฆ่าคนได้ ชายคนหนึ่งที่แอบชอบสาวจนได้เป็นสามีภรรยาและมีลูกด้วยกัน แต่หญิงสาวดันไม่รู้จักพอ อยากรวย อยากมีฐานะที่ดีขึ้น จึงสะบั้นรักจากครอบครัวหนีความลำบากยากจนไป



15.30 น. ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ คว้าเพลงฮิตประจำตัวคนโสดมาเป็นโจทย์เพลงประจำสัปดาห์ พร้อมส่ง 3 แชมป์ต่างสไตล์ ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลง โปรดส่งใครมารักฉันที ของวงร็อก อินสติงต์

16.30 น. กระจกหกด้าน ตอน “ลายคราม” สุภาพสตรีวัย 88 ปรับเปลี่ยนและแปลงทันกระแสนิยมคนยุคใหม่ สร้างคุณค่าแก่ของเก่า ด้วยแนวคิดการทำงานที่สร้างทั้งความสุขและความภาคภูมิใจของตน มีพลังกาย พลังใจ ไม่ปล่อยวันเวลาที่เหลืออยู่หมดไปแบบไร้ประโยชน์

17.00 น. พิภพมัจจุราช ตอน “กตัญญูกตอเวจี” ยายนง ปากร้ายชอบด่าชอบแขวะชาวบ้าน นิสัยชอบเอาเปรียบคนอื่น ไม่มีใครทนนิสัยแกได้ยกเว้น แก้ว หลานสาวที่ถูกแม่ทิ้งตั้งแต่เกิด ยายนงเลี้ยงดูแก้วอย่างดี เข้มงวดทำให้แก้วรู้สึกอึดอัด เพื่อนของแก้วก็มีแค่ ชด ทั้งคู่แอบรักกัน พอยายนงรู้เข้าก็ไม่พอใจไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจว่าชดนิสัยไม่ดี ชอบขโมยของในร้าน วันหนึ่งยายนงถูกพบเป็นศพโดนของแข็งฟาดหัว ไม่มีใครพบแก้ว ชาวบ้านคิดว่าแก้วโดนชดลักพาตัว

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



12.30 น. จังโก้ โคตรคนแดนเถื่อน จังโก้ ทาสผิวสีกับ ดร.คิง ชูลซ์ อดีตหมอฟันที่ผันตัวมาเป็นนักล่าฆ่าหัว เขากำลังไล่ล่าพี่น้องฆาตกรบริทเทิล มีเพียงจังโก้เท่านั้นที่สามารถนำทางเขาไปสู่เป้าหมายได้ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าชูลซ์จะปล่อยจังโก้เป็นอิสระ จนในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จ

ช่อง GMM25



20.30 น. ซีรีส์ Only Friends แซน รู้อยู่เต็มอกว่า เรย์ ไม่คิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น แถมยังเที่ยวไปเดินหน้าทำคะแนนเพื่อหวังพิชิตใจ มิว และสานสัมพันธ์กับคนอื่นอีกมากมาย

ช่อง MONO29



10.15 น. ซีรีส์ ส.ว.า.ท หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด ปี 3 ตอนแรก หน่วย SWAT ต้องทำงานร่วมกับ ร.ท.ไพเพอร์ ลินช์ เพื่อตามล่ามือระเบิดต่อเนื่องที่ใช้โดรนเป็นระเบิด ในขณะเดียวกันวันแรกของ ฮอนโด ในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมายของ ดาร์ริล เริ่มซับซ้อนเมื่อพ่อของเขาย้ายเข้ามาโดยไม่คาดคิด



18.00 น. สงครามพิฆาตจักรวาล เจมส์ ไทบีเรียส เคิร์ก เด็กหนุ่มชาวไร่จากไอโอวาที่ต้องการความตื่นเต้นในชีวิต ซึ่งมีความเป็นผู้นำอยู่ในสายเลือด เจมส์ลงเรียนเพื่อสอบเข้าทหารหน่วยรบ สตาร์ฟีด เพราะอยากพิสูจน์ฝีมือว่าตนเองเหนือกว่าพ่อ จากวีรกรรมการเสียสละช่วยเหลือลูกเรือให้รอดชีวิตในอดีต จนเขาสามารถขึ้นเป็นกัปตันยานสำรวจ ยู.เอส.เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ และหวังแก้แค้นศัตรูที่เคยสังหารพ่อของเขาในอดีตกลางห้วงอวกาศ



20.55 น. โคตรยามอันตราย เอดดี้ ดีค่อน ต้องการทำงานในอาชีพอะไรก็ได้ที่สามารถอยู่เงียบๆ ได้แม้ว่ามันจะน่าเบื่อสักแค่ไหน แต่เขาเลือกผิดวันผิดเวลา เหล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกะดึกที่ปราศจากอาวุธจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ก่อการร้ายที่หมายชีวิตเด็กสาวที่หลบหนีเข้ามาในห้างสรรพสินค้า ผู้เป็นพยานปากสำคัญในการตัดสินคดีที่มีหัวหน้าของเหล่าผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ต้องหา

พีพีทีวี ช่อง 36



09.00 น. Rise & Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา บุ๋ม ปนัดดา แชร์ประสบการณ์หวิดน็อค ป่วยหนักถึงขั้นเข้าไอซียู โรคภูมิแพ้กำเริบขั้นรุนแรง สาเหตุหลักมาจากการสะสมพิษจากสัตว์น้ำในทะเล จากงานอาสาช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำกับหน่วยกู้ภัยมังกรมาเป็นเวลากว่า 20 ปี