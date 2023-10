สรัล ตั้งใจพา พิม ไปเปิดตัวในฐานะภรรยาในงานสมาคม แต่ก็ถูก อร ตามติดตลอดเวลา จนพิมทำตัวไม่ถูก ละคร เจ้าสาวบ้านไร่ เวลา 19.00 น. ช่อง 3

19.00 น. เจ้าสาวบ้านไร่ สรัล ตั้งใจพา พิม ไปเปิดตัวในฐานะภรรยาในงานสมาคม แต่ก็ถูก อร ตามติดตลอดเวลา จนพิมทำตัวไม่ถูก ดนัย จึงเข้ามาชวนพิมคุย จนสรัลออกอาการหึง หลังเสร็จงานประชุมดนัยขอไปส่งพิมที่บ้านแต่พิมปฎิเสธ ทินมัย เลยฉวยโอกาสเข้ามาทวงสัญญาที่ รวี เคยทำไว้ แต่พิมขัดขืนไม่ยอม ดนัยเห็นจึงเข้ามาช่วยและพาพิมไปส่งที่บ้าน



20.30 น. พรหมลิขิต เกศสุรางค์ หรือ ที่ปัจจุบันทุกคนเรียกเธอว่า แม่หญิงการะเกด เรื่องราวยังคงเล่าขณะที่กรุงศรีอยุธยาคานั้น ขุนหลวงนารายณ์ สิ้นพระชนม์ และพลัดเปลี่ยนสู่ยุคของ ขุนหลวงเพทราชา ขึ้นครองราชย์ การะเกดเองก็ให้กำหนดบุตรชายฝาแฝด นามว่า พ่อเรือง และ พ่อริด การะเกดผู้ที่มาจากอนาคตกาลข้างหน้าถึง 329 ปี หลายครั้งที่ ออกญาวิสูตรสาคร ถามเรื่องของประวัติศาสตร์ เขาสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้น แต่ห่วงเรื่องของ แม่มะลิ หรือ ตองกีมาร์ การะเกดยืนยันกับออกญาฯ ว่าแม้ชะตากรรมของเธอจะต้องยากลำบาก เพราะ กรมพระราชวังบวร อยากได้เธอเป็นเมีย แต่เธอไม่เคยยอม จนต้องทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่ถึงจะตายจากกัน แถมบั่นปลายชีวิตเธอจะจบลงอย่างสวยงามแน่นอน ในขณะที่ขุนหลวงเพทราชาพยายามขับไล่พวกฝรังคีออกไปจากอยุธยา

12.45 น. กระจกหกด้าน ตอน แตกต่างกันแต่เหมือนกัน บุคคลผู้มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ หรือคนพิการมีศักยภาพ ความสามารถ ขอเพียงเข้าใจ ให้โอกาส สร้างวิสัยทัศน์ชัดเจน ร่วมกับพลังแห่งรัก ศรัทธา ความเชื่อมั่น จากทุกภาคส่วนของสังคม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด ให้ดำเนินชีวิตอิสระในสังคมได้สมศักดิ์ศรี



13.00 น. ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ ประเดิมเทปแรก คว้าเพลง จะขอก็รีบขอ ของ ศิรินทรา นิยากร ชวนคู่รักแต่งงาน

18.00 น. แหกคุกมหาประลัย 2 (Escape Plan 2: Hades) การกลับมาอีกครั้งของ เรย์ เบรสลิน นักออกแบบเรือนจำตัวฉกาจ หลังจากที่เขาแหกคุกออกจากเรือนจำสุดไฮเทคมาได้ เขากลับต้องเจอกับอุปสรรคขึ้นอีกครั้ง ในครั้งนี้เขาได้ร่วมมือกับ เทรนท์ เดอโรซ่า และ ชู เพื่อใช้ความสามารถของเขาในการแหกคุกนรกอีกครั้ง



22.40 น. ซีรีส์ หน่วยปราบท้ามัจจุราช ปี 9 ตอนที่ 8 (Chicago P.D. Season 9 EP.8) ทีมสืบสวนชิคาโก้ ได้ทำการสืบสวนเหยื่อผู้เป็นพ่อที่ถูกแทงโดยลูกสาวสองคน พวกเขาเริ่มสงสัยว่าเรื่องราวมีอะไรมากกว่าที่คิด เริ่มมีการสืบสวนของเอฟบีไอเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ รอย และ วอลตัน เริ่มทำงานแข่งกับเวลา



23.40 น. ยิ่งหายิ่งหาย (Come and Find Me) เรื่องราวของ เดวิด กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ที่อาศัยในย่านสุดชิคของ แอล.เอ. กับ แคลร์ แฟนสาวอาชีพช่างภาพ ทั้งคู่มีความสุขเหมือนกับอยู่ในโลกแห่งฝันจนเช้าวันหนึ่งที่ เขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าแฟนสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีแม้แต่จดหมายหรือเบาะแสใดๆ ตำรวจไม่สามารถให้ความคืบหน้าได้ เขาออกตามหา แคลร์ ด้วยตัวเอง

19.00 น. ไมโครโฟนม่วนป่วนรัก สาธิต และทุกคนในวง ถึงกับช็อก หลัง พิณ มาแจ้งข่าวร้ายบางอย่างให้ทุกคนได้รับรู้

20.30 น. VIP รักซ่อนชู้ หลังจากที่ รินนารา ได้รับข้อความปริศนาเรื่อง ภัควัฒน์ สามีของเธอเป็นชู้ กับเพื่อนร่วมงานในทีม VIP เธอจึงต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง และคอยจับพิรุธคนรอบข้าง

09.20 น. คุณนายจ่ายตลาด เขต ธาราเขต พาชิลธรรมชาติ ชมวิถีชาวบ้าน ทานปลาแม่น้ำสดๆ สุดฟิล ที่ จ. อุทัยธานี