โปรแกรมรายการทีวี

ช่อง 3



04.40 น. Digital Thailand Thailand ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่สำคัญและใกล้ตัวมากในยุคนี้ ทั้งคนทั่วไปและยิ่งองค์กรใหญ่ๆ ก็ต้องระวังมากขึ้นไปอีก แล้วเขาจะมีวิธีการจัดการเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์กันอย่างไร



07.25 น. เปรี้ยวปาก เต๋อ-จอย นำทีม บุกมาชิมร้านตำยำย่างรสแซ่บ ตำจู๋จี๋



14.00 น. Take Me Out Thailand ใครกัน? หนุ่มโสดที่ทำสาว ต้นหอม ศกุนตลา เขินจนตัวบิด



22.40 น. แชนแนลทรีมูฟวี่ส์ เอไกหว่า : Project A นำแสดงโดย เฉินหลง, หงจินเป่า, หยวนเปียว เรื่องราวช่วงต้นปี 1900 ของจีน หม่ายูหลง ตำรวจน้ำผู้ทำงานซื่อตรงสุจริต ได้วางแผนเพื่อปราบโจรสลัดในย่านทะเลจีน ที่มีผู้นำคือ โล โดยใช้เรือที่ตำรวจน้ำต่อไว้ทั้งหมด 5 ลำ แต่เรือทั้งหมดโดนผู้ร้ายมาวางระเบิดทำลาย ทำให้เรือจมใช้ไม่ได้ ทำให้แผนการทั้งหมดถูกยกเลิกไป

ช่อง 5



09.30 น. คนไทยหัวใจไม่ท้อ เจอร์รี่-วัชรินทร์ พาตามติดเรื่องราวช่างจักสานฝีมือดีอย่าง ป้าบุง-บำรุง พูลสวัสดิ์ ที่ใช้ก้านจาก สร้างงานจักสาน จนกลายเป็นสินค้ามีชื่อประจำท้องถิ่นแห่งชุมชนบางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ

ช่อง 7HD

12.05 น. ภารกิจสุดคิดถึง ปอ อรรณพ ชวน รุ่ง สุริยา เซอร์ไพรส์ จิ้งหรีดขาว พร้อมพาบุกร้านแฟนคลับ ไม่เจอมานานกว่า 20 ปี



14.30 น. ฟ้ามีตา ตอน สิ่งที่ดีที่สุด เรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งรับจ้างกวาดถนน ทำงานสุดจริต สู้ชีวิต ทำเพื่อลูกทุกอย่าง แต่ก็ดันโดนพวกคนรวยดูถูก และกลั่นแกล้งตลอด



15.30 น. นิว พาซ่า จิณณ์ โชว์ซิกแพ็กสุดปั๊วะ พร้อมเปิดเรื่องหัวใจ



18.00 น. Iron Chef Thailand คุณจิ๊บ ท้าดวลเดือด..ขอหักเหลี่ยม เชฟเอียน เปิดศึก ยกระดับอาหารสตรีตฟู้ดไทยในรูบแบบไฟน์ไดนิ่ง

ช่อง MONO29



10.30 น. ซีรีส์ ส.ว.า.ท หน่วยพิฆาตสายฟ้าฟาด ปี 3 ตอนที่ 15 (S.W.A.T. Season 3 EP.15) : ภารกิจที่สองของ ดีคอน ทำให้ทีมหน่วยสวาทต้องตกอยู่ในอันตรายภายใต้คดีลักพาตัว เมื่อภรรยาของนักต่อสู้ชิงรางวัลถูกลักพาตัว ดาร์ริล ผู้ดูแลเด็กของ ฮอนโด รู้สึกหงุดหงิดที่เขาขาดสิทธิความเป็นพ่อเกี่ยวกับลูกชายวัยทารกของเขา และทันเตรียมที่จะแนะนำแม่ที่สำคัญของเขาให้รู้จักกับ บอนนี่ แฟนสาวของเขา



18.00 น. บิ๊กฟุตตะลุยเต็มสปีค (Monster Trucks) เรื่องราวของหนุ่มไฮสคูล ทริปป์ กำลังหาทางย้ายออกจากเมือง เพื่อไปใช้ชีวิตที่อื่น เขาเลยนำเศษซากชิ้นส่วนรถยนต์มาประกอบ แต่กลับพบสิ่งมีชีวิตลึกลับติดมาด้วย จนเกิดเป็นรถบิ๊กฟุตที่มีชีวิตและทั้งคู่ก็กลายเป็นบัดดี้กัน ทั้งสองต้องหนีการตามล่าจากทางการ เพื่อไม่ให้ถูกจับเป็นหนูทดลอง



20.35 น. ขุมทรัพย์โคตรแมงมุม (Guardian of the Tomb) เรื่องราวของ เจีย, ลุค และ ริดลี่ย์ สามนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบสุสานเขาวงกตลึกลับ แต่การจะย่างกรายออกไปจากสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการเอาชีวิตรอดจากโคตรแมงมุมยักษ์กินคน รวมไปถึงเหล่าสัตว์อสรพิษ และสิ่งลี้ลับที่ซ่อนตัวรอเล่นงานพวกเขาให้กลายเป็นซากศพเฝ้าสุสาน

ช่องวัน31



20.15 น. ลัดฟ้าล่าฝัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อ สกาย ล้มลงกลางงานการกุศล จนต้องห่ามตัวส่งโรงพยาบาล แถมสกายยังคงนอนสลบไม่ได้สติ จนทำให้ แพร เริ่มหวั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะซ้ำรอยเหมือนเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ที่ เต็ม พ่อของสกาย ล้มหมดสติลงกลางงานคอนเสิร์ตจนเสียชีวิตในที่สุด

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24



12.30 น. นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์ เรื่องราวการข้ามมิติสู่อาณาจักรจีนโบราณสุดลี้ลับ พร้อมตะลึงไปกับการเผชิญหน้าพิชิตกองทัพจอมคนด้วยรูปแบบการต่อสู้ของสองฝั่งโลก

14.55 น. ทีมเฟี้ยวตัดเหลี่ยมคน จ้าวเฟิง นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ดันไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ เขาจึงต้องติดตามตัวแทนพิเศษระหว่างประเทศบรูซไปบูดาเปสต์ และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเส็งเคร็ง

16.50 น. พุ่มพวง โดย เปาวลี พรพิมล รับบทเป็น ผึ้ง สาวน้อยบ้านนาที่เรียนจบเพียงแค่ชั้นป.2 แต่มีความฝันอยากเป็นนักร้องชื่อดัง เธอจึงเดินทางออกตามหาความฝัน ด้วยการมุ่งหน้าเข้ามาเผชิญโชคในเมืองกรุง

18.40 น. รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน จะเป็นอย่างไร เมื่อหมู่มวลคนลูกทุ่งร่วมใจทำบุญ เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี แต่ดันเจอโจรพันหน้าที่กลับล้างแค้นในรถทอดผ้าป่า พลพรรคนักร้องลูกทุ่งจึงร่วมมือกันเพื่อปกป้องเงินทำบุญ

ช่อง พีพีทีวี



09.00 น. Rise & Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรา โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ เผยเคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ในแบบฉบับตัวเอง และการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเครือ BDMS

ช่อง อมรินทร์



12.20 น. Miyagi Recipe วงล้อลุ้นอร่อย ครัวต้องลุกเป็นไฟ เมื่อ ติช่า แอริน ปะทะกับ ปิงปองธงชัย รอเรน แค่ผู้เข้าแข่งขันก็ชนะเลิศแล้ว ความป่วนเอ้ย..ความอร่อย รสชาติดี ลีลาเด็ดการันตีว่าใครได้ชิมเป็นต้องอร่อยทุกรายแน่นอน!