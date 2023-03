สระบุรี – นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิตโคนมและโคเนื้อที่เหมาะสมกับ การผลิตในประเทศไทย ทั้งด้านโภชนาการและการจัดการและเพื่อร่วมกันทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจการโคนมไทยไปสู่ความยั่งยืน อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง ‘การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม’ กับบริษัทออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีระยะความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี

สำหรับออลเทคฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทหนึ่งใน ผู้นำของอุตสาหกรรมการเกษตรของโลก ผู้พัฒนานวัตกรรมทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ระดับโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้ เชิงวิชาการ เทคโนโลยี และประสบการณ์เพื่อศึกษาต่อยอด และพัฒนาการผลิตโคนมและโคเนื้อในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในทุกๆ ด้าน

ทั้งด้านประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต สวัสดิภาพของสัตว์ ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด ‘Working Together for a Planet of Plenty’ หรือการทำงานร่วมกันเพื่อโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นในปัจจุบัน