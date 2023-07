นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวปี 2567 ว่า ททท.ประกาศเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยสู่บทต่อไปที่ดีขึ้น (Moving forward to Better) ทั้งฝั่ง Supply และ Demand ด้วยหัวใจหลักของการสร้างระบบนิเวศใหม่ที่มีคุณค่า สมดุลและยั่งยืน พร้อมเสริมภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยว มั่นใจฟื้นรายได้สูงสุด 3 ล้านล้านบาท เทียบเท่าปี 2562 แบ่งเป็นรายได้จาก ต่างประเทศ 1.92 ล้านล้านบาท ดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไทยจำนวน 35 ล้านคน ขณะที่ตลาดในประเทศสร้างรายได้หมุนเวียน 1.08 ล้านล้านบาท จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย 200 ล้านคน-ครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2567 ถือเป็นปีแห่งการเร่ง “ฟื้นฟู” (Resilience) พร้อมพลิกโฉมสู่ High Value and Sustainable Tourism ที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน ททท.จึงได้ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ ททท. แบบ Moving forward to Better เดินหน้าต่อเนื่องสู่ก้าวต่อไปของการท่องเที่ยวไทยที่ดียิ่งขึ้น โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ New Ecosystem ด้วยการลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวจำนวนมาก สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง พัฒนาห่วงโซ่อุปทานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมฯ ให้พร้อมรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ รวมทั้งกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมสร้าง ความมั่นคงทางการท่องเที่ยว หรือ Tourism Security

STARKขอกลต.ต่อเวลาส่งผลสอบ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (extended-scope special audit) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม STARK แจ้งว่า ผลการตรวจสอบที่นำส่งมาแล้วนั้นยังไม่แล้วเสร็จ โดยมี ความคืบหน้าในแต่ละส่วนประมาณ 50-75%

ทั้งนี้ STARK แจ้งว่า เนื่องจาก ก.ล.ต.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้กลุ่มบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดแต่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ อีกหลายประการ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบพิเศษให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ก.ค.2566 ตามที่ก.ล.ต.สั่งการได้ จึงขอขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นภายในวันที่ 29 ก.ย. 2566 ซึ่ง ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายเวลาตามที่ STARK ขอมาหรือไม่