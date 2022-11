มติชนเปิดโกดังเทขายหนังสือดี – เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่มติชนอคาเดมี สำนักพิมพ์มติชน จัดงาน “สมานมิตรฯ Return” #เปิดโกดังหนังสือดี เปิดประตูโกดังหนังสือหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ฯลฯ ทั้งยังร่วมกับพันธมิตรสำนักพิมพ์อีก 10 แห่ง ระหว่างวันที่ วันที่ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. เวลา 10.00-19.00 น.

โดยภายในงานมีกิจกรรม Talk&Taste กิจกรรม WorkShop&Exhibition และกิจกรรมเวทีเสวนา Special Talk จากวิทยากรชื่อดังมากมาย อาทิ หัวข้อการเมืองไทยไปทิศทางไหน ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย กุลพัทธ์ เพิ่มพูน, หนังสือเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ธนโชติ เกียรติณภัทร พิชญ์เดช แสงแก่นเพ็ชร์ , รัฐสยดสยอง เบื้องหลังอำนาจรัฐศิวิไลซ์ ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และอีกหลากหลายหัวข้อเสวนาน่าสนใจ กับวิทยากรชื่อดัง

ซึ่งในวันนี้ เป็นกิจกรรม Sujit’s Talk จากหนังสือ เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ จีนหนุน “ยึดอำนาจ” อยุธยา สร้างสรรค์การค้าสู่สากล จาก นายสุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการหนังสือเล่มดังกล่าว

นายสุจิตต์กล่าวว่า เจ้านครอินทร์เป็นกษัตริย์เมืองสุพรรณ ซึ่งต่อมาเจ้านครอินทร์ได้เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์พิเศษกับจีนมาโดยตลอดและได้วางรากฐากอยุธยาให้เป็นรัฐการค้าทางทะเลนำไปสู่ความก้าวหน้าเป็นการค้าโลก ความก้าวหน้าของอยุธยาที่เจ้านครอินทร์สร้างขึ้น มีทั้งความสัมพันธ์กับจีน การผูกสัมพันธ์การค้า การนำอาหารจีนเข้ามาจนกระจายไปยังขุนนาง ชาวบ้านทั่วไป เครื่องสังคโลก ภาษาและวัฒนธรรม เหล่านี้สำคัญมากแต่กลับถูกด้อยค่ามาตลอด เรื่องราวของเจ้านครอินทร์ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ เพราะบังเอิญไม่ได้รบกับพม่า จึงไม่อยู่ในสายตาของพวกอำนาจนิยม ตนเฝ้ารอมาหลายสิบปีเพื่อให้มีเรื่องราวของเจ้านครอินทร์ในประวัติศาสตร์ เจ้านครอินทร์ไม่ใช่กษัตริย์ที่ควรลืม หนังสือเจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ จีนหนุน “ยึดอำนาจ” อยุธยา สร้างสรรค์การค้าสู่สากล จึงรวมบทความวิชาการเรื่องราวเหล่านี้ไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนายอรุณ วัชระสวัสดิ์ นักวาดการ์ตูนการเมืองชื่อดัง, ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง, รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง พร้อมทั้งนักอ่านเข้าร่วมฟังเสวนาเป็นจำนวนมาก

โดยโปรโมชั่นพิเศษที่งาน “สมานมิตรฯ Return” ซึ่งมีทั้งซื้อหนังสือราคาสุดคุ้ม ลดถึง 90% โดยหนังสือเริ่มต้นเพียง 10 บาท , ซื้อหนังสือภายในร้าน Matichon Book Club หนังสือใหม่ขายดีจากสำนักพิมพ์มติชน ลด 20% หนังสือจากเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด 10-15%, ซื้อครบ 1,500.- รับเลย BookPath Big Tote 1 ใบ ซื้อครบ 2,500.- รับเลย BookPath Mat 1 ผืน และยังมีบริการรับหิ้วหนังสือออนไลน์ Online และมีการจัดนิทรรศการ 2 ชุด ได้แก่ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม สิ่งพิมพ์ กับคณะราษฎร The Exhibition of Arts, Architecture, Publication and People’s Party” และ “Special Exhibition: Bookcanvas และนิทรรศการภาพวาด “ตะวัน วัตุยา x มติชน” เปิดให้เข้าชมทุกวัน