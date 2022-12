ผู้ฟอลโลว์สูงสุด ในเอเชีย-แปซิฟิก

ติดอันดับ 1 พับลิชเชอร์ข่าว ‘ข่าวสด TikTok’มียอด ผู้ติดตามสูงสุดในเอเชีย-แปซิฟิก และติดอันดับ 1 ประเภทพับลิชเชอร์ข่าวที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดในประเทศไทย อีกทั้งสามารถทะลวงเข้าไปติดกลุ่มท็อป 40 พับลิชเชอร์สื่อโลกที่มีอัตราการรับชมข่าวสารสูงสุด จากผลการศึกษา TikTok กับพับลิชเชอร์สื่อทั่วโลก โดยสถาบันรอยเตอร์ฯ-มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันสื่อสารมวลชนแถวหน้าของโลก The Reuters Institute for the Study of Journalism/University of Oxford เผยแพร่รายงานผลการศึกษาเรื่อง “How publishers are learning to create and distribute news on TikTok” หรือพับลิชเชอร์เรียนรู้การสร้างสรรค์และเผยแพร่กระจายข่าวสารบนแพลตฟอร์ม TikTok ได้อย่างไร ซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจหลายๆ อย่าง ที่สำคัญมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน TikTok ในประเทศไทยด้วย ที่น่าสนใจ คือ ผลศึกษาพบว่า พับลิชเชอร์ หรือสื่อเห็นตรงกันว่า TikTok คือเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ข่าวต้องมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้ใจคนยุคนี้

ส่วน “ตลาด” หรือประเทศที่มีการใช้งาน TikTok มากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.เคนยา 2.ไทย 3.แอฟริกาใต้ 4.เปรู และ 5.เม็กซิโก

สำหรับกรณีประเทศไทยนั้น มีความน่าสนใจว่า อัตราการใช้ TikTok เพื่อความบันเทิงและจุดประสงค์อื่นๆ นั้นอยู่ที่ 42 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อดูเจาะลึกเข้าไปที่จุดประสงค์สำหรับการเสพข่าวสาร จะขึ้นเป็นอันดับ 1 ทันทีในกลุ่มนี้ มีอัตราอยู่ที่ 22 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเจาะลงมาเรื่องผลสำรวจหัวข้อ Top news publishers on TikTok (followers) หรือ พับลิชเชอร์สื่อ/ข่าว ที่มียอดผู้ติดตามบน TikTok สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผลพบว่า TikTok ของ #ข่าวสด สื่อออนไลน์ในเครือมติชน มียอดผู้ติดตามสูงสุดเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 3.6 ล้านฟอลโลเวอร์ ตามด้วยข่าวช่อง 8 มาเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 3.2 ล้านฟอลโลเวอร์, ไทยรัฐ มาเป็นอันดับ 3, ทีวีอาซาฮี ของญี่ปุ่น อันดับ 4 และช่อง 7 ของไทย เป็นอันดับ 5

ส่วนในหมวด Top news publishers on TikTok (average video views) หรือ พับลิชเชอร์ข่าวบน TikTok ที่มีอัตราการรับชมเฉลี่ยสูงสุด 40 อันดับแรกของโลก ในส่วนของประเทศไทย ณ ขณะนี้มีเพียง “ข่าวสด” กับ “ไทยรัฐ” ที่ฝ่าฟันติดอันดับเข้าไปได้ โดย “ข่าวสด” มียอดชมเฉลี่ยอยู่ที่ 207,760 ส่วนไทยรัฐ ยอดชมเฉลี่ยอยู่ที่ 159,360

ในหมวด Top publishers on TikTok in Asia-Pacific by followers หรือ พับลิชเชอร์สื่อที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “แยกเป็นรายประเทศ” พบว่า สำหรับประเทศไทย TikTok #ข่าวสด ในเครือมติชน มียอดผู้ติดตามสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยตัวเลข 3.6 ล้านฟอลโลเวอร์ ตามด้วยไทยรัฐ, ไทยพีบีเอสนิวส์, ไอเอ็นเอ็นนิวส์, สปริงนิวส์, และเดอะสแตนดาร์ด ตามลำดับ

อีกข้อที่น่าสนใจสำหรับแวดวงสื่อ คือ ผลศึกษาพบว่า กลุ่มช่วงอายุ 18-24 ปี นับเป็นประชากรบน TIKTOK กลุ่มใหญ่ที่สุดที่ “เสพข่าวสาร” ผ่านแพลตฟอร์มแห่งนี้ ซึ่งมีมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกลุ่มช่วงอายุอื่นๆ

จริงๆ มีข้อมูลสำคัญๆ และน่าสนใจอีกมาก เช่น กระบวนการทำงานของอัลกอริธึ่ม TikTok ฯลฯ สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/ how-publishers-are-learning-create-and- distribute-news-tiktok?fbclid=IwAR1Ms1piFbhdx2PbJ66zUYPXRd7osJHRR4vIYxL1tzdNei9WIVjIEe5BhG4 และ TikTok Khaosod Online : https://www.tiktok.com/@ khaosodonline

สำหรับ ติ๊กต็อก (TikTok) เป็นแอพ พลิเคชั่นที่เปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่ปี 2561 โดยบริษัท ไบท์แดนซ์ ของจีน ซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1,000 ล้านคน ปัจจุบันติ๊กต็อกเป็นแอพฯ ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยจุดเด่นคือ การแชร์วิดีโอสั้นๆ หลากหลายประเภท ทั้งด้านบันเทิง ดนตรี ไลฟ์สไตล์ ชีวิตประจำวัน การเสนอเนื้อหาข่าวต่างๆ อย่าง Black Lives Matter การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และสงครามในยูเครน ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายผ่านคลิปวิดีโอ

จากงานวิจัยของรอยเตอร์ อินสติจูด ดิจิตอล (Reuters Institute Digital News Report) ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาข่าวบนติ๊กต็อกส่วนใหญ่จะได้รับการเผยแพร่ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ นักเคลื่อนไหว และจากทางสำนักข่าวโดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานบางรายกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในคลิปวิดีโอ รวมถึงการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ โดยในรายงานจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาจากสื่อที่เผยแพร่ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และสัมภาษณ์ สื่อที่ประสบความสำเร็จสูงสุดบางแห่ง เช่น Washington Post, Sky News และ Le Monde เกี่ยวกับแรงจูงใจและการเรียนรู้ที่สำคัญ

จากการรายงานข่าวดิจิตอลของสื่อกว่า 40 ประเทศประจำปี 2022 เปิดเผยว่า สื่อจะเผยแพร่เนื้อหาข่าวผ่าน “ติ๊กต็อก” ประมาณร้อยละ 49 โดยสำนักข่าวประเทศอินโดนีเซีย เผยแพร่ผ่านติ๊กต็อก 90% ออสเตรเลีย 89% สเปน (86%), ฝรั่งเศส 86% และสหราชอาณาจักร 81% รวมถึง สหรัฐอเมริกา 77% บราซิล 68% ญี่ปุ่น 31% อิตาลี 29% เดนมาร์ก 27% และบัลแกเรีย 7%

จากรายงานระบุยอดผู้ติดตามบนติ๊กต็อกของสื่อในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี 2565 ได้แก่

อันดับ 1 ข่าวสด มียอดผู้ติดตาม 3.6 ล้านคน

อันดับ 2 ไทยรัฐ มียอดผู้ติดตาม 3.1 ล้านคน

อันดับ 3 ไทยพีบีเอส มียอดผู้ติดตาม 2 ล้านคน

อันดับ 4 ไอเอ็นเอ็นนิวส์ มียอดผู้ติดตาม 1.6 ล้านคน

อันดับ 5 สปริงนิวส์ มียอดผู้ติดตาม 1.4 ล้านคน

อันดับ 6 เดอะสแตนดาร์ด ไทยแลนด์ มียอดผู้ติดตาม 1.2 ล้านคน