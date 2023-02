สั่งปิด8อุทยานสกัดไฟป่าลาม

15 พื้นที่กทม.ยังอ่วมฝุ่นพิษค่าเกินมาตรฐาน ทั้งเมืองชั้นในและชานกรุง บางขุนเทียน-บึงกุ่ม-ลาดพร้าว-ปทุมวัน-บางนา-คลองสาน-หลักสี่-บางเขน ขณะที่ 12 จังหวัดเหนือฝุ่นพิษลามหนัก รมว.ทส.สั่งปิด 8 อุทยาน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ สกัดเสี่ยงไฟป่า ขนส่งเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจเข้มรถควันดำ หากพบค่าเกิน 30% สั่งห้ามใช้รถทันที หลังเกิดฝุ่นพิษ-หมอกควันคลุมเมือง ส่งผลให้พุ่งขึ้นอันดับ 1 โลกเมืองที่มีอากาศยอดแย่ จิสด้าระบุ เชียงใหม่จุดความร้อนเชียงใหม่พุ่งสูงสุด 205 จุด ตาก 156 จุด และแม่ฮ่องสอน 146 จุด เมืองตากระดมดับลังลุกโชนติดกัน 3 วัน 3 คืน ห่างจากศาลากลางจังหวัด-ศูนย์ราชการเพียง 8 ก.ม.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 ก.พ. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ คพ. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจวัดค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พบค่าฝุ่นระหว่าง 9 – 163 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรวจพบค่าฝุ่นระหว่าง 25 – 65 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 15 พื้นที่ ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม, เขตคลองสามวา, ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 95 เขตวังทองหลาง, ริมถนนพระรามที่ 4 หน้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน, แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร, ริมถนนบางนา-ตราด เขตบางนา, ริมถนนสุขาภิบาล5 เขตสายไหม, แยกสวนสยาม-รามอินทรา เขตคันนายาว, ริมถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี, ริมถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ, ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน, ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่, ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ภาคเหนือ ตรวจวัดค่าฝุ่นระหว่าง 29 – 163 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 12 จังหวัด รวม 26 พื้นที่ ได้แก่ 1.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก, ต.ศรีภูมิ, ต.สุเทพ อ.เมือง, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม, ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, ต.หางดง อ.ฮอด 2.ลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง, ต.สบป้าด, ต.บ้านดง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 3.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, ต.เวียง อ.เชียงของ 4.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง, ต.เวียงใต้ อ.ปาย 5.น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 6.ลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง, ต.ลี้ อ.ลี้ 7.แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 8.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 9.ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด, ต.น้ำรึม อ.เมือง 10.พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง 11.อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง และ12.สุโขทัย ต.ธานี อ.เมือง

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ด้านสำนักงานแผนพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อน เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ลดลงเหลือ 1,005 จุด จากวันที่ 14 ก.พ. ที่พบ 1,957 จุด ขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมา ยังคงอันดับ 1 อยู่ที่ 3,168 จุด, สปป.ลาว 542 จุด, กัมพูชา 200 จุด, เวียดนาม 62 จุด และมาเลเซีย 8 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยส่วนใหญ่สูงสุดยังคงพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 501 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 361 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 55 จุด พื้นที่เกษตร 45 จุด ชุมชนและอื่นๆ 42 จุด และริมทางหลวง 1 จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จ.เชียงใหม่ 205 จุด ตาก 156 จุด และแม่ฮ่องสอน 146 จุด ตามลำดับ โดยภาคเหนือมีปริมาณจุดความร้อนมากกว่า ภาคอื่นๆ คาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร หรือการเข้าไปหาของป่า ทั้งนี้ ติดตามข้อมูลได้ที่ https://fire.gistda.or.th

ที่คพ. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีคพ. แถลงข่าว “การยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น พีเอ็ม 2.5 พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ” ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ จึงสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับการแก้ปัญหา ซึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เรียกประชุม 17 จังหวัด และหน่วยงานทส. กำชับให้ยกระดับการทำงานให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา

นายปิ่นสักก์กล่าวอีกว่า ในส่วนของจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบไม่เกินร้อยละ 5 เนื่องจากทิศทางลมที่พัดไปทางเหนือ ซึ่งอาจมีผลกระทบบริเวณชายแดนไทย ดังนั้นค่าฝุ่นส่วนใหญ่เกิดจากในประเทศไทย ดังนั้นนายวราวุธจะได้กำชับให้ควบคุมจุดความร้อนในประเทศ ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ปิดอุทยานแห่งชาติในพื้นที่เสี่ยง 8 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อุทยานแห่งชาติผาแดง อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานแห่งชาติออบหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อุทยานแห่งชาติ แม่ปิง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น

ส่วนที่จ.ชียงใหม่ หลังจาก เว็บไซต์ https://www.iqair.com ระบุว่า จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีมลพิษแย่ที่สุดของโลก US AQI พบว่า จ.เชียงใหม่ คุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่อันดับ 1 ของเมืองที่คุณภาพแย่ที่สุด โดยวัดได้ 191 มคก./ลบ.ม. มากกว่า เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน อันดับ 2 วัดได้ 183 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นั้น

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มตามตรวจวัดควันดำรถยนต์ทุกชนิด ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ หากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกินร้อยละ 30 % จะพ่น “ห้ามใช้” เปรียบเทียบปรับสูงสุด และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไข

ขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 10.00 น. วันเดียวกัน พบว่า จ.เชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 150 US AQI และค่าพีเอ็ม 2.5 วัดค่าได้ 55.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 22 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และอันดับสูงกว่ากรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 37 ส่วนอันดับ 1 คือ เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 255 US AQI, อันดับ 2 เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ 200 US AQI และอันดับ 3 เมือง กรากุฟ ประเทศโปแลนตด์ 188 US AQI

ที่จ.ตาก ร.ต.อ.สุชาติ มีชะคะ ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านคลองสัก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก เปิดเผยว่า ป่าชุมชนบ้านคลองสัก ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งเป็นผืนป่าชุมชนขนาดใหญ่ มีพื้นที่ ประมาณ 4,272 ไร่ อยู่กลางตัวเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตาก 8 กิโลเมตร มีไฟป่าเกิดขึ้น ชาวบ้านกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึมและรสทป.บ้านคลองสัก ได้นำอุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่า เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไหม้อยู่บนเชิงเขา รอยต่อ 2 ตำบล หรือ ต.ไม้งามและต.น้ำรึม เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไฟป่าขยายวงกว้าง ลุกลามเข้าไปยังพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งในจุดนี้ลุกไหม้มา 3 วันแล้ว