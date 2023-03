เขียวหวานด้วย ‘มัสมั่น’ก็ติดโผ เว็บไซต์ดังซูฮก

อาหารไทยดังอีก เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดัง ให้ ‘แกงพะแนง’ จากไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 เมนูสตูที่ดีที่สุดในโลก ในหัวข้อ “100 Best Rated STEWS in the World” เฉือนชนะแกงกะหรี่ จากประเทศญี่ปุ่น ส่วนมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ก็ติดอันดับด้วย

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ TasteAtlas ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความและข้อมูลอาหารยอดนิยมทั่วโลก จัดอันดับ 100 อันดับ สุดยอดเมนูสตูของเว็บไซต์โดยเป็นที่น่ายินดีที่เมนูพะแนงจากประเทศไทย ได้รับการลงคะแนนจากประชาคมโลกให้เป็นเมนูประเภท “สตู” อันดับหนึ่งของโลก โดย 10 อันดับแรกนั้นพบว่ามีเมนูอาหารจากไทยติดถึง 2 เมนู ซึ่งอีกเมนูนั้นเป็นแกงมัสมั่น

เว็บไซต์ TasteAtlas ระบุว่า พะแนงเป็นหนึ่งในแกงกะหรี่ชนิดหนึ่งในไทย มีความโดดเด่นเรื่องความเข้มข้นของน้ำแกงผสานความกลมกล่อมของถั่วลิสงพร้อมรสชาติเผ็ดมันหวานเค็ม ประกอบด้วยวัตถุดิบหลากหลาย อาทิ เนื้อสัตว์ที่นำมาสตู พริกป่น น้ำใบมะกรูด กะทิ ผักชี ยี่หร่า กระเทียม ตะไคร้ หอมแดง และถั่วลิสง โดยเนื้อสัตว์ที่นิยมนำมาใช้มักเป็นเนื้อวัว ไก่ หรือเป็ด ส่วนที่มาของชื่อพะแนงนั้นแปลว่า “ขัดไขว้” (cross) ซึ่งมาจากการนำไก่มาทำพะแนงในสมัยก่อน โดยจะนำไก่มาทั้งตัวแล้วผูกขาขัดไขว้กันไว้ในน้ำแกง (ปัจจุบันหั่นเนื้อสัตว์ลงน้ำแกงเป็นชิ้นๆ แทน)

สำหรับเมนูอาหารอื่นของไทยที่ติดอันดับยอดนิยม 100 อันดับบนเว็บไซต์ tasteatlas ได้แก่ แกงกะหรี่ติดอันดับ 14 แกงเหลือง ติดอันดับที่ 33 แกงแดงหรือแกงเผ็ด ติดอันดับที่ 35 ขนมจีนน้ำยา ติดอันดับที่ 90 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปชมการจัดอันดับได้ทาง https://www. tasteatlas.com/100-best-rated-stews- in-the-world

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของผลการจัดอันดับ สุดยอดเมนูอาหารประเภทสตู ได้แก่ พะแนงจากไทย, แกงกะหรี่คาเรจากญี่ปุ่น, สุกี้เสฉวนจากจีน, เนื้อตุ๋น บ่อ คอ จากเวียดนาม, แกงชีส ชาฮี ปาเนียร์ จากรัฐ ปัญจาบของอินเดีย, เลกิมจากเฮติ, แกงกะหรี่ราดข้าว คาเร ไรสึ จากญี่ปุ่น, แกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน จากไทย, แกงกะหรี่เนื้อบด คีมา จากอินเดีย และฮุงคา เบเกนดี (แปลว่า เมนูโปรดของสุลต่าน) สตูเนื้อแกะจานเด็ดจากตุรกี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์ TasteAtlas เพิ่งจัด 10 อันดับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2023 (10 Best Rated Non-Alcoholic Beverages in the World) (https://www.tasteatlas.com/best-rated-non-alcoholic-beverages-in-the-world#!#modal) โดย “ชาไทยเย็น” ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก ขณะที่อาหารไทยอีกหลายเมนูก็ล้วนได้รับความนิยมใน ต่างประเทศ ทั้งต้มยำกุ้ง, ผัดไทย, ข้าวผัดกะเพรา, แกงเขียวหวานไก่, ต้มข่าไก่, ส้มตำ ฯลฯ นับว่าเป็นซอฟต์เพาเวอร์ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศได้เป็นอย่างดี