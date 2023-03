เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 มี.ค. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 จัดงานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ 53 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 “Beloved Festival 53 ปี ดีต่อใจ” รวมทัพเหล่าดาราของช่อง 3 ตบเท้า เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางแฟนคลับนับหมื่นคนเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจดารา นักแสดงในดวงใจ

โดยบรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เหล่าแฟนคลับส่งเสียงเชียร์ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มด้วยความตื่นเต้น โดยช่วงแรกเปิดตัวด้วยขบวนกองทัพสตาร์พาเหรด ที่มาในเพลงเพลง We will love you ซึ่งดังกระหึ่มพอๆ กับเสียงกรี๊ด กับโชว์อลังการ Opening Show สุดตื่นตาตื่นใจ

จากนั้นมีโชว์พิเศษกับการปรากฏตัวของเหล่านักแสดงตัวพ่อ นำโดย บอย ปกรณ์, เกรท วรินทร, ณเดชน์ คูกิมิยะ, มาริโอ้ เมาเร่อ และหมาก ปริญ พระเอกขวัญใจมหาชน มากความสามารถอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีขบวนของเหล่านางเอกสาวสวยตัวเต็ง อย่าง เบลล่า ราณี, โบว์ เมลดา, ญาญ่า อุรัสยา, คิมเบอร์ลี่, ณิชา ณัฏฐณิชา นับเป็นการรวมตัวแก๊งซุป’ตาร์ที่ขึ้นโชว์ Buddy Car เสิร์ฟความสวย ความน่ารัก ท้าแดด มาทักทายแฟนคลับ ในการฉลองครบรอบ 53 ปี ต่อด้วยขบวนรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio กับเด็กแว้นสุดหล่อขับวนรอบสนาม

งานนี้ได้พิธีกรสุดฮา อย่าง ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ และสาว แพท ณปภา ต่อมามีการเปิดตัว 2 Queen ตัวแม่ ผู้จัดการทีมฟุตบอลสีเหลือง แอน ทองประสม และสีม่วง เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาปะทะหน้ากันแบบสับๆ เรียกว่าแฟนคลับใจจดใจจ่อ ลุ้นกันทุกวินาที

จากนั้นเวลา 17.00 น. ก็ได้เวลาลงสนามของเหล่าซุป’ตาร์ดาราแข้งทอง กัปตันของฝ่ายสีม่วง คือหนุ่ม เกรท วรินทร ส่วนกัปตันของฝ่ายสีเหลือง คือหนุ่ม บอย ปกรณ์ นำลูกทีมพร้อมรบ

นักบอลของฝ่ายสีม่วง ก็มีอาทิ ณเดชน์ คูกิมิยะ, โป๊ป ธนวรรธน์, อเล็กซ์ เรนเดลล์, ภณ ณวัสน์, มาสุ จรรยางค์ดีกุล, กระทิง ขุนณรงค์ ฯลฯ

ส่วนฝ่ายสีเหลือง มีเช่น หมาก ปริญ, เจมส์ จิรายุ, เจมส์ มาร์, อาเล็ก ธีรเดช, เพื่อน คณิน, มีน พีรวิชญ์, กลัฟ คณาวุฒิ, นาย ณภัทร ฯลฯ

โดยได้พิธีกรชายสายกีฬาฝีมือเก๋า บิ๊กจ๊ะ-สาธิต กรีกุล และสาวสวย บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง รับหน้าที่ผู้รายงานระหว่างการแข่งขันฟุตบอล โดยการแข่งขันเป็นไป อย่างสนุกสนาน ทั้งสีม่วง สีเหลือง ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ฝ่ายกองเชียร์ก็เชียร์กันมันแบบแรงไม่มีตก