ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกันแถลงผลการกวาดล้างเครือข่ายชาวเวียดนาม โฆษณาขายนมโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หลอกขายประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาแพง ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการอย. เปิดเผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้ง 11 รายการ จากปฏิบัติการกวาดล้าง เพื่อเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนทราบว่า “ไม่มีอาหารที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้” ขอให้ระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ โฆษณาเกินจริง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ลักลอบนำเข้า ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. หากซื้อไปรับประทานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ อย. กำลังดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด

จึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.OVISURE Gold อ้างว่า รักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า ป้องกันโรคกระดูกพรุน ฟื้นฟูเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกอ่อน 2.HEVISURE Gold อ้างว่า ช่วยให้น้ำตาลในเลือดคงที่โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย ปกป้องหลอดเลือดให้แข็งแรง 3.HIUP อ้างว่า เพิ่มความสูงให้ลูกน้อยของคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง 10 เท่า ช่วยให้เด็กสูงขึ้น 3-5 ซ.ม. ภายใน 3 เดือน 4.Zextra Sure อ้างว่า รักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อม บรรเทาอาการอัมพาตครึ่งซีก บรรเทาอาการปวดข้อเข่าและแขนขา สามารถสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ เพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกและข้อ 5.Via Sure Canxi รักษาโรคกระดูกเสื่อม ลดอาการปวดกระดูก อาการชาตามแขนขา อ้างว่า ลดอาการนอนไม่หลับ ป้องกันอาการแทรกซ้อนของกระดูกและข้อ 6.GluOats อ้างว่า ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ ลดอาการแทรกซ้อนของโรค เบาหวาน 7.Sica SURE canxi wemee อ้างว่า ช่วยให้เด็กสูงขึ้น 3-5 ซ.ม.ภายใน 3 เดือน เสริมสมอง เพิ่มความต้านทาน 8.Gluzextra Gold อ้างว่า ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด 5-6 mol ปรับปรุงสุขภาพหัวใจ สนับสนุนการฟื้นตัวของตับอ่อนเพื่อให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินเพื่อกำจัดเบาหวานได้ 9.Digo Sure อ้างว่า รักษาอาการปวดเข่า ปวดข้อ ปวดหลัง ช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น สามารถรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใน 14 วัน 10.Hevifood Body Fit อ้างว่า ลาก่อนไขมันท้อง ลาก่อนรูปร่างที่อ้วนเกิน ลดน้ำหนักโดยไม่ขาดน้ำ เพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมัน ลดน้ำหนักโดยไม่เมื่อยล้า และ 11. Pro UP อ้างว่า เพิ่ม 7 กิโลกรัมหลังจาก 6 สัปดาห์ ไม่ให้ร่างกายเก็บกักน้ำหรือบวม เพิ่มน้ำหนักตามหลักวิทยาศาสตร์ เพิ่มกล้ามเนื้อไม่ใช่ไขมัน