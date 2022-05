ข่าวข้น คนเข้ม - อยู่หรือไปของ‘ประยุทธ์’วันนี้อยู่ที่ประวิตรกับธรรมนัส

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน พุทธ ศักราช 2565 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล…

ฝนยังครองฟ้า ข้างหน้ายังเป็นฤดูฝน อากาศแปรปรวนยากคาดหมาย การเมืองไทยไม่แตกต่าง…

“อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ยังไม่เป็นญัตติ แต่กฎหมายงบประมาณปี 2566 ไม่แตกต่างกัน “วันไหนแพ้โหวต” บทสำเร็จโทษ “ไม่ยุบสภาก็ต้องยุบรัฐบาล”…

อยู่หรือไปของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี วันนี้อยู่ที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นอันดับแรก และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า อนิจจา…

คะแนนท่วมกรุงของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีผลกับประเทศกูมี เหมือนลมร้อนลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้า บอกเล่าถึงความลำบากแสนเข็ญของการดำรงอยู่ในแต่ละวัน และความหนาดำมองไม่เห็นอนาคต…

“นายกฯตู่” วันนี้อย่าเชื่อใคร อย่าให้ใครใช้ “30 ล้านจัดอีเวนต์”…

ถามมาตอบไป “8 ปีจะคืนความสุข” ไม่บังเกิด ที่กำเนิดคือ “หนี้สินยิ่งกว่าแพ้สงคราม”…

โลกขาดแคลนอาหาร เพราะไอสงคราม แต่อาหารท่วมไทย ประชาธิปัตย์ คุมเกษตรคุมพาณิชย์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน-จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เรื่องนี้หน้าที่ท่าน…

ตั้งกันเข้าไป “ที่ปรึกษา” ทั้งในสภา ในกระทรวง แต่ “ปัญญารวมกันแล้วเป็นศูนย์” ไม่เห็นโอกาสในวิกฤต ชีวิตประเทศก็วังเวง…

8 ปีครองอำนาจ มอเตอร์เวย์ 2 สาย บางใหญ่-กาญจนบุรี บางปะอิน-โคราช ยังสร้างไม่เสร็จ ความสามารถไม่ต้องอธิบาย…

หมื่นสองพันล้าน สร้างสภา วันนี้ฝนตกขี้หมูไหล มีครบทั้งน้ำ ทั้งไฟ ไม่สมประกอบ เป็นคดีตั้งแต่ขุดดินไปขาย จนถึงไม่ปูพื้นไม่ตรงสำเนา…

วอนไหว้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รถไฟฟ้าทุกสาย คือรายได้มหึมาของสำนักเสาชิงช้า และพาหนะหนีความจนของคนกรุงเทพฯ ต่อสัญญาเมื่อไหร่ ก็คือทรยศประชาชน…

ยังชื่นชม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องวางท่อ 2.5 หมื่นล้าน ของระเบียงเศรษฐกิจ และเตือน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เจ้าพ่อน้ำ “คนในอีสท์วอเตอร์” นั่นแหละ ใครเป็นใครข้างนอกรู้หมด งานก่อสร้างจะใครพรรคไหน คุณหนูคนไหนอ้วนพี…

กาญจนบุรี “ที่ดินรถไฟริมสะพานข้ามแม่น้ำแคว” ที่คนทั้งโลกรู้จัก มันต้องเวนคืนให้หมด ทำสวนสาธารณะ เพราะล้วนที่ดินรถไฟ แต่มันมีหนอนบ่อนไส้ให้คนรถไฟหาแดก…

ทัพบก ใช้ที่ดิน 3 แสนไร่ ทำ “ไฟจากแดด” ขายถูก ช่วยชาวบ้าน แต่โดนเบรก เพราะขัดใจใครบางคน…

