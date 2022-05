นายโรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์ เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ “เมอร์เซเดส-เบนซ์” กล่าวว่า หลังจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้เปิดตัว The new EQS รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีลูกค้าแสดงความสนใจผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่า 500 ราย

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการทำการตลาดของผู้จำหน่าย Mercedes-EQ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ให้ความสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ ส่งมอบรถยนต์รุ่น EQS จำนวน 4 คัน ให้กับ ผู้จำหน่ายแบรนด์ Mercedes-EQ อย่างเป็นทางการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เบนซ์บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด และบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสตัวจริง พร้อมทั้งทำความรู้จักนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้คือการสานต่อความมุ่งมั่นระยะยาว ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในการขับเคลื่อนเทรนด์ e-mobility เพื่อร่วมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ริเริ่มไว้ ทั้งการเปิดตัวโครงการ “Charge to Change” ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 รวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รูปแบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด และอื่นๆ ที่จะเปิดตัวในอนาคต

ทั้งนี้ EQS มีให้เลือก 2 รุ่นได้แก่ The new EQS 450+ AMG Premium วางจำหน่ายในราคา 8,570,000 บาท และ The new EQS 450+ Edition 1 จำหน่ายในราคา 8,870,000 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปชม และสัมผัส EQS ได้ที่โชว์รูมทั้ง 4 แห่ง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้