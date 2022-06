สยามพารากอน จับมือ จี-ยู ครีเอทีฟ สร้างปรากฏการณ์เชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ในงาน “Digital Your Life presented by Siam Paragon” ชวนคน รุ่นใหม่สนุกกับกิจกรรมโลกเสมือนจริง เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ วันที่ 10-12 มิ.ย. ที่พาร์ค พารากอน และสยามเซ็นเตอร์

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันอี-สปอร์ต ครั้งใหญ่ พิสูจน์ฝีมือ 32 ทีมกับหลากหลายเกมที่กำลังมาแรงและเกม Pokemon Unite ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท, ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโชว์พิเศษในกิจกรรมคอสเพลย์พาเหรดโดยเหล่า Cosplayer ชื่อดังของไทย อาทิ Jasper Z, Onnies และ CMYK วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. พร้อมสร้างประสบการณ์บนเวทีกับคอสเพลย์รันเวย์ อาทิ Emil Cosplayer, Kurumin, Cos Aim ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. ผู้สนใจลงทะเบียน ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น ONESIAM SuperApp

นอกจากนี้พบกับ World of Idol มินิคอนเสิร์ตจาก เหล่าไอดอลศิลปินดัง อาทิ LAST IDOL, SWEAT16, ELEMENT Boyband วงใหม่จาก Star Hunter Entertainment พร้อมศิลปินรุ่นพี่ที่จะมาร่วมยินดี กันยกค่าย อาทิ 3 หนุ่ม “BKC” บาส-คิมม่อน-คอปเตอร์, เต๋า- เศรษฐพงศ์ และนักแสดงนำจากซีรีส์ You’re My Sky จุดหมายคือท้องฟ้า “บูม จั๊ม เสือ คริส และ ปอร์เช่” และสาวๆ SiamDream, uphonie, Sumomo และ Baifern-Chan สมทบด้วยนักแสดงจาก ซีรีส์ Love Stage นำโดย ก้าวหน้า กิตติภัทร แก้วเจริญ, เทอร์โบ ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์, ตะวัน ณวินวิชญ์ กิตติชนวิทย์ และแขก รับเชิญอีกมากมาย อาทิ เรียวตะ & Hiro นักแสดงชาวญี่ปุ่น และ นักแสดงจากค่าย KANTANA KOL อาทิ บิ๊กบอส ณัฐกิตติ์ สังวรณ์ กิจฤชัย, ปิ๊ง กันตพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พร้อม Meet & Greet ศิลปินที่ชื่นชอบแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าและติดตามรายละเอียดผ่านแอพพลิเคชั่น ONESIAM SuperApp

พร้อมเปิดตัวโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ผลงานศิลปะ NFT ของนักสะสมและศิลปินไทยสู่สากล จัดกิจกรรมประมูลและจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนกิจการเพื่อการกุศล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เอเทรียม 1 และ 2 สยามเซ็นเตอร์ อาทิ VTuber (Virtual Tubers) & Mataverse พบผลงาน Art Toys ที่เหล่านักออกแบบของเล่นชาวไทยสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นงานศิลปะสุดตระการตา ร่วมด้วย Robot & Innovation Zone พบนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน