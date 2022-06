วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo ประจำปี 2565 ว่า ธนาคารออมสินครองตำแหน่งธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่ง ปี 2565 : Best Retail Bank of The Year 2022 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ด้วยเหตุผลว่าธนาคารมีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอภายในงาน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยและสิทธิพิเศษต่างๆ มีบริการหลากหลายครบถ้วน พนักงานในบูธเต็มใจให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และที่สำคัญธนาคารมีความมั่นคงน่าเชื่อถือ