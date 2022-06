โครงการบ้านอิสสระบางนา บ้านเดี่ยวสุดหรู-ราคาเริ่มต้น79ล้าน

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด ในเครือบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) แนะนำโครงการบ้านอิสสระ บางนา โครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ ที่ชู 4 แนวคิด การออกแบบมาผ่านตัวบ้านทั้งเรื่องการออกแบบ การวางฟังก์ชัน การใช้งาน และการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ภายใต้แนวคิด The New Legacy of Freedom สู่การออกแบบบ้าน ซูเปอร์ลักชัวรี่ ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของ Nature (ธรรมชาติ), Modern (ความทันสมัย), Craftsmanship (ความประณีต) และ Happiness (ความสุข)

โดยความหรูหราโอ่โถงถ่ายทอดมาสู่คลับเฮาส์ที่มากด้วยพื้นที่ฟิตเนสและอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัย สระว่ายน้ำที่ทอดยาว และสามารถร่วมกันสังสรรค์ภายในสเปซของ Amphitheater เพิ่ม ความปลอดภัยสูงด้วยระบบ CCTV, Access Control และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.

มาดูรายละเอียดของโครงการกันก่อน ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด ก.ม.8 ออกแบบให้เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และ 3 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ จำนวนเพียง 44 หลัง

บ้านแต่ละหลังอยู่บนพื้นที่ดินขนาดตั้งแต่ 100-238 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 250-800 ตร.ม. พร้อมห้องโดยสารลิฟต์ที่รองรับการใช้งานได้ 5-6 คน หรือรองรับรถเข็นพร้อมผู้ดูแล

โดยการออกแบบบ้านทุกหลังถ่ายทอดแนวคิดผ่านความเป็น Modern Tropical House ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอยู่สบายน่าพักอาศัย มีความเรียบง่ายตามวิถีของคนยุคใหม่ ยึดหลักการของธรรมชาติและประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบอิสระ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น The New Legacy Of Freedom”

ทีนี้ลงลึกกับ 4 แนวคิดการออกแบบตัวบ้าน คือ

Nature บ้านใกล้ชิดธรรมชาติออกแบบหน้ากว้างถึง 26 เมตร ทิศของตัวบ้านหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ ออกแบบให้พื้นที่ระเบียงล้อมตัวบ้าน เป็นเสมือนช่องลม ให้ลมสามารถพัด เอาความร้อนออกจากตัวบ้านได้

ขณะที่หลังคาบ้านมีเป็นวัสดุที่นำมาปูบนหลังคา Slab ช่วยลด ความร้อนที่จะกระทบหลังคาโดยตรง ชายคาบ้านยื่น 1.2 เมตร ป้องกันแสงแดดและลดความร้อนได้ถึง 38% มีความเป็นธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้ล้อมบ้านลดมลพิษและสร้างบรรยากาศ

Modern โดยหน้าตาของบ้านมีการออกแบบให้ดูร่วมสมัย อยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน และมีการออกแบบทุกพื้นที่ภายในบ้านให้ผู้อยู่อาศัยเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการใช้งาน อาทิ การควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านผ่านสมาร์ตโฟน และการใช้เทคโนโลยีที่เน้นด้านความยั่งยืนด้วยระบบประหยัดพลังงาน อย่าง โซลาร์เซลล์ และในส่วนของตัวลิฟต์เป็นระบบประหยัดพลังงานที่ไม่ต้องมีห้องเครื่องลิฟต์ เป็นต้น

Craftsmanship การเลือกวัสดุให้ เหมาะสมกับการใช้งาน เน้นการใช้งานที่สะดวกสบาย วัสดุแข็งแรง และมีความสวยงามสามารถโชว์ความเป็นลักชัวรี่ของ ตัวบ้าน ขณะที่ Facade ของตัวบ้าน ต้องการสร้างบรรยากาศของธรรมชาติ ให้เป็นไม้ ที่ล้อมตัวบ้าน ที่เลือกใช้เป็น Aluminium Composite ทำสีลายไม้ที่มีความแข็งแรง ทนทานกว่าไม้จริง และสีของวัสดุมีความคงทนดูแลรักษาง่าย ช่วยลดทอนแสงแดดที่สัมผัสตัวบ้าน กระจกภายในบ้านเป็นแบบ Full Height สูงจากพื้นจรดเพดาน เพื่อช่วย ให้ตัวบ้านสามารถรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่

สุดท้ายคือ Happiness บ้านที่อยู่กันได้หลายช่วงวัย หลาย เจเนอเรชั่น จึงเป็นที่มาของการออกแบบให้เป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น รองรับ 3 เจเนอเรชั่น โดยตัวบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานของส่วนเซอร์วิส และส่วนการใช้งานของคนในบ้านออกจากกัน อย่างชัดเจนทั้ง 2 ส่วน จะมีทางเข้าที่แยกออกจากกัน

ชั้น 1 จะเป็นพื้นที่ของส่วนเซอร์วิส และพื้นที่ของครอบครัวที่ ทุกคนสามารถมาใช้งานได้ ถัดจากนั้นจะมีห้องนอนรองรับสำหรับใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการคนดูแลเป็นพิเศษ

บริเวณชั้น 2 เป็นตำแหน่งของห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน พร้อมกับอีก 1 ห้องนอนที่เหมาะเป็นห้องนอนของลูกที่อาจเด็กอยู่ พ่อแม่สามารถดูแลและส่งลูกเข้านอนได้

ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นตำแหน่งของอีก 1 ห้องนอนและพื้นที่ทำงาน ซึ่งชั้นนี้สามารถกั้นการใช้งานเป็นอีก 1 ห้องนอนใหญ่ เป็นพื้นที่ทำงานเพิ่มความเป็นส่วนตัว หรือเป็นพื้นที่สำหรับพี่น้อง หรือญาติอยู่ได้อย่างเป็นส่วนตัว

และทั้งหมดนี้ก็คือ โครงการบ้านอิสสระ บางนา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ในราคาเริ่มต้น 79 ล้านบาท

ผู้สนใจนัดหมายเข้าชมโครงการได้ที่ โทร.09-5207-9237

วิภา สุนันท์สถาพร