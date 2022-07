รายการ The Voice Thailand เสียงจริง ตัวจริง คืนจอฉลองปีที่ 10 ในซีซั่น พิเศษ “The Voice All Stars” ครั้งแรกของการหวนคืนเวทีอีกครั้งของ เสียงจริง ตัวจริง จากเวที The Voice Thailand และ The Voice Kids ทุกซีซั่น โดยมี ‘โค้ชก้อง’ สหรัถ สังคปรีชา, ‘โค้ชคิ้ม’ เจนนิเฟอร์ คิ้ม, ‘โค้ชโจอี้ บอย’ อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต และ ‘โค้ชป๊อบ’ ปองกูล สืบซึ้ง จะมาเป็นโค้ชหลักในซีซั่นนี้ พร้อมเหล่าโค้ชจากทุกซีซั่นจะยกทัพมา สร้างสีสัน

โดยแถลงข่าวเปิดตัวไปวันก่อน ที่ชั้น 6 SHOW DC HALL นำโดย ‘คุณบอย’ ถกลเกียรติ วีรวรรณ พร้อม 4 โค้ช ก้อง, คิ้ม, โจอี้ บอย และ ป๊อบ รวมถึงพิธีกรสุดเก๋า ‘กบ’ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

ทั้งนี้โค้ชก้องกล่าวว่า “ซีซั่นนี้เป็นการรวมหัวกะทิตั้งแต่ซีซั่น 1-8 ทุกคนทีเด็ดหมด ซึ่งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่โค้ชหนักใจที่สุด เครียดที่สุด เหนื่อยที่สุด สนุกที่สุด ฮาที่สุด แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่คนดูจะได้มากที่สุดคือมีความสุขที่สุดในซีซั่นนี้ครับ”

ร่วมลุ้นและเอาใจช่วยผู้เข้าแข่งขันไปพร้อมกัน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. เริ่มอาทิตย์ที่ 17 ก.ค.นี้ ทางช่อง one31