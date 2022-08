ทั้งสวย เก่ง และคงแก่เรียน “แอนนา เสืองามเอี่ยม” สาวงามวัย 23 ปี

คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022

“แอนนนา เสือ” พ่อแม่เป็นพนักงานเก็บขยะกทม. คลุกคลีกับกองขยะมาแต่เด็ก

ของเล่นคือขยะตุ๊กตาที่พ่อ-แม่เก็บมาซ่อม เมื่อทั้งคู่หย่าร้างกัน ก็ไปอยู่กับยายทวดที่เป็น แม่ชี

อาศัยข้าวก้นบาตรพระ นำหลัก พุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

เกิด 10 พ.ย. 2541 ที่กทม. สูง 175 ซ.ม. ชื่อเล่น ‘แอน’

ป.ตรีการจัดการโรงแรมฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.เกษตรฯ

ปี 2561 Miss Mobile Thailand 2018, ปี 2563 ประกวดเวทีนางสาวไทย แต่ไม่ได้เข้ารอบลึก, คว้ารองอันดับ 2 เวทีนางสาว ถิ่นไทยงาม

เคยเล่นละครกับช่อง 8 รวมทั้งมีผลงานโฆษณามากมาย

ปี 2565 ประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ฯ รอบพรีลิมมินารี กวาดรางวัลพิเศษ 3 รางวัล MISS METAVERSE BY BITKUB, MISS PHOTOGENIC BY LOVE PRODUCTION HOUSE และ MISS SMART LIFE BY TRUE 5G

ก่อนมงลงสำเร็จ

วาทะเด็ด “แม้ต้นทุนชีวิตไม่เหมือน คนอื่น แต่เลือกทำให้ชีวิตมีคุณค่าและสวยงามได้

รวมทั้ง“อยากผลักดันให้เยาวชนทำตามความฝัน”

ร่วมส่งกำลังใจให้คว้าชัยในเวทีประกวดมิสยูเวิร์ส 2022 ปลายปีนี้ ที่ประเทศฟิลิปปินส์