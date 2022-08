กทม. – เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. เข้าพบ นายกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการท่องเที่ยวและ 12 เทศกาล โดยมี นายสมบูรณ์ หอมนาน ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมโรงแรมไทย และทีมงาน TAGTHAi (ทักทาย) ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

นายศานนท์กล่าวว่า ในที่ประชุมได้หารือถึง Happy Model หรือโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว 4 ด้าน ได้แก่ กินดี (Eat Well) อยู่ดี (Live Well) ออกกำลังกายดี (Fit Well) และแบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well) และแลกเปลี่ยนและเสนอแนะไอเดีย เพื่อต่อยอดพัฒนา 12 เทศกาล ในปี 2566 เสนอแนะกิจกรรมที่ควรมีเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ สวท.จัดทำร่าง คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานครและหอการค้าไทย เพื่อเปลี่ยนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม