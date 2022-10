ผลงานเรื่องล่าสุด Big Mouth ลาจอไปไม่นาน ซึ่งเป็นการพลิกบทบาทอีกครั้งของหนุ่มหน้าใส อีจงซอก จากแนวรอมคอมที่แฟนๆ คุ้นเคย มาเป็นแนวดราม่าอาชญากรรม และเป็นงานซีรีส์เรื่องแรกหลังจากที่เขาปลดประจำการ

กระแสดีตั้งแต่ประกาศตัวนักแสดง ที่ได้สาว อิมยุนอา มาประกบคู่ และเรตติ้งก็ปังตั้งแต่เริ่มต้นออกอากาศจนลาจอ

เรียกว่าเป็นการคัมแบ๊กงานแสดงอย่างสวยงาม สมการรอคอย

ส่วนผลงานชิ้นต่อไปที่แฟนๆ จะได้ดู เป็นภาพยนตร์แนวแอ๊กชั่นระทึกขวัญเรื่อง Decibel

ล่าสุดหนุ่ม อีจงซอก ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue เกาหลี ถึงเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว

สำหรับเรื่องงาน เขาต้องการทำสิ่งที่แตกต่างจากเคย ถ้าเจอเนื้อเรื่องที่ มีความสนุก และเขาเองสามารถแสดงออกมาได้ดี เขาก็จะทำ เหมือนอย่างที่ตัดสินใจรับเล่น Big Mouth และ Decibel

Big Mouth เป็นการคืนจอพร้อมความกดดัน แต่ท้ายสุดเมื่อทุกอย่างออกมาดี ได้รับเสียงชื่นชม จึงเกิดเป็นความอิ่มเอมใจสำหรับเขา

ใน Decibel เป็นการร่วมงานกับพระเอกรุ่นพี่ คิมแรวอน รวมทั้งหนุ่มฮอต ชาอึนอู วง Astro หนังพูดถึงเหตุก่อการร้ายวางระเบิดกลางเมือง มีกำหนดฉายที่เกาหลีใต้ 16 พฤศจิกายน ที่จะถึง

เจ้าตัวบอกว่าตอนที่เขาอ่านบทเรื่อง Decibel มันสนุกจนวางไม่ลง และสุดท้ายเขาก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ พร้อมกับคิดว่าเป็นบทที่คุ้มค่ากับการที่ตัดสินใจเล่น

นอกเหนือไปจากงานแสดง เขาคนนี้ยังมีความชื่นชอบในเรื่องของกาแฟ แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากนัก “ผมไม่ใช่มืออาชีพในเรื่องนี้ คือถ้ามีเพื่อนส่งเมล็ดกาแฟผสมมาให้ ผมก็จะแกล้งทำเป็นว่าผมรู้นะ ความเปรี้ยวคืออะไร ความหนาของกาแฟคืออะไร ซึ่งจริงๆ ผมก็แค่ชอบรสขมของกาแฟที่คั่วแบบฝรั่งเศสก็เท่านั้นเอง”

พูดถึงกาแฟไม่ถามเรื่องนี้คงไม่ได้ ร้านคาเฟ่ 89 Mansion ย่านใจกลางกรุงโซล ที่เขาเคยเปิด และต้องปิดตัวลงไปในช่วงของสถานการณ์โควิด-19

“ผมเป็นคนชอบสถานที่ที่ทั้งเงียบและก็น่ารัก ดังนั้นการเปิดคาเฟ่ก็คือความฝันที่ผมมีมานาน มันเป็นความสุขที่ได้เห็นการตกแต่งภายใน การวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ดังนั้นผมหวังว่าสักวันนึงผมจะมีพื้นที่ของตัวเองที่เอาไว้ตกแต่ง”

เจ้าตัวยอมรับว่าความพยายามและความชื่นชอบในเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรกับอาชีพนักแสดง แต่มันเป็นสิ่งที่เต็มเติมความฝัน และเขาก็หวังว่าในสักวันจะสามารถกลับมาเปิดคาเฟ่นี้ได้อีกครั้ง

อีจงซอกไม่พลาดที่จะพูดถึงเกี่ยวกับแฟนคลับของเขา ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมายาวนาน และก่อนหน้านี้เขาได้จัดงานแฟนมีตติ้ง ซึ่งทำให้เจ้าตัวปลื้มปริ่ม เพราะมีแฟนคลับตั้งแต่วัย 20 ไปจนถึง 60 กว่าๆ ซึ่งมาจาก ที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อมอบความรักและ แรงสนับสนุน

“ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไร แต่ผมกลับรู้สึกมีพลังหลังจากที่ได้จัดงานแฟนมีตติ้งขึ้น ในตลอดชีวิตของเรา เราจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราตัวเล็กๆ ไม่ได้สำคัญอะไร แต่พอผมได้มาเจอกับแฟนๆ ก็ทำให้ได้คิดว่า เราก็ยังเป็นคนที่มีประโยชน์ ซึ่งการได้รับกำลังใจเป็นสิ่งที่มีความหมายกับผมมาก”

เมื่อถูกถามว่าเงินทองที่หามาได้เขามักจะใช้จ่ายไปกับอะไร เจ้าตัวบอกทันทีว่า “ซื้อของตกแต่งเข้าบ้าน มันไม่ได้เป็นอะไรที่หรูหรา อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ ผมก็เพิ่งซื้อที่วางเทียนหอม และก็เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับมา แล้วยังมีมันหวานด้วย มันอร่อยมากๆ”

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า อยากจะเป็นนักแสดงที่หาเงินได้เยอะๆ ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และรักษาความมีชื่อเสียงเอาไว้

ซึ่งเจ้าตัวจำได้ว่าเขาพูดเอาไว้เช่นนั้น แต่ในตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยแทนที่จะตั้งเป้าหมาย เขาต้องการแค่เป็นคนที่ผ่อนคลายมากขึ้น พอใจในสิ่งต่างๆ และมีความสงบในทุกวัน เพื่อที่จะโฟกัสกับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น

สำหรับแผนการอันใกล้นี้ เจ้าตัวบอก เลยว่าเขาค่อนข้างยุ่งอยู่กับการปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง Decibel พอเสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงการเดินสายโปรโมต และการที่หนังเข้าฉาย

กว่าจะถึงวันนั้นที่เราได้ชมผลงานเรื่องใหม่ของหนุ่มคนนี้ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าวนกลับไปดูงานเดิมๆ ของเขา ไม่ว่าจะเป็น Big Mouth งานชิ้นใหม่หมาด หรือผลงานก่อนหน้า อย่าง W, Pinocchio, While You Were Sleeping, Romance Is a Bonus Book และอีกมากมาย ที่ล้วนการันตีความสนุก