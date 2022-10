ไม่เคยทิ้งเส้นทางการร้องเพลง สำหรับ นักร้องเสียงคุณภาพ ‘เพียว’ เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ ล่าสุดคว้าแชมป์ The Voice All Stars เสียงจริงตัวจริง มาครอง ด้วยการโชว์เสียงร้องจากเพลง “One moment in time”

วันนี้โอกาสดี ‘เพียว’ แชมป์คนแรกของ The Voice All Stars มาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางการ ร้องเพลง และความฝันที่อยากก้าวไปให้ถึง

❒ เส้นทางการเป็นนักร้อง?

เพียว – “เริ่มประกวดตั้งแต่อายุ 14 ปี แล้วสอบเรียนต่อได้ที่ม.รังสิต ได้ทุนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นก็เริ่มไปประกวด KPN Award 2010 แล้วก็มา The Voice Thailand ซีซั่น 6 ปี 2017 ก่อนจะมา The Voice All Stars ปีนี้ ก็คลุกคลีเส้นทางการประกวดมาตลอด หลังประกวดและได้แชมป์ KPN ก็มาร้องเพลงกลางคืนตามร้านเหล้า ระหว่างนั้นก็เรียนไปด้วยร้องไปด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งการร้องเพลง เอาตัวเองออกไปทำงานกลางคืน รับงานอีเวนต์ งานแต่ง ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารกลางคืนเยอะมาก”

❒ เริ่มมาประกวด The Voice All Stars ได้อย่างไร?

เพียว – “พี่ปลาทอง KPN (ธัญนันท์ ทองศรีธนพงศ์) บอกเราว่ามาสิลูกสาว เราก็เลยมา ตอนแรกอยากออกมาให้เห็นว่าเรา ยังร้องเพลงอยู่ อยากให้อยู่ในกระแส ถ้าอยู่ในกระแสก็จะได้มีงาน เพราะตอนแรกงานในวงการไม่มีงาน”

❒ การใช้ชีวิตตอนนั้น ในวันที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเพียงพอ ลำบากแค่ไหน?

เพียว – “ลำบากนะ ตอน The Voice Thailand ซีซั่น 6 ไม่มีรถ ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้องเพลง ไปทั่วกรุงเทพฯ ตอน KPN ได้แชมป์ ได้เงิน 1 ล้านใช้หนี้ให้แม่ แล้วก็หมดไปเลย และมาเรียนต่อ คือตอนนั้นได้ทุน เขาก็ตัดทุนไปเพราะเพียวมาประกวด KPN เพียวเลยไปขอทุนศิลปินที่ม.รังสิต ก็ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เราต้องจ่ายค่าเทอมอีกครึ่งหนึ่ง ค่าเทอมประมาณ 60,000 เราต้องหาเงินมาจ่ายเองอีก 30,000 ตั้งใจ เอาเงินที่หาได้ในตอนกลางคืนมาจ่ายค่าเทอม แล้วสู้มาเรื่อยๆ”

❒ เราถือว่าเป็นเสาหลักของบ้าน?

เพียว – “ใช่ค่ะ เป็นเสาหลักตั้งแต่อายุ 18 บ้านก็เป็นหนี้เยอะ ก่อนมา The Voice All Stars บ้านที่ร้อยเอ็ดที่อยู่มาเป็น 20 ปีตั้งแต่ป.4 โดนยึด มีปัญหากับพี่น้องโดนฟ้องไล่ที่ ซึ่งเป็นตอนก่อนเทปแรกจะออนแอร์ ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน พ่อกับแม่ก็ต้องไปอยู่ที่สวน ที่ที่เป็นบ้านก็จะต้องถูกทุบทิ้ง มันเลยเป็นแรงผลักดันให้เราต้องสู้ คือแม่ร้องไห้ เพียวก็บอกแม่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาใหม่ จะสร้างบ้านให้แม่ใหม่ พอออนก็ปังเลย”

❒ ตั้งแต่มาประกวด มีคนซัพพอร์ตเราไหม?

เพียว – “ไม่มีค่ะ แต่ช่วงหลังๆ เพียวจะมีงานร้องเพลงในงานแต่งเยอะมาก บางเดือน 4-5 งาน ซึ่งมันก็โอเคใน การเป็นค่าใช้จ่าย เรียกว่าทำงานหนัก คือตั้งแต่ตอนประกวด The Voice Thailand ซีซั่น 6 ออกไปเรายังไม่ได้ปัง ไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางบันเทิง เป็นการร้องเพลงกลางคืน แล้วก็ คัฟเวอร์ต่างๆ”

❒ พอกลับมาใน The Voice All Stars ก็ปังเลย?

เพียว – “ใช่ค่ะ ตอนแรกจะไม่มา เพราะโควิด 2 ปีทำให้เพียวหมดกำลังใจไปเลย แล้วเพียวเสียเพื่อนสนิทมาก (อาร์ต KPN) ที่เป็นนักร้องด้วยกัน นับถือเป็นคุณแม่เลย ก็คิดว่าชีวิตมันสั้นมาก เลยคุยกับ พี่ปลาทองว่าเราจะต้องไปกัน เหมือนเป็นของขวัญให้พี่ที่เสียไปแล้ว แล้วเพลง One moment in time ที่เพียวร้อง พี่เขาชอบเพลงนี้มาก เพียวเลยมาร้องในรอบสุดท้าย เหมือนทำบนเวทีจะคิดถึงเขาตลอด เพราะสนิทกันมาก ตอนโควิดคุยกันว่าเราจะไปขายงานด้วยกัน”

❒ หลายคนที่เคยประกวดแล้วไม่ได้แชมป์ ถ้ากลับมาแล้วไม่ได้อีกก็จะเหมือนเป็นการสร้างแผลใหม่หรือทับรอยแผลเดิม ตอนตัดสินใจมาประกวดอีกครั้งเรากลัวหรือมีคิดไว้ไหม?

เพียว – “หลายคนก็เป็นอย่างนั้น ใครที่ มาแล้วโค้ชไม่กดหันมา มันก็เฟล คือมาก็ขอโค้ชกดสักคนนึงก็ดีแล้ว แล้วเหมือนตอนซีซั่น 6 ตอนเรามาก็หันมาทั้ง 4 คน แล้วถ้ามาครั้งนี้ ไม่หันเลย มันก็จะยังไง โชคดีที่หันมาทั้ง 4 คน แล้วโค้ชทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าเพียวมีพัฒนาการดีขึ้น ก็คิดไม่ผิดที่มาค่ะ”

❒ ปังขนาดนี้ไปแอบมูมาหรือเปล่า?

เพียว – “ไม่ได้มูค่ะ เพียวเป็นคริสเตียน ก็จะขอพรพระเจ้าขอให้พระเจ้านำทาง เพียวบอกกับพระเจ้าว่าเพียวมาครั้งนี้ ถ้าไม่ปังจะเลิกเป็นนักร้อง แต่ถ้ามาแล้วปัง เพียวจะเดินต่อในการเป็นนักร้อง”

❒ ตอนนี้วางแผนชีวิตในเส้นทางวงการบันเทิงไว้อย่างไร?

เพียว – “คิดว่าจะทำเพลงออกมาเรื่อยๆ อยากมีอัลบั้มของตัวเอง แล้วก็อยากโกอินเตอร์ ไม่ได้วางนะคะแต่นี่เป็นการคิดไว้ ก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้านำค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเพียวเคยมีซิงเกิลที่ทำกับ KPN หนึ่งเพลง และทำเองตอนโควิดหนึ่งเพลง ก็มีซิงเกิลอยู่สองเพลงค่ะ แล้วหลังจบ The Voice All Stars ก็จะมีการเซ็นสัญญาออกซิงเกิลหนึ่งเพลง คงจะเป็นแนวอาร์แอนด์บีที่ถนัด”

❒ ความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่เรา ได้แชมป์?

เพียว – “แม่ร้องไห้ วันนั้นแม่ก็มาดูในฮอลล์ ก็ดีใจมากๆ หลังจากนี้จะต้องทำให้แม่สบายได้แล้ว ส่วนญาติที่เคยไล่ที่คือตัดขาดกันเลย บาย เชิ่ดค่ะ ก็จะสร้างบ้านให้แม่อยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะ”

อชริญา บุญชู