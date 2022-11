สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้กำลังมองหาโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมงาน “มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17” หรือ OCSC International Education Expo 2022 ที่มาพร้อมแนวคิด “Real Me ค้นหาตัวตนที่ใช่ไป (เรียนต่อ) ให้ไกลกว่าที่คิด” (Finding Yourself, Sharpen Your Skill) พบข้อมูลทุนจากสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก 24 ประเทศ 250 สถาบัน พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ ข้อมูลทุนรัฐบาลทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS เสวนากับรุ่นพี่ประสบการณ์ตรง เคล็ดลับการพิชิตทุนเรียนฟรี วันที่ 12-13 พ.ย. นี้ เวลา 12.00-18.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน