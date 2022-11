เปิดตัวผลิตภัณฑ์คิวเฟรช อาหารทะเลแช่แข็งพร้อมปรุง ปลากะพงหั่นชิ้นพร้อมซอสนึ่งมะนาว, ปลากะพงซอสน้ำปลา, ปลาแซลมอนหมักซอสปรุงรส เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ได้รับการตอบรับ อย่างดี เพราะสะดวกต่อการปรุงรับประทาน

ล่าสุด คิวเฟรช ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพรีเมียม ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยสองผู้บริหาร คุณสิงโต-พีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทไทยยูเนี่ยนฯ ในประเทศไทย และ คุณเยน-ธนโชติ บุญมีโชติ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดในประเทศฯ จัดงาน “Qfresh’s Table” โดยมีพรีเซ็นเตอร์ของคิวเฟรช เชฟมอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ จับมือ เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม เชฟชื่อดังแห่ง Top Chef Thailand ร่วมรังสรรค์เมนูในธีม Pirates of Caribbean

เนรมิตพื้นที่ The Table by Chef Pam ให้เป็นห้องอาหารเรือโจรสลัด ล่องอยู่บนน่านน้ำมหาสมุทรแคริบเบียน โดยนำวัตถุดิบอันล้ำค่าใต้ท้องทะเลสุดพรีเมียมทั่วทุกมุมโลกจากคิวเฟรชให้ มอส-ปฏิภาณ เชฟแพม-พิชญา ร่วมกันรังสรรค์จัดเป็น 6 เมนูสุดพิเศษ ให้แขกในงานได้ลิ้มชิมรส อาทิ เมนู Hotate – Argentina Shrimp – Ikura Chum : หอยเชลล์ญี่ปุ่นนำเข้าจากฮอกไกโดเกรดซาซิมิ เนื้อแน่น เด้ง ตัวใหญ่ หวานฉ่ำ เสิร์ฟพร้อมกุ้งแดงอาร์เจนตินา นำเข้าจากอาร์เจนตินา เนื้อแน่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผ่านกรรมวิธี Freeze on board ให้กุ้งคง ความสด กินร่วมกับไข่ปลาแซลมอน เม็ดใหญ่เต็มคำ ราดน้ำที่มีรสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม, Dry Aged Duck-Amaretto : เนื้อเป็ดนำมา ดรายเอจ 14 วัน ทำให้เนื้อเป็ดมีรสชาติเข้มข้น ราดด้วยซอสอมาเรตโต้ ได้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น, Lobster – Squid ink : ล็อบสเตอร์จากแหล่งธรรมชาติแถบมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านกระบวนการ Gas Frozen คงความหวาน กริลคู่เนย ท็อปปิ้งด้วยเจลลี่เปรี้ยวหวาน ราดซอสทำมาจากเปลือกล็อบสเตอร์

เปิดประสบการณ์ความพรีเมียมกับผลิตภัณฑ์จากคิวเฟรช สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ www.qfreshshop.com หรือไลน์ ID: @qfresh และ แม็คโคร, เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส, บิ๊กซี และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต