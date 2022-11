บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จัดกิจกรรม OR Together Camp ภายใต้แนวคิด How to be a Content Creator เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้แก่เยาวชนฝึกฝนทักษะ สร้างไอเดีย และลงมือผลิตออนไลน์ คอนเทนต์ให้น่าสนใจ พบแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ โค้ดดี้ อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล ผู้ผลิตรายการเสือร้องไห้, ภูมิ นวสิทธิโสภณ ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Sneak out หนีเที่ยว และต่อ สิทธิชัย รักพินิจ ผู้ก่อตั้งเพจ “เด็กเซาะกราว” พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันผลิตออนไลน์คอนเทนต์ในหัวข้อ “OR Lively community” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท กิจกรรมจัดวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้ ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ น้องๆ เยาวชนอายุ 15-20 ปี ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. รับสมัครทีมละ 2-4 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก OR Official