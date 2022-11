เดือดระอุส่งตรงจากเกาหลีใต้ กับภาพยนตร์แอ๊กชั่นทริลเลอร์สุดระทึก Remember (แค้นเดือดคนดุ) การเจอกันครั้งแรกของหนุ่มหล่อหน้าใส นัมจูฮยอก และนักแสดงชาย สุดยอดฝีมือรุ่นเก๋า อีซองมิน

ผลงานเรื่องล่าสุดของ อีอิลฮยอง ผู้กำกับฯ -ผู้เขียนบท จาก A Violent Prosecutor ภาพยนตร์ที่ทำลายสถิติผู้ชมเกินกว่าสิบล้านคน และทำรายได้มหาศาลในเกาหลีใต้

เรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของหนุ่มหล่อ นัมจูฮยอก จากพระเอกวัยใสสู่บทบาทหนุ่ม นักซิ่ง ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับคดีฆาตกรรมแบบไม่ทันได้ตั้งตัว และเป็นผลงานการแสดงที่เดือดที่สุดของเขาส่งท้ายให้แฟนๆ ได้ชมก่อนที่จะเข้ากรมรับใช้ชาติในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึง

สำหรับหนุ่ม นัมจูฮยอก ปัจจุบันอายุ 28 ปี เกิดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2537 ที่เมือง ปูซาน เกาหลีใต้ เริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการเป็น นายแบบ ตอนอายุได้ 19 ปี ต่อมา ได้เซ็นสัญญากับค่ายวายจีเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ ส่วนตอนนี้ย้ายออกจากวายจีฯ มาอยู่สังกัดของแมเนจเมนต์ซูป ได้ราวๆ 3 ปี

ฝากผลงานด้านการแสดงชิ้นแรกไว้ในมิวสิควิดีโอเพลง 200% และ Give Love ของ อักมิว

หลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสก้าวเข้าสู่แวดวงซีรีส์ เริ่มต้นด้วยเรื่องแรก The Idle Mermaid และมี ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งในแนวพีเรียดและปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Surplus Princess, Cheese in the Trap, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo

ก่อนจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีจากผลงานซีรีส์ชื่อดังอย่าง Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, Bride of the Water God, The Light in Your Eyes, The School Nurse Files, Start-up รวมถึงผลงานซีรีส์ที่เพิ่งลาจอไป ไม่นานอย่าง Twenty-Five Twenty-One

แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก The Great Battle ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงชายดีเด่นจากเวทีประกาศรางวัล บลูดรากอนฟิล์ม

ตอนนี้ยังมีซีรีส์ Vigilante แนวระทึกขวัญอาชญากรรม ถ่ายทำอยู่อีกหนึ่งเรื่อง และคาดว่าน่าจะปิดกล้องในเดือนพฤศจิกายนนี้ และออนแอร์ให้ได้ชมกันทาง Disney Plus Hotstar

ด้วยความสามารถที่มีพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องและการเติบโตทางการแสดงของเขาทำให้ นัมจูฮยอก กลายเป็นนักแสดงหนุ่ม ที่มีแฟนๆ ติดตามทั่วโลก

สำหรับผลงานล่าสุด เดือดสุด ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาดในหนัง Remember ทุกคนจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่หลากหลายของเขากับบทบาทของ อินกยู หนุ่มวัยรุ่นที่กลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก่อคดีฆาตกรรมแบบไม่รู้ตัว เมื่อเพื่อนร่วมงานต่างวัย พิลจู (อีซองมิน) จ้างให้เขามาขับรถให้ หนึ่งสัปดาห์แลกกับเงินมหาศาล

โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเขา อยู่หลังพวงมาลัย ระหว่างที่ พิลจู ชำระแค้น ทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม หนทางรอดเดียวคือต้องสะสางความแค้นครั้งนี้ให้สำเร็จ

“เมื่อผมเห็นสคริปต์ของ Remember ครั้งแรก มันช่างน่าหลงใหลและให้แง่มุม นั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ ผมไม่เคยเล่นเป็นตัวละครแบบนี้มาก่อน การที่สภาพอารมณ์ของเขาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตกกระไดพลอยโจนที่เขาต้องเผชิญ มันน่าสนใจมาก”

“ตอนที่เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ผมรู้สึกประหม่ามาก แต่พอได้มาถ่ายทำจริงบรรยากาศในกองถ่ายนั้นมหัศจรรย์มาก ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น อีซองมิน เองก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้าน มันช่วยผมได้มากจริงๆ การได้ร่วมงานกับ อีซองมิน ผมรู้สึกเป็น เกียรติมาก ผมสนุกกับการทำงานและตั้งตารอวันที่มาถ่ายทำจริงๆ” นัมจูฮยอกกล่าว

สำหรับผู้กำกับฯ อีอิลฮยอง ที่ฝากผลงานระดับบล็อกบัสเตอร์มาแล้วอย่าง A Violent Prosecutor บอกว่าในหนังเรื่องนี้ นอกจากจะได้เหล่านักแสดงมากฝีมือมาร่วมงาน หนังยังการันตีถึงสิ่งที่คนดูจะได้เห็นว่านี่คือหนังล้างแค้นที่ค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ด้วยเนื้อหาที่น่าติดตาม และไฮไลต์อย่างฉากแอ๊กชั่นมันส์ระห่ำไต่ระดับถึงขีดสุด ทั้งการขับรถไล่ล่า การสาดกระสุน การต่อสู้มือเปล่า รวมถึงคิวบู๊ที่ต่างออกไป

“ถ้าคนแก่เล่นฉากแอ๊กชั่นแล้วยังกระฉับกระเฉงเหมือนที่เราคุ้นชิน มันคงเหมือนโยนความสมจริงลงถังขยะ เราพยายามทำให้จังหวะ แอ๊กชั่นช้าลง แต่ถึงลูกถึงคนมากขึ้น ทีมสตันต์ ทีมกล้องและผม ช่วยกันหาทางออก” อิลฮยองกล่าว

นอกจากนี้ทีมงานยังได้เลือกพาหนะอย่างพอร์ชสีแดงมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความคลั่งและความแค้นของตัวละครในเรื่อง “ความแค้นเป็นอารมณ์รุนแรง แม้ว่าพิลจูจะเชื่องช้าแบบคนแก่ ผมยังอยากให้ผู้ชมสัมผัสความแค้นที่คอยผลักดันเขาเวลาเขาอยู่หลังพวงมาลัย” อิลฮยอง เสริม “เขาได้แต่ฝันว่าสักวันจะล้างแค้นสำเร็จ รถคันนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแรงแค้นที่คอยขับเคลื่อนเขา”

ผู้กำกับฯ ยังได้ชื่นชมการแสดงของ อีซองมิน และ นัมจูฮยอก ด้วยว่า “ทั้ง 2 คน เป็นเพื่อนซี้ที่แสดงเป็นธรรมชาติมาก ความสามารถด้านการแสดง คือหัวใจหลักของบท พิลจู เพราะเขาต้องมีความอบอุ่นแบบคุณปู่ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะลงมือฆ่าอย่างเลือดเย็น ส่วนอินกยูเขาเป็นวัยรุ่นสดใสมองโลกในแง่ดี ที่ทุ่มเทให้กับงาน พาร์ตไทม์เต็มร้อย ซึ่งนัมจูฮยอกแสดงออกมาเป็นธรรมชาติมาก”

ร่วมเดือดไปกับแผนล้างแค้น คนหนึ่งขับ คนหนึ่งฆ่า ใน Remember (แค้นเดือดคนดุ) ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์