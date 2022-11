นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความอิ่มใจให้ทุกฝ่าย สำหรับเวิร์กช็อปศิลปะในหัวข้อ “Health is the Greatest Wealth” จัดโดย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ Artstory By AutisticThai พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้น้องๆ ศิลปินออทิสติกที่ส่งผลงานเข้าประกวด

นายอารภัฎ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าความร่วมมือกับ Artstory By AutisticThai ในการจัดกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งและความหลากหลายทางความคิดของกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีความสามารถด้านศิลปะอันโดดเด่น

ผลงานของน้องฟ้าใส น.ส.พิมมาดา เบ็ญจวิไลโกศล ด้วยภาพวาด “เด็กผู้หญิงขี่เสือ” ที่มีองค์ประกอบภาพเป็นเด็ก ผู้หญิงที่มีความสุขนั่งอยู่บนหลังเสือรายล้อมไปด้วยผลไม้นานาชนิด สื่อถึงการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จัดวางภาพที่มีทั้ง 3 มิติ ระยะหน้า ระยะกลาง และระยะหลัง นับเป็นผลงานที่โดดเด่นและแตกต่างจากน้องออทิสติกส่วนใหญ่ที่มัก วาดภาพ 2 มิติ จึงสามารถชนะใจกรรมการรับเงินรางวัลมาครอง

ในขณะที่น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัลต่างมีความจัดจ้านด้านการใช้สีและมุมมองในการถ่ายทอดผลงานที่บ่งบอกตัวตนและตีความโจทย์ที่ได้รับถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานได้อย่างน่าชื่นชมเช่นกัน

ครูเฟรด ธนภัทร เลิศไกร เล่าว่าผลงานของน้องออทิสติกทุกคนจะมี “ลายเซ็น” หรือคาแร็กเตอร์ของตัวเองชัดเจน เช่นน้องที่ชอบดนตรีจะใส่ความเป็นนักดนตรีเข้าไปใน ผลงานได้อย่างกลมกลืน หรือผลงานชนะเลิศของน้องฟ้าใสก็ใส่ความเป็นตัวเองที่ชอบ ผลไม้ เล่นกีฬา เข้ากับโจทย์ที่ต้องมี “เสือ” สัญลักษณ์ของเมย์แบงก์ได้อย่างลงตัว

นอกจากผลงานของน้องๆ ทั้ง 15 ผลงาน จะจัดแสดงที่สำนักงานแล้ว ผลงานภาพวาดรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อระดมทุนและ สมทบทุนให้มูลนิธิออทิสติกไทยในโอกาสต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะผลงาน “เด็กผู้หญิงขี่เสือ” จะนำไปเป็นคีย์หลักของงานวิ่งการกุศล TIGER RUN ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

ด้านนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย มองว่ากิจกรรมนี้นับเป็นโอกาสดีที่เด็กๆ จะได้นำเสนอผลงานตัวเองไปสู่สังคม สื่อถึงการให้เกียรติกันและกัน สนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งยังสร้างมูลค่าทางด้านศิลปะและเป็นทางเลือกในอาชีพที่มากขึ้น