หนังสือพิมพ์ ข่าวสด เสาะแสวงอสัตย์ผอง ผ่าทิ้ง ฉบับนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล…

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค.นี้ ส่วนวันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. ทรงมอบหมายให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน ยังความปลาบปลื้มและยินดีแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันแรกจำนวน 2,921 รูป/คน …

จับตา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เตรียมปรับครม. เร็วๆนี้ ส่งท้ายช่วงปลายอำนาจรัฐบาล หลัง ประชาธิปัตย์ รุมทวงและว่าดองไว้นานเกิน เก้าอี้มท.3 ตกเป็นของ นริศ ขำนุรักษ์ อย่างแน่นอน โดยมี กุนซือใหญ่ อดีตรมช.มหาดไทย นิพนธ์ บุญญามณี เป็นพี่เลี้ยง สำหรับพรรคอื่น ทั้ง ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา นั้น หัวหน้าพรรค บอกว่าจะไม่ขยับใคร…

นอกจากนี้ ยังมีเก้าอี้ระดับ รมช. ในสัดส่วน พลังประชารัฐ ว่างอยู่ 2 ที่ สำหรับ รมช.เกษตรฯ นั้น ว่ากันว่า กลุ่มปากน้ำ จองไว้แล้ว เพราะยืนยันไม่ย้ายไป รทสช. แต่หวยจะออกที่ คนนอก มากกว่าส.ส.ในกลุ่มเอง ส่วน รมช.แรงงาน จะเป็นโควตา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค น่าจับตาว่าจะให้โบนัสใคร…

พื้นที่ ภาคใต้ ได้ ผู้ว่าฯ หญิง เพิ่มอีกคน ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ พ้นจากที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ก่อนหน้านี้ พาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเป็นผู้ว่าฯ หญิงที่เป็น มุสลิมะฮ์ คนแรกของประเทศไทย…

ความเคลื่อนไหวในธุรกิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีคำสั่ง แต่งตั้ง ชาย เอี่ยมศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือ ซีอีโอ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดย คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งคณะ มีมติอนุมัติคัดเลือกจากผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 53 คน จากทั้งภายในและภายนอกบริษัท…

การแข่งขัน ฟุตบอลโลก เข้มข้นขึ้นมาทุกขณะ กำลังจะเข้าสู่รอบ 16 ทีมแล้ว สำหรับแฟนๆ หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ร่วมสนุก ตัด คูปอง ส่งมาลุ้นโชค ทั้งทองคำ รถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ กติกาง่ายๆ แค่ระบุชื่อ ทีมที่เชียร์ เท่านั้น หมดเขตวันที่ 9 ธ.ค. แต่ยังสามารถร่วมสนุกทาง แพลตฟอร์ม อื่นๆ ทางออนไลน์ ของสื่อใน เครือมติชน ก็มีสิทธิ์ได้รับโชคเช่นกัน…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 09.00 น. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ให้กับ ทอท. ณ ห้อง Infinity ชั้น G โรงแรม Pullman Bangkok King Power…

09.30 น. ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว Digital Post ID : ดิจิทัลโพสต์ไอดี ประวัติศาสตร์การใช้ไอดีครั้งแรกของคนไทย ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่…

09.00-16.00 น. ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต จัดประชุม “9th ICSD Asia Pacific Biennial Conference on Sustainable Development Efforts in Times of Crisis” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต…

10.00-12.00 น. บมจ.บางกอกแลนด์ และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ บริเวณ 94 บาร์ ชั้นล็อบบี้ รร.โนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค…

13.00 น. อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2023” ให้กับ ททท.-ไอคอนสยาม พร้อมด้วยพันธมิตร ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม…

สันตะวา