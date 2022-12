ห่างหายไปนานกว่า 3 ปี ล่าสุดวง เค-ป๊อปสุดฮอต NCT 127 จากค่าย SM Entertainment ประกอบด้วยสมาชิก แทอิล, แทยง, แจฮยอน, แฮชาน, จอห์นนี่, มาร์ก, ยูตะ, โดยอง และ จองอู ก็ได้กลับมาแสดงความยิ่งใหญ่ร้อนแรงเหนือขีดจำกัด ในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่สอง NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE LINK’ ถึง 3 รอบการแสดง 3-4-5 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยบริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด

บรรยากาศคอนเสิร์ตเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์ต้อนรับ NCT 127 ดังสนั่นฮอลล์ ก่อนจะโชว์ความอลังการเร้าใจตั้งแต่เพลงแรก Kick It ตามด้วยเพลงที่เผยความคูลเปรี้ยวซ่าอย่าง Lemonade และเพลงฮิตที่ระเบิดความหวานสุดเท่ Cherry Bomb รวมถึงเพลงฮิตอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนการแสดงเพลงจากอัลบั้มล่าสุดอย่างเพลงไตเติล 2 Baddies และเพลง Faster ที่มาพร้อม ท่าเต้นสโลว์โมชั่นแบบเท่ๆ ร่วมด้วยโปรดักชั่นและเอฟเฟ็กต์ตระการตา รวมถึงทางเดินเวทีที่ถูกออกแบบให้ยาวขึ้น เพื่อให้ได้ใกล้ชิดแฟนคลับชาวไทยมากขึ้น

สำหรับความพิเศษที่รับชมได้แค่ในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ คือการแสดงโซโล่ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นแทอิลที่โชว์ทักษะการร้องและพลังเสียงในเพลง Another World, มาร์กกับการแร็พอันทรงพลังในเพลง Vibration, แทยงกับเพลง Moonlight ที่โชว์ความเท่แบบฟังกี้, การเต้นโชว์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของจองอู และการเต้นสุดเซ็กซี่ที่เพิ่มระดับความร้อนในฮอลล์ของจอห์นนี่, เพลง Lost กับเสียงร้องเพราะๆ ของ แจฮยอน, เพลง The Reason Why It’s Favorite กับเสียงร้องที่ซึ้งกินใจของโดยอง และเพลง Butterfly ที่ยูตะทั้งร้องและเต้นอย่างเข้าถึงอารมณ์

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการแสดงแบบยูนิตอย่าง แทอิลและแฮชานในเพลงสุดโรแมนติก Love Sign, แทยงและมาร์กที่แร็พดุเดือดในเพลง The Himalayas

หลังการแสดงรอบแรกเสร็จสิ้น ก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวพูดคุยกับ 9 หนุ่มในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุม วีนัส 3-4 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เริ่มจากเหล่าสมาชิกแนะนำตัวเป็นภาษาไทย จากนั้นก็ตอบคำถามถึงความรู้สึกในการกลับมาพบ NCTzen ชาวไทยในคอนเสิร์ตแบบออฟไลน์ในรอบ 3 ปี 6 เดือน รวมถึงความนิยมของ NCT 127 ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยแทยงกล่าวว่า “คิดถึงทุกคนมากๆ เมื่อวานพวกเราแสดงคอนเสิร์ตรอบแรกไปแล้ว รู้สึกสนุกสนานกับ NCTzen มากเลย” ด้านแจฮยอนเผยว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษมากๆ สำหรับพวกเรา เพราะตอนที่พวกเราเป็น SMROOKIES ก็ได้เคยมาสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกับแฟนคลับชาวไทยก่อนที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการ พวกเราได้รับรู้ถึงความรักจากแฟนๆ มากเลยครับ”

ส่วนมาร์กเผยถึงคอนเซ็ปต์และความหมายของ THE LINK ชื่อคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของ NCT 127 ครั้งนี้ว่า “พวกเรา NCT 127 และแฟนๆ พร้อมจะสร้างสรรค์ช่วงเวลาที่เหมือนกับความฝัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทุกคนด้วยเพลงของพวกเรา พวกเราจะได้ มีโอกาสแสดงเพลงของพวกเราให้ทุกคนได้รับชม และจะได้เชื่อมโยงกับแฟนคลับด้วยครับ”

ก่อนที่แทยงจะเล่าถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุด ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 2 นี้ว่า “ผมรู้สึกดีมากๆ ที่ได้เจอแฟนๆ แบบนี้ เพราะที่ผ่านมา พวกเราก็มีโอกาสได้เจอและแสดงต่อหน้าแฟนๆ แต่อาจจะส่งเสียงกรี๊ดไม่ได้ หรือทำได้เพียงปรบมือ และเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแบบออฟไลน์บ่อยนัก แต่พอได้ทำเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ และมีโอกาสได้เจอแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเรามีความสุขมากๆ ครับ” แจฮยอนกล่าวต่อว่า “เรารับรู้ตั้งแต่ที่สนามบินเลยครับ พลังของแฟนๆ ชาวไทยไม่เหมือนใครเลย”

NCT 127 ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 “2 Baddies” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งแทยงเผยความรู้สึกว่า “ในคอนเสิร์ตเมื่อวานพวกเราก็ได้แสดงเพลงไตเติลของอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 คือ 2 Baddies เป็นครั้งแรก รู้สึกได้เลยว่าทุกคนชอบมากๆ เพราะกระแสตอบรับจากทุกคนดีมากๆ และยังร้องพร้อมกันได้ ดีมาก ดังมาก การที่พวกเราได้มีโอกาสทำ ผลงานดีๆ แบบนี้ออกมาเป็นเพราะความรักและผลตอบรับที่ดีจากทุกคน แค่ได้เห็นว่าทุกคนชอบพวกเราก็มีความสุขแล้วครับ”

จากนั้นก็เผยถึงผลงานในปัจจุบันและในอนาคตของ NCT 127 ว่า “ทุกคนได้พบกับอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 ไปแล้ว และพวกเรากำลังเตรียมอัลบั้มรีแพ็กเกจอยู่ ซึ่งจะปล่อยเร็วๆ นี้ มั่นใจมากๆ ว่าทุกคนจะชอบครับ ถ้าทุกคนได้ฟังอัลบั้มรีแพ็กเกจชุดใหม่ของพวกเราจะรู้สึกเลยว่า นี่แหละคือ NCT 127”