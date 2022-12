ปิดจ๊อบสุดมันส์ “ไนท์คลับ อิน เธียเตอร์” คอนเสิร์ตข้ามเวลา ที่วง “เดอะ บิลบอร์ด” (The Billboard) นำโดย ป้อม ออโต้บาห์น และ ชมพู ฟรุตตี้ นำสมาชิก ได้แก่ แป๊ะ สเตทเอ็กซ์เพรส, แอ้นท์ เดอะ กลาส, นิต้า ชูก้าร์อายส์, หนุ่ม มิวสิคกูรู, สมพร ซินธ์แล็บ ขนบทเพลงฮิตขึ้นเล่นบนเวทีเต็มอิ่ม ที่เอ็ม เธียเตอร์

งานอบอวลด้วยบรรยากาศไนท์คลับ ดึงความรู้สึกความทรงจำตอนวัยรุ่นกลับมา เปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลง Love Theme แล้ว ชมพู ฟรุตตี้ จัดหนักด้วย เพลงป๊อปรุ่นเก๋าอย่าง Bad Time, Talk In Your Sleep ตามด้วยอีกหลายเพลงคุ้นหู ก่อนที่ ป้อม ออโต้บาห์น จะปิดท้ายธีมเพลง 867-5309 Jenny ต่อด้วยเพลงในธีม OLDIES

เปิดตัวแขกรับเชิญ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ขึ้นโชว์เพลง If you love me, Can’t Help Falling In Love และ My Way

ต่อด้วยเพลงในธีม BUMP ที่ นิต้า ชูก้าร์อายส์ เปิดด้วยเพลง Dance Little Lady Dance มี ป้อม-ชมพู สลับเพลงดังขึ้นร้อง ก่อนที่นิต้าจะปิดท้ายธีมด้วยเพลง Four Letter Words

อีกแขกรับเชิญ ปิง ฟรุตตี้ ขนเพลงดัง Last Train To London, I Was Made For Dancing, You May Be Right ฯลฯ ขับกล่อม

มาถึงแขกรับเชิญคนสุดท้าย หรั่ง ร็อค เคสตร้า นำเพลงดังวง QUEEN มาให้ฟังจุใจ ต่อด้วยธีม SLOW เปิดตัวด้วย นิต้า กับเพลง Love On Two Way Street ตามด้วย Just Don’t Want To Be Lonely จากชมพู และอีกหลายบทเพลง

ปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยธีม DISCO แฟนๆ ออกสเต็ปสนุกสนาน คุ้มค่ากว่า 3 ชั่วโมงเต็ม ก่อนจะจบคอนเสิร์ตลงด้วยความประทับใจ