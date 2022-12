บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ส่งมอบบอร์ดเกม “EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” ให้ 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้คนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม โดยนำผลงานของทีม TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 2021” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility” เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอดร่วมกับบอร์ดเกมไนต์ โดยนำเรื่องราวการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย