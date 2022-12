ปีเสือโควิดทุเลา คอนเสิร์ตนอกถล่มไทย

เจอพิษโควิด-19 นานกว่า 2 ปี มาปี 2022 สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ทุกอย่างปลดล็อก มีการทยอยจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะคอนเสิร์ตนอก ที่ช่วงครึ่งปีหลังดาหน้ามากันเต็มสตรีม

นอกจากคอนเสิร์ตที่มารัวๆ แล้ว ยังมีแฟนมีตติ้งที่มากันแบบจุกๆ

โดยทุกงานเน้นย้ำจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข

เปิดศักราชด้วย BAMBAM GOT7 ในงาน 2022 BamBam FAN MEETING IN BANGKOK ที่มามอบช่วงเวลาดีๆ ให้เหล่าอากาเซ่ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

เว้นไป 2 เดือน YOUNGJAE อีกหนึ่งสมาชิก GOT7 ก็เรียก น้ำย่อยในงาน 2022 YOUNGJAE FANMEETING IN BANGKOK ‘Nice To Meet Ars’ ก่อนลัดฟ้ามาไทยอีกครั้ง 6-7 ส.ค.2565 จัดมินิคอนเสิร์ต 2022 YOUNGJAE Mini Concert ‘Sugar’ in Bangkok ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ฮอลล์

รวมถึงพี่ใหญ่ทรงเสน่ห์อย่าง MARK TUAN ก็ไม่พลาดมาตกอากาเซ่ ถึง 2 รอบแสดง 28-29 พ.ค.2565 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ใน “PULL-UP” MARK TUAN FAN MEETING IN THAILAND

ทัพศิลปินเกาหลีใต้ตบเท้าสร้างความสุขต่อเนื่อง 4 มิ.ย. 2565 Park Yuchun อดีตสมาชิก “ดงบังชินกิ” จัด 2022 LOGBRIDGE “YU AND YOUR DAY” FAN-CON

กลางมิ.ย.หนุ่มหล่อ Kim MinGue จัดแฟนมีต Kim MinGue The 1st Fan Meeting “PROPOSAL” in Thailand ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ปลายมิ.ย. LEE JE HOON ก็มาจัดแฟนมีตติ้ง LEE JE HOON, ON : THE SCENE, 1st FAN MEETING IN BANGKOK 2022 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ฮอลล์

เดือนถัดมาไอดอลเกาหลี THE BOYZ ระเบิดความสนุกกับคอนเสิร์ตใหญ่ THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE IN BANGKOK ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

จากนั้นสิ้นเดือนก.ค.ศิลปินไอดอล CHA EUN-WOO วง ASTRO เนรมิตมวลความสุขใน CHA EUN WOO <2022 JUST ONE 10 MINUTE> STARRY CARAVAN IN BANGKOK ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี รวมถึงตำนานเค-ป๊อป SUPER JUNIOR ก็มาจัดคอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD in BANGKOK ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

นักแสดงหนุ่ม KIM WOO SEOK กลับมาสร้างความประทับใจกับ KIM WOO SEOK 1st FANMEETING in BANGKOK : NNN 6 ส.ค.2565 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ต้นเดือนส.ค.เดือดทะลุปรอท เมื่อวงร็อก DEAFHEAVEN ระเบิดความมันส์ใน DEAFHEAVEN LIVE IN BANGKOK ที่ SHOW DC

20 ส.ค. 2565 (G)I-DLE เกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคพาฟินใน (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME (G) I-DLE] LIVE IN BANGKOK ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ถัดมาหนึ่งวัน B.I มาตกแฟนๆ ใน B.I 1ST FAN MEETING [B.I OFFLINE] IN BANGKOK ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2

ออกจากด้อมเกาหลี สู่ศิลปินสาวมหัศจรรย์ Billie Eilish กับ “Billie Eilish Happier Than Ever, The World Tour in Bangkok” 24 ส.ค. 2565 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

รอมาเกือบ 3 ปี เอบีนิวชาวไทยก็สมใจ เมื่อ AB6IX มาเปิดการแสดง 2022 AB6IX FAN CONCERT ‘AB_NEW AREA’ ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 27 ส.ค.

ทั้งแบมแบม ยองแจ และมาร์ก ต้วน GOT7 มาสร้างสุขต้นปีแล้ว ก็ถึงคิวน้องเล็ก KIM YUGYEOM มาทัวร์คอนเสิร์ตโซโล่สเตจกับ 2022 YUGYEOM 1st Live in Bangkok 27-28 ส.ค. ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี

WOODZ โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์สดในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ WOODZ LIVE “COLORFUL TRAUMA” in BANGKOK ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อต้นเดือนก.ย.

สาวเสียงใส beabadoobee มาเปิดการแสดงในไทยกับ BEATOPIA TOUR 2022 LIVE IN BANGKOK เมื่อ 19 ก.ย. ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

MONSTA X ชวนแฟนๆ สนุกใน LALAPA K-CONCERT IN BANGKOK 2022 วันที่ 24 ก.ย. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ พร้อมศิลปินอีกกว่า 40 ชีวิต

The Script วงร็อกไอริชชื่อดัง มาเปิดการแสดงในไทยกับ The Script Greatest Hits Live in Bangkok ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อปลายเดือนก.ย. จากนั้นสิ้นเดือนศิลปินอาร์แอนด์บี Pink Sweat$ ฟาดความสนุกใน PINK SWEAT$ PRESENTS PINK MOON LIVE IN BANGKOK ที่เมืองไทย รัชดาลัยเธียเตอร์

เหล่ากะรัตไทยล็อกปฏิทิน 1-2 ต.ค. ฟินกับ SEVENTEEN ในเวิลด์ทัวร์ SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] – BANGKOK ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1

พักไปวันเดียวก็มันต่อกับศิลปินจากออสเตรเลีย The Kid LAROI ใน The Kid LAROI : End Of The World Tour ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5

พิษ โควิด-19 ทำเอเชียทัวร์ของหนุ่ม KIM JAE JOONG เลื่อนไปหลายครั้ง แต่ในที่สุดเจ้าตัวก็กลับมาพบแฟนๆ ชาวไทย 8 ต.ค. ใน “2022 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN BANGKOK” ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

ถัดมา 9 ต.ค. แฟนๆ กรี๊ดหนักกับความน่ารักของ Na InWoo ที่ลัดฟ้าจัดแฟนมีตก่อนเข้ากรม กับ 2022 NA INWOO 1ST FAN MEETING MY EVERYTHING IN THAILAND ที่ Search Studio รามคำแหง 81 วันเดียวกัน KANG MIN HYUK กลับมาเยือนไทยใน 2022 KANG MIN HYUK FROM CNBLUE ‘THE PASSION’ FAN MEETING IN BANGKOK ที่บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

15 ต.ค. พบคอนเสิร์ต Jeremy Zucker’s MORE NOISE !!!! WORLD TOUR Bangkok ของ Jeremy Zucker ที่วอยซ์สเปซ

ไม่น้อยหน้าสมาชิกในวง GOT7 เมื่อลีดเดอร์สุดคูลอย่าง JAY B ประกาศเวิลด์ทัวร์ในไทยกับ 2022 WORLD TOUR JAY B “TAPE : PRESS PAUSE” in Bangkok 14-15-16 ต.ค. ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-6

ฉลอง 10 ปีวงการบันเทิง Lay วง EXO บินข้ามฟ้าทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวใน Lay Zhang The Grandline II (Infif inite Lands) 22 ต.ค. ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ และวันเดียวกัน สนุกกับเทศกาลดนตรี WHOOP FESTIVAL ของศิลปินฮิพฮอพเกาหลี นำโดย Jay Park, HolyBang, MVP, Sik-K, Mushvenom, Rhythm Power ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์

RHYE ศิลปิน R&B กลับมาเยือนกรุงเทพฯกับ HYHBKK Live! With RHYE เมื่อ 27 ต.ค. ที่วอยซ์สเปซ

รัวๆ ปลายปีกับศิลปินต่างประเทศจุกๆ 3-4 พ.ย. ศิลปินดัง LANY วงอินดี้ป๊อปจากลอสแองเจลิส ระเบิดความมันส์กับ LANY A November To Remember Live in Bangkok ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

9 หนุ่ม CRAVITY สร้างเซอร์ไพรส์ใน 2022 CRAVITY THE FIRST FAN-CON ‘CENTER OF GRAVITY’ IN BANGKOK เสาร์ที่ 5 พ.ย. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ฮอลล์

สาวฮอต PARK EUN-BIN เดินสายเอเชียแฟนมีตใน 2022 PARK EUN-BIN Asia Fan Meeting Tour <EUN-BIN NOTE : BINKAN> In Bangkok เสาร์ที่ 5 พ.ย. ที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ และอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. นักแสดงสาว KIM SEJEONG มาสร้างความฟินใน 2022 SEJEONG’S SESANG DIARY in BANGKOK ที่เดียวกัน

ตำนานวงร็อก Gun N’ Roses ระเบิดความมันส์กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ 9 พ.ย. ที่ Thunderdome Stadium Bangkok

เทพกีตาร์ JACK WHITE โชว์ความเก๋า 12 พ.ย. ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ใน Jack White ‘The Supply Chain Issues Tour’ Live in Bangkok

ทัพศิลปินต่างประเทศ อาทิ HONNE, RUEL, ERIC NAM, ZION. T, SAM KIM, 10CM และอีกมากมาย สาดความสนุกใน River Fest Music Festival 12-13 พ.ย. ที่ชื่นฤดีแลนด์ กาญจนบุรี

เหล่าเอ็นเฟียชาวไทยสมใจ เมื่อวง N.Flying มาแสดงคอนเสิร์ต 2022 N.Flying Live ‘Into The Light’ in Bangkok 19 พ.ย. ณ อัลตร้า อารีน่า ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี

เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทย หนุ่ม KANG DANIEL ก็จัดความฟิน 2 รอบการแสดง 19-20 พ.ย. ใน KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE IN BANGKOK ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

Jacob Collier สุดยอดอัจฉริยะทางดนตรี มาเปิดการแสดง 21 พ.ย. ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ ใน Jacob Collier live in Bangkok 2022

ศิลปินดังแห่งยุค JACKSON WANG สมาชิก GOT7 เปิดฉากเวิลด์ทัวร์ที่แรกในไทยกับ MAGIC MAN WORLD TOUR 2022 IN BANGKOK ถึง 3 รอบการแสดง 25-26-27 พ.ย. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี งานนี้อลังการจัดเต็ม โดยเฉพาะบันไดกีตาร์ลอยฟ้าที่อิมพอร์ตจากเกาหลีใต้

ตบท้ายเดือนสุดท้ายของปีกับความยิ่งใหญ่ร้อนแรงจากหนุ่มๆ วง NCT 127 ใน NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE LINK’ 3-4-5 ธ.ค. ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

6 ธ.ค. Alec Benjamin ถ่ายทอดเรื่องราวรักผ่านบทเพลงดังกับคอนเสิร์ต Alec Benjamin The (Un)Commentary Tour in Bangkok ที่เคแบงก์ สยามพิฆเนศ

ศุกร์ที่ 9 ธ.ค. ศิลปินชาวอเมริกัน JOHNNY STIMSON มอบพลังบวกใน Johnny Stimson JOHNNY’S WORLD (TOUR)’22 ที่ลิโด้ คอนเน็คท์ 3

มากี่รอบก็ทำแฟนๆ มันส์เต็มอิ่ม สำหรับวงป๊อปร็อกระดับโลก MAROON 5 ที่มาเวิลด์ทัวร์ล่าสุด MAROON 5 WORLD TOUR 2022 IN BANGKOK 10 ธ.ค. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

แถมยังมีคิวรันยาวต่อเนื่องถึงปีหน้า ไม่ว่าจะเป็น BLACKPINK, The Rose, KIM SEON HO, PARK JIN YOUNG, WESTLIFE, OneRepublic, SONG KANG ฯลฯ ที่จะมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆ ชาวไทยเต็มคาราเบล