“ครม.โหรงเหรง สภาถูลู่ถูกัง” คือสภาพ คณะรัฐมนตรี กับ สภาผู้แทน ณ เวลานี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าครม. ในฐานะผู้มีสิทธิ์ “ยุบสภา” เพียงผู้เดียว ตัดสินใจได้หรือยัง ?

ส.ส.ใครคนไหนลาออกก็ไม่ “เก็ต” เท่า ธนกร วังบุญคงชนะ เพิ่งได้เลื่อนลำดับเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เมื่อส.ค.2565 แค่ 5 เดือนตัดใจลาตำแหน่งผู้ทรงเกียรติ มันแปร่งๆ ทะแม่งๆ ระดับ “วอลเปเปอร์ทำเนียบ” ย่อมสัมผัสรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงกว่าใครๆ ?!

ผู้อาวุโสสูงสุดการเมืองไทย ชวน หลีกภัย อบรมนักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานมาตลอด ระยะนี้นักการเมืองทิ้งพรรคเก่าเข้าพรรคใหม่เอิกเกริก ติดป้ายตั้งราคาเหมือนตลาดนัดวัวควายไม่เคอะเขิน ท่านผู้อาวุโสออกโรงสอนสั่งตักเตือนโดยไม่ลืม “กรีดเฉือน” เจ็บๆ แสบๆ ทำเอาคนดี๊ดีย์สาธุท่วมหัว แต่พลัน สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ส.ส.ตรังหลายสมัย เลขานุการประธานสภาผู้แทนฯ ลาประชาธิปัตย์ไปเข้ารวมไทยสร้างชาติ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา ไขก๊อกจากส.ส.ประชาธิปัตย์แบบไม่บอกลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตประจำหิ้งประชาธิปัตย์ นะจังงัง

77 ปี ยิ่งกว่าแจ๋ว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รำป้อฟ้อนรำวงสาวปากน้ำโพสนุกสนาน ท่ามกลางป้าย “รักลุงป้อม” สลับเสียงเชียร์ “นายกฯ คนที่ 30” กึกก้อง จากลำปางไปราชบุรีขึ้นพิษณุโลกลงนครสวรรค์ หัวหน้าพลังประชารัฐ “สะสมแต้ม” เก็บเล็กผสมน้อย ถึงวันเลือกตั้งคงแปรเป็นคะแนนได้มากโข

3 ต. “ตู่-ตุ๋ย-ไตร” ยังไม่ฮือฮาหวือหวาดั่งใจเอฟซีแฟนคลับ “นโยบายเด็ด” รวมไทยสร้างชาติยังไม่เปรี้ยงปร้างออกมา ที่ยังเด็ดเผ็ดกว่าขิงแก่ก็ “ปาก” ต.ไตรรงค์ สวนกลับคนร้องเรียนสอบวัน “ต.ตู่” ขึ้นเวทีเปิดตัว “ช่างหัวมึง” อายุทำอะไรวุฒิภาวะไม่ได้เลยจริงๆ

ธนาคารต่างๆ ดีดลูกคิดเสร็จสำเร็จพากันอวดผลกำไรปีก่อน เอสซีบี เอกซ์ โกย 37,546 ล้าน กสิกรไทย 35,770 ล้าน กรุงศรีอยุธยา 30,713 ล้าน กรุงเทพ 29,306 ล้าน ทีเอ็มบีธนชาต 14,195 ล้าน เฮงๆ รวยๆ ฉลองตรุษจีนฮ้อๆ

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 08.00 น. บริษัท พีทีทีซีโอ จำกัด จัดงานฝึกอบรมหัวข้อ “IWCF/IADC Drilling Well Control Certification Programs” ที่ห้องพลอยไพลิน โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

09.30 น. ศุภาลัย แถลงแผนธุรกิจปี 2566 “SUPALAI THE NEW ERA” พร้อมเผยโฉม Co-Working Space ณ Meet & Co ชั้น 3 อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

11.30 น. สพูนฟูล (ประเทศไทย) หรือ บอนชอน แถลงครั้งแรกในรอบ 4 ปี อัพเดตทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2566 ย้ำภาพแบรนด์ร้านไก่ทอดเกาหลีอันดับ 1 ของไทย ณ ร้านบอนชอน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก

14.30 -16.00 น. บมจ. เคหะสุขประชา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 904 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สันตะวา