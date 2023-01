ฉลองตรุษจีนรับปีกระต่ายทอง – เริ่มต้นปีกระต่ายที่มาพร้อมความเฮงความปังแบบก้าวกระโดด สยามเซ็นเตอร์ จัดบรรยากาศต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีนต่อเนื่องจนถึงเทศกาลวาเลนไทน์ ในงาน “Siam Center Presents The Rabbit year of Luck and Love 2023” วันนี้ถึง 28 ม.ค. ทั่วทั้งศูนย์ตกแต่งด้วยลวดลาย Rabbit the CUSCUS พร้อมผองเพื่อน คาแร็กเตอร์สุดแฟนตาซีและโดดเด่น สร้างความสนุกโลดเล่นในโลกจินตนาการต้อนรับปีกระต่ายทอง ได้ศิลปินชื่อดังชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก กุ๊ก ชนิดา วรพิทักษ์ แห่ง Cuscus the Cuckoos แบรนด์แฟชั่นแอ๊กเซสซอรี่ที่โดดเด่นเรื่องลวดลายสัตว์หลากหลายชนิดมาร่วมสร้างสรรค์ลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวกระต่ายและกลุ่มเพื่อนมารวมตัวกันฉลองในสวนแห่งจินตนาการ ร่วมด้วยโซนกิจกรรมอื่นๆ จากหลากหลายแบรนด์สินค้าร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

สยามพารากอน จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ชวนเสริมสิริมงคลร่วมสักการะพระใหญ่เทียนถานจำลองจากฮ่องกง ท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง พบกิจกรรมมากมาย และการรวมตัวของ 43 นักพยากรณ์ชั้นนำ ในงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์เพื่อคนพิการ” โดยมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ที่พาร์ค พารากอน วันนี้ – 29 ม.ค.

ด้าน คิง เพาเวอร์ รับการเดินทางครั้งใหม่ ฉลองปีกระต่าย จัดแคมเปญ “คิงเพาเวอร์ ไชนีส นิวเยียร์ : เดอะ เกรท ฟอร์จูน เดสติเนชั่น” ช็อปมั่งคั่งรับปีเถาะ สร้างสรรค์บรรยากาศมงคลรับปีกระต่ายน้ำด้วยลวดลายสีสันของกระต่ายมงคล พร้อมการจัดเตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สี่ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา ผู้พิทักษ์โลกทั้งสี่ทิศ หรือที่รู้จักในนาม “ซื่อต้าจินกัง” (ท้าวจตุโลกบาล) ผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ เป็นไม้พะยูงแกะสลักอายุมากกว่า 100 ปี ขนาดความสูง 1.3 เมตร ปัจจุบันประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ โดยคิง เพาเวอร์ อัญเชิญมาให้นักเดินทางสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล พบอาหารอร่อยมากมายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ วันนี้ – 29 ม.ค.

สามย่านมิตรทาวน์ เปิดบ้านต้อนรับปีกระต่ายร่าเริงด้วย “PEONY GARDEN” ยกสวนดอกโบตั๋นราชินีแห่งดอกไม้มงคล สัญลักษณ์ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ชวนมิตรฉลองเทศกาลตรุษจีน ส่งความน่ารัก สดใส ซุกซน ให้สุขสะพรั่งเหลือล้นในศักราชใหม่ ในงาน “สามย่าน มิตรทาวน์ไชนีสนิวเยียร์ 2023 สามย่านสุขสะพรั่ง มั่งมี รับปีมงคล” ปูพรมรับความปังเสริมความร่ำรวยกับถนนเปิดโชค Peony Path of Wealth เส้นทางที่โรยด้วยดอกไม้แห่งความมั่งคั่งบานสะพรั่งด้วยดอกโบตั๋นกว่า 2,800 ดอก ภายในอุโมงค์เชื่อมมิตรช่วยเสริมความมงคลให้มิตรในทุกย่างก้าว รายล้อมความเฮงด้วยคำมงคลภาษาจีนแฝงความหมายมงคลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ LUCK (โชคดี) WEALTH (ร่ำรวย) HAPPINESS (มีความสุข) HEALTH (สุขภาพดี) บริเวณโถงทางเข้าศูนย์การค้า ชั้น B1 ร่วมด้วยประตูมงคล Gate of Luck บริเวณทางเข้าศูนย์การค้า ชั้น G ที่ยกสวนดอกโบตั๋นสุดอลังการ พร้อมธงคำมงคลรอต้อนรับ พร้อมกิจกรรมเสริมความปังมหาเฮงมากมาย วันนี้ – 5 ก.พ.

เกษรวิลเลจ เฉลิมฉลองรับเทศกาลตรุษจีนปีเถาะ 2566 ด้วยแคมเปญ “เดอะ สกาย ฟอเรสต์ ออฟ ฟอร์จูน” หรือ “ป่าแห่งโชคลาภ” เชิญชวนทุกคนมาเพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับบรรยากาศแห่งสีสันอันเจิดจ้าของดินแดนบนฟากฟ้าที่เต็มไปด้วยฝูงกระต่ายขาว ต้นส้มน้อยใหญ่ ก้อนเมฆหลากสี และเหล่าผีเสื้อโบยบิน ที่นำมาประดับประดาตามพื้นที่ต่างๆ และเติมเต็มช่วงเวลาสุดพิเศษนี้กับกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมายจากร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ วันนี้ – 19 ก.พ.

ขณะที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับธนาคารยูโอบี ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีกระต่ายทอง จัดงาน “เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ แฮปปี้ไชนีส นิวเยียร์ 2023” พบเทพมังกรฟ้าประทานพร สูงกว่า 10 เมตร ร่วมอำนวยพร มอบความโชคดี ร่ำรวย สุขภาพดี เป็น สิริมงคลแก่ทุกคน พร้อมชมโชว์พิเศษสุดอลังการ และอิ่มอร่อยระดับจักรพรรดิจันทรา รวบรวมกว่า 30 ร้านอาหารดังระดับตำนานจากทุกสารทิศที่ The Marvelous Lunar Market และเสริมความมั่งมีศรีสุขกับอาหารมงคลภายในศูนย์การค้า วันนี้ – 31 ม.ค.

ศูนย์การค้าแพลทินัม ร่วมอวยพรมงคลสุขสมหวังต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายทอง ในงาน “ไชนีส เซเลเบรชั่น 2023” ชวนช็อป ชิม กันให้เต็มอิ่มกับอาหารคาวหวานสุดหลากหลาย และเลือกสรรสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับแสนถูกใจกว่า 70 ร้านค้า ชิลไปกับบรรยากาศการตกแต่งซุ้มภายในงานภายใต้ ธีมตรุษจีน ร่วมด้วยการแสดงเสริมมงคล โชคลาภตามวัฒนธรรมประเพณีชาวไทย เชื้อสายจีน อาทิ การแสดงต่อตัว เชิดสิงโต และรำกวนอิมโพธิสัตว์ วันนี้ – 31 ม.ค.