ความสำเร็จของThe Last of Us

Growth from Knowledge หรือ GfK เว็บไซต์ที่ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ระบุว่า เกม The Last of Us Part I (เวอร์ชั่น Remake) กลับมาทำยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 238 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ The Last of Us Remastered ก็ทำยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 322 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่ผ่านมา

สาเหตุหลักที่ทำให้เกมดังกล่าวมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก มาจากการที่ The Last of Us ฉบับทีวีซีรีส์ของ HBO ที่เพิ่งปล่อยตอนแรกนั้นมีกระแสที่ดีมาก ทั้งจากนักวิจารณ์ รวมถึงแฟนคลับของเกมนี้ โดยตัวซีรีส์ ถูกระบุว่าให้ความเคารพกับต้นฉบับที่เป็นตัวเกม ทั้งบรรยากาศ และเนื้่อเรื่อง รวมถึงนักแสดงอย่าง เปโดร ปาสกาล และ เบลลา แรมซีย์ ที่มารับบทเป็นตัวละครเอกในเรื่องเป็น โจเอล และ เอลลี ก็แสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ว่ากันว่านี่อาจจะเป็น ซีรีส์ ทำมาจากเกมที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้

ขณะที่ยอดขายใน Amazon นั้นเกม The Last of Us Part II ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มเกมขายดีบน PlayStation 4 แซง Hogwarts Legacy ที่มาแรงก่อนหน้านี้ ขณะที่ The Last of Us Remaster ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ 5 อย่างไรก็ตามแต่ในกลุ่มเกม PlayStation 5 ยังไม่ติดอันดับ

สำหรับตอนที่ 2 ของ ซีรีส์ The Last of Us ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเสียงตอบรับก็ยังคงดี เช่นเดิม ทั้งยังมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้น น่าสนใจจริงๆ ว่าจะทำให้ยอดขายเกมดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากกรณีนี้คือ การนำเกมมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้เกมนั้นๆ ได้เหมือนกัน หากซีรีส์ทำออกมาได้น่าประทับใจ

ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเกม หรือ อนิเมะ ที่ถูกดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงมักจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ The Last of Us ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถประสบความสำเร็จได้

