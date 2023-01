บรรยากาศการเมืองไทยคึกคักนับถอยหลังเลือกตั้ง

กรุงเทพมหานคร สนามเลือกตั้งที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุด ครั้งนี้มีส.ส.เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 33 เขต

หนึ่งในสีสันสนามเมืองหลวงคืออดีตส.ส.คนดังเปลี่ยนค่ายย้ายสังกัด

พรรคเพื่อไทยเปิดตัว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ อดีตส.ส.กทม. เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็น 1 ในผู้สมัคร ส.ส.กทม.

แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ เพราะเคยร่วมม็อบนกหวีด แต่เจ้าตัวยืนยันมาอยู่เพื่อไทย เพราะประชาชนเขตพระนครส่งสัญญาณต้องการความเปลี่ยนแปลง

อีกอดีตส.ส.คนเด่น เก่ง-การุณ โหสกุล ประกาศลาจากเพื่อไทย หลังไม่มีชื่อเป็น 1 ในผู้สมัครของพรรค

ตัดสินใจย้ายมาสมทบทีมของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เจ้าแม่พรรคไทยสร้างไทย

อาสาลงสมัครเขตดอนเมือง พื้นที่ที่ฐานเสียงหนาแน่น ชนกับผู้สมัครของพรรคเก่าที่เคยอยู่

ที่น่าจับตาคือการคัมแบ๊กของสกลธี ภัททิยกุล อดีตส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลัง ประชารัฐ

รับบทบาทหัวหน้าทีมผู้สมัคร ส.ส.กทม.

กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ

เกิด 31 ธ.ค.2519 อายุย่าง 47 ปี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (Hotel and Restaurant Management) มหาวิทยาลัยรังสิต

Master of Arts in Communication Management (Communications) UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA ประเทศออสเตรเลีย

เติบโตในครอบครัวแก้ว แห้วสันตติ อดีตส.ก.เขตพระนคร 6 สมัย ยาวนานกว่า 30 ปี

เป็นหัวคะแนนเขตพระนคร สมัยทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค พลังธรรม ปี 2538

ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ก.เขตพระนคร 2 สมัย

สมรสกับ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนหย่าร้าง

เคยร่วมม็อบกปปส. เป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ปี 2562 สวมเสื้อพรรคพลังประชารัฐ ลงสนามใหญ่ได้เป็นส.ส.สมัยแรก ชนะแชมป์เก่า เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตส.ส. 3 สมัย ขาดลอย

ถูกเชื่อมโยงกลายเป็นข่าวดัง เมื่อส.ส.เพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจรมต.ชัยวุฒิ ประเด็นกระทำผิดจริยธรรมจากเรื่องในครอบครัว

18 ม.ค.2566 ปรากฏตัวในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย

เปิดแถลงขอโทษที่เคยร่วมม็อบนกหวีด ยอมรับ 10 ปีที่ผ่านมา หลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดว่าจะดีขึ้น

มั่นใจนโยบายพรรคเพื่อไทย ที่ เน้นเศรษฐกิจปากท้องตอบโจทย์ประชาชน

การุณ โหสกุล

ชื่อเล่น ‘เก่ง’ เกิด 4 ธ.ค.2510 อายุย่าง 56 ปี ที่อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือจ.ยโสธร)

กลับมาจดทะเบียนสมรสรอบสองกับรัชดาวรรณ เกตุสะอาด ที่เปลี่ยนชื่อเป็น พิมพ์ชนา โหสกุล หลังจากหย่าร้างกัน มีบุตร 2 คน

เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในสังกัด ห้างทอง ธรรมวัฒนะ อดีตส.ส.กทม. ผู้ล่วงลับ

การเลือกตั้ง ปี 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต 5 กทม. (บางเขน, ดอนเมือง และสายไหม) พรรคพลังประชาชน

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยุบพรรค จึงย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

ปี 2554 เป็นส.ส.อีกครั้ง

มิ.ย.2555 กกต.มีมติเสียงข้างมาก ให้ใบแดงและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ปม หาเสียงใส่ร้าย

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สั่ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี และให้ เลือกตั้งใหม่ พร้อมสั่งให้ชดใช้ค่าจัดเลือกตั้งซ่อม 10 ล้านบาท

พ้นโทษแบน กลับมาสวมเสื้อพรรคเพื่อไทย ลงสมัครส.ส.ปี 2562 ได้รับเลือกอีกสมัย

เป็นหนึ่งในส.ส.กทม. กลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรค ขณะนั้น

ประกาศลาออกจากเพื่อไทย เมื่อ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา

24 ม.ค. เปิดตัวเข้าพรรคไทยสร้างไทย เตรียมลงชิงส.ส.ในการเลือกตั้งที่กำลังมาถึง

ประกาศรักษาแชมป์ส.ส.ดอนเมือง

สกลธี ภัททิยกุล

ชื่อเล่น ‘จั้ม’ เกิด 14 ต.ค.2520 อายุย่าง 46 ปี

บุตรชายคนโตอดีตบิ๊กคมช. พล.อ. วินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม กับ ศศิณี ภัททิยกุล

จบมัธยมเซนต์คาเบรียล และเตรียมอุดมศึกษา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยอินเดียน่า และมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐ

สมรสกับ นันท์นัดดา ภัททิยกุล มีบุตรสาวและบุตรชายอย่างละคน

รับราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต่อมาช่วยงานเลขานุการ จรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น

ปี 2550 ส.ส.กทม.เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์

ปี 2554 สมัครส.ส.กทม.เขต 11 พรรคเดิม แต่สอบตก

ปี 2556 เข้าร่วมเป่านกหวีดกับกปปส. ตกเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏ

ปี 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ช่วยงานผู้ว่าฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ปี 2562 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ก่อนลาออกจากสมาชิกพรรค

7 มี.ค.2565 ยื่นลาออกจากรองผู้ว่าฯ กทม.

เปิดตัวลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. โดยมีกลุ่มส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐสายนกหวีด ให้การสนับสนุน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

หวนคืนพรรคพลังประชารัฐ ได้ รับมอบหมายจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ให้รับหน้าที่หัวหน้าทีมกทม.

มีชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ