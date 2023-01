น.ส.กมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมทยอยโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมโครงการริธึ่ม เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน สูง 44 ชั้น ซึ่งล่าสุดการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้เข้าอยู่อาศัย ได้ในเดือนก.พ.นี้ ถือเป็นโครงการร่วมทุนโครงการที่ 17 ระหว่างเอพีกับ มิตซูบิชิ เอสเตท เรสซิเดนส์ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมียอดขายแล้ว 75% จากมูลค่าโครงการรวม 4,800 ล้านบาท

บริษัทเตรียมจัดงาน WELCOME TO THE LUXURY GATED COMMUNITY วันที่ 28-29 ม.ค.นี้ เปิดให้ชมพื้นที่จริงพร้อมห้องตัวอย่างในโครงการเป็นครั้งแรก ราคาขายเฉลี่ยต่อ ตร.ม.ล่าสุดอยู่ที่ 177,000 บาท โดยห้องขนาด 1 ห้องนอนพลัส ขนาดพื้นที่ใช้สอย 43.5 ตร.ม. ราคาเริ่มที่ 7.29 ล้านบาท และห้องวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 102 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 17.5 ล้านบาท