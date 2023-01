มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ฉลองครบรอบ 15 ปี สานต่อปณิธานการช่วยเหลือสังคม จัดงานใหญ่ระดมทุนช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “The Candle Light Gala Dinner” เมื่อไม่นานนี้ ที่ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เพื่อมอบเงินจำนวนกว่า 3 ล้านบาท ให้องค์กร สถาบันการศึกษา สมาคม และโครงการต่างๆ ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน, โครงการช่วยเหลือแม่และเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว อำเภอแม่สอด, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม, สภากาชาดไทย, The Kidu Fund of Bhutan. ในพระอุปถัมภ์เจ้าหญิงเดเชน ยังซอม วังชุก แห่งภูฏาน, มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, The Prince and Princess Alexandre Mutual Aid Fund ในพระอุปถัมภ์เจ้าหญิงเลอาเเห่งเบลเยียม, โครงการกำลังใจ ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น ได้รับเกียรติจาก เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วย หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ร่วมเป็นประธานในงาน

เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ กล่าวว่ามูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2551 โดยใช้ชื่อของ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ หรือ กุสตาฟว์ รอแล็ง-ฌักแม็ง นักกฎหมายและที่ปรึกษาราชการทั่วไปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบกฎหมาย การบริหารราชการของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้จุดประกายความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเบลเยียมเข้าด้วยกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง และความสัมพันธ์ของทั้งสองราชวงศ์ ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิดำเนินงานบนพันธกิจหลักสามประการ คือ การรักษาความทรงจำและ ผลงานของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจที่มีต่อประเทศไทย การสานความสัมพันธ์ของราชวงศ์ไทยและเบลเยียม และการช่วยเหลือพร้อมยกระดับสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย

กิจกรรมที่จัดขึ้นยังร่วมกับโมอาว็าด แบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำระดับโลก จัดทำมงกุฎเพชรมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จำลอง จำนวน 15 ชิ้น เพื่อร่วมจำหน่ายและประมูล นำรายได้สมทบทุนให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิ The Prince and Princess Alex andre Mutual Aid Fund ในพระอุปถัมภ์เจ้าหญิงเลอาเเห่งเบลเยียม

ภายในงานจัดแสดงชุดพิเศษโดยผู้พิการที่สูญเสียขาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย พร้อมด้วย แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ที่มาร่วมเดินแฟชั่นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังบวกจากเครื่องแต่งกายโดยได้ดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง วรวรรธน์ วราสถิรวัฒน์ ช่วยรังสรรค์ผลงานถ่ายทอดจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและสวยงามของผู้พิการ เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและการใช้ชีวิตให้คนไทยในสังคมปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ งานนิทรรศการ “WALK!” นิทรรศการภาพถ่ายแฟชั่นจากผู้พิการที่สูญเสียขาจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย จากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการภาพถ่ายแฟชั่นที่ทรงคุณค่า เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและ การสร้างพลังบวกที่พร้อมมอบแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยและผู้เข้าชมงานในการใช้ชีวิตและก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความท้าทายไม่ว่าจะยากเพียงใด ก็สามารถเอาชนะได้ เมื่อชนะแล้ว เราสามารถ walk! ก้าวไปสู่จุดหมายที่ไกลที่สุดได้” นำเสนอผลงานโดย ผู้พิการที่สูญเสียขาจากอุบัติเหตุหรือการ เจ็บป่วย จากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวม 12 คน ที่มาร่วมเป็นแบบผ่านภาพถ่าย 12 ผลงาน พร้อมบอกเล่าเรื่องราวมุมมองการฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ และกิจกรรม “เสวนาเล่าเรื่องเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ” ได้รับเกียรติจาก นางเวโรนิก ก็อดดิง เหลนของเจ้าพระยาอภัย ราชาฯ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาย้อนเวลาไปวันแรกที่เจ้าพระยาอภัยราชาฯ เดินทางมายังสยามประเทศ พร้อมร่วมรำลึกคุณงามความดีในบทบาทต่างๆ ทั้งทนายความ นักการเมือง ชาวเบลเยียม ผู้ก่อตั้งสภากาชาดระหว่างประเทศและสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ