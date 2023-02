กุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ชวนทุกคนมาเติมเต็มความหวานให้ใจฟู ณ ดินแดนแห่งความรักใจกลางสยาม สยาม เซ็นเตอร์จัดงาน “Siam Center Presents The Rabbit Year of Luck and Love 2023” ด้วยบ้านกระต่ายอินเลิฟเวอร์ชั่นวาเลนไทน์ สีชมพูฟูฟ่อง ด้วยลวดลาย CUSCUS The Rabbit และผองเพื่อน ในธีมแสนหวานสนุกสนานสังสรรค์กันเต็มที่ในสวนผลไม้แห่งจินตนาการ จากฝีมือออกแบบของศิลปินระดับโลก CusCus the Cuckoos หรือ ชนิดา วรพิทักษ์ ในธีมหวานน่ารักด้วยสีโทนชมพู แดง ส้ม พบกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ กาชาปองแห่งรัก, “Mr.Post Rabbit” โปสการ์ด ดี.ไอ.วาย., คอลเล็กชั่นพิเศษจาก Absolute Siam Store x CusCus วันนี้ – 28 ก.พ. ช่อดอกไม้ให้หวานใจจากร้านดอกไม้ดัง หอมฟลาวเวอร์ วันนี้ – 19 ก.พ. ร่วมด้วยโชว์เคสพิเศษจากศิลปินดังร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักต่างมุมมองลงบนผลงานศิลปะ จัดแสดงวันนี้ – 10 มี.ค. บริเวณชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

ไอคอนสยาม ร่วมกับ WHAT THE FAB MARKET ชวนเกี่ยวก้อยคนที่คุณรักมาร่วมเติมความหวานให้หัวใจพองโตไปด้วยกันในงาน “ICONIC SWEETHEART by WHAT THE FAB MARKET” มหัศจรรย์เมนูขนมหวานต้อนรับวาเลนไทน์ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ภายในงานรวบรวมสุดยอดขนมหวานเลิศรสที่รังสรรค์จากวัตถุดิบเกรดพรีเมียมมาไว้ที่งานเดียวกัน อาทิ เครื่องดื่มโกโก้ ครัวซองต์ซิกเนเจอร์ ช็อกโกแลต สเลอปี้ กาแฟรสชาติเข้มข้น พรีเมียมเจลาโต้ ขนมบิสกิตปลากะพงอบกรอบ ไอศกรีม และอีกมากมาย วันนี้ – 21 ก.พ.

เดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “THE MALL LOVE FEST เติมความหวาน บริหาร ความเลิฟ” เติมเต็มความรักให้สดชื่น พร้อมจัดเต็มกิจกรรมสุดฟิน สร้าง LOVE FEST MUSIC WEEK เทศกาลเพลงรัก โรแมนติก และ LOVE CHECK-UP ตรวจสุขภาพหัวใจฟรี วันนี้ – 2 มี.ค. ที่เดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ และเอ็ม ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา

เอ็มไดนิ่ง เอ็กซ์ นิวเยียร์ เลิฟ แอด เฟิร์ส ไบท์ ชวนคนพิเศษรับประทานเมนูแห่งความรักจากร้านอาหารชั้นนำในเอ็มไดนิ่ง ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ พร้อมโปรโมชั่นมากมาย พิเศษเมื่อรับประทานอาหารครบ 2,500 บาท รับฟรี เสื้อยืดสุดฮิป วันนี้ – 28 ก.พ.

สตาร์บัคส์นำเสนอขนมหลากเมนู อาทิ บราวนี่คัพรสช็อกโกแลต ช็อกโกแลต บานอฟฟี่พาย มูสเค้กช็อกโกแลตรูปหัวใจสุดน่ารัก และครีมมูสช็อกโกแลตเนื้อเนียน ละมุนลิ้น ร่วมเติมความรักในเทศกาลวาเลนไทน์