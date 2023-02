หนังสือแนะนำ

อำนาจของภาษาและวรรณกรรมไทย

โดย : สุจิตต์ วงษ์เทศ

524 หน้า ราคาปก 400 บาท

“ศิลปะเพื่อศิลปะ” กับ “ศิลปะเพื่อชีวิต” ปะทะและประดาบกันสืบเนื่องยาวนานในศตวรรษ ที่แล้ว

อำนาจรัฐรวมศูนย์หนุนหลัง “ศิลปะเพื่อศิลปะ” แล้วกีดกันใส่ร้าย “ศิลปะเพื่อชีวิต” ทำให้ภาษาและวรรณกรรมไทยได้รับนิยามยกย่องเป็นงานศิลปะบริสุทธิ์เพื่อศิลปะล้วนๆ “ไม่การเมือง” จากนั้นใช้กล่อมเกลาและครอบงำสังคมไทยผ่านระบบการศึกษานับร้อยปีมาแล้ว

ในโลกความจริงแล้ว ภาษาและวรรณกรรมไทย เป็นผลผลิตของสังคม-การเมืองและเศรษฐกิจ เพราะคนที่มีพลังสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรมทุกยุคทุกสมัย ล้วนอยู่ใต้อำนาจของสังคม-การเมืองและเศรษฐกิจสมัยนั้นๆ ไม่มียกเว้น

พลังสร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรมไทยมาจากหลายชาติพันธุ์ มีทั้งคน “ไม่ไทย” และคน “ไทย”

หนังสือ “อำนาจของภาษาและวรรณกรรมไทย” ผมต้องการรวบรวมแล้วเรียบเรียง พร้อมแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีและมานุษยวิทยา ด้วยเนื้อหาเกี่ยวข้องสังคม-การเมืองและเศรษฐกิจ

สุจิตต์ วงษ์เทศ รวบรวมสารพัดเรื่องแบ่งเป็น 6 บทดังนี้

ภาษาและวรรณกรรมไทยสมัยเริ่มแรก/คำบอกเล่าเริ่มแรกใน ดินแดนไทย/วัฒนธรรมอินเดียแผ่ถึงอุษาคเนย์/อำนาจของภาษาไทย/วัฒนธรรมนานาชาติในภาษาและวรรณกรรมไทย/ก่อนเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่

บทสุดท้าย สุจิตต์ ได้ยกตัวอย่างวรรณกรรมหลายเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเบื้องหลังสังคมการเมืองที่หล่อหล่อมทำให้เกิดวรรณกรรมแต่ละชิ้นขึ้นมา เช่น

ปาจิตกุมารกลอนอ่าน/ระเด่นลันได วรรณกรรมการเมืองเสียดสีสังคม/พระอภัยมณี วรรณกรรมการเมือง/ขุนช้างขุนแผน/พระลอ เป็น “นิยาย”/เรื่องนางนพมาศ เป็น “นิยาย”

ปิดท้ายเล่มด้วยเรื่อง จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ระบอบลวงตา Behind the Illusion

ผลงาน สฤณี อาชวานันทกุล

376 หน้า ราคาปก 360 บาท

“…มายาคติเกี่ยวกับกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิรูปในไทยอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า กฎหมายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตายตัว ออกแล้วย่อมชอบธรรมเสมอ ดีเสมอ ไม่ต้องทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ดังนั้นถ้าเพียงแต่ ‘ทุกคนทำตามกฎหมาย’ บ้านเมืองก็จะสงบเรียบร้อยรุ่งเรือง ก้าวหน้า

แต่สังคมสมัยใหม่รู้ดีว่า ลำพังการมี ‘กฎหมาย’ ไม่ใช่หลักประกันว่าประเทศจะก้าวหน้า

อย่าลืมว่าการทรมานจนตาย การใช้แรงงานทาส การเลือกปฏิบัติเพราะเหยียดผิว และธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งอาจมีเหตุผลที่คนในอดีตรับได้ แต่คนทั่วไปทุกวันนี้รับไม่ได้ เพราะมองว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรง ล้วนแต่เคย ‘ถูกกฎหมาย’ ในอดีตมาแล้วทั้งสิ้น…”

บางส่วนจาก “ระบอบลวงตา Behind the Illusion” ผลงานโดย “สฤณี อาชวานันทกุล” หนังสือที่จะมาชวนผู้อ่านมองให้ทะลุ “ระบอบลวงตา” ที่พร่าเลือน บิดพลิ้ว และล่อหลอกคนไทยหลายคนให้เห็น “ประชาธิปไตยเป็นเผด็จการ และเห็นเผด็จการเป็นประชาธิปไตย” มอบมุมมองใหม่ๆ เสมือนตาดวงที่สาม ผ่านประเด็น การเมือง ความเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรม และการฉ้อฉลเชิงอำนาจของระบอบประยุทธ์

แหวกม่านมายาคติไปพร้อมกันกับหนังสือเล่มนี้

รัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตยมีจริงหรือ?

กฎหมาย ความยุติธรรม

โซ่ตรวนที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การฉ้อฉลเชิงอำนาจของระบอบประยุทธ์

อภินันทนาการฟรี หนังสือ‘พุทธธรรม’

คณะกรรมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ได้จัดพิมพ์หนังสือ+พุทธธรรม (ฉบับเดิม)+ โดย+สมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)+ ซึ่งพิมพ์ส่วนภาพรวมสรุปเนื้อหาเพิ่ม

ในหนังสือเล่มนี้ พูดถึงแนวคิดของพุทธศาสนาที่แท้จริงและรวบรวมประมวลหลักธรรมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะทั้งในรายละเอียดและภาพรวม

จัดพิมพ์ขึ้นอย่างประณีต เป็นปกหนังแข็ง พิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี ผู้สนใจขอรับหนังสือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีรับหนังสือ

(ใช้ซองจดหมาย 2 ซอง)

1. ซองที่ท่านส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัย

2. ซองที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือกลับไปให้ โดยให้ใช้ซองเปล่า “แบบกันกระแทก” ขนาด C4 (249×324 ม.ม.) พร้อมปิดแสตมป์ 40 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง (1 ชื่อ/1 ท่าน/1 เล่ม)

จากนั้นส่งมาที่

งานสารบรรณ สำนักอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม

กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-1938-3598

(หนังสือพุทธธรรม)

มติชนสุดสัปดาห์

วันที่ 24 ก.พ.-2 มี.ค.2566

ปก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้นิ้ว พร้อมโปรยข้อความ The End For The Beginning ปิดฉากสภาสีเทา

คับแน่นด้วยเนื้อหาสาระ รายงานพิเศษ บทวิเคราะห์ บทความ ศิลปวัฒนธรรม และคอลัมน์ที่หลากหลายน่าสนใจ เช่น

ส่องสูตรข้ามขั้วเพื่อไทย-พลังประชาฐ สมการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้ง

โอกาสแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยปี 2566 เทียบกับการเลือกตั้ง 2554

คุยกับปิยบุตร แสงกนกกุล 3 เปลี่ยนที่ต้องเกิดในการเลือกตั้ง 2566 เบื้องลึกบทบาท-ความสัมพันธ์ก้าวไกล ให้ผลโหวตประชาชนชี้วัด‘สำเร็จ-ไม่สำเร็จ’

บทความพิเศษ

ว่าด้วย ‘ราษฎร’ กับ ‘กกต.’ โดย พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

‘ไม่ได้อ่อย’ แน่นะวิ ‘งานวิจัยญี่ปุ่น’ ชี้ชัด ‘หญิงสาวเปิดฝาขวดน้ำไม่ได้’ โดย จักรกฤษณ์ สิริริน

อำนาจการเมือง ภาษาและวรรณกรรมไทย โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

เข้มด้วยบทวิเคราะห์ในแวดงโล่เขน รหัสย่อ ‘นายพล จ.’ สะท้าน ตร. จับตาเกี้ยเซี้ยอุ้มพวกเดียวกัน หมากในเกมชิงอำนาจ ‘2 บิ๊ก’

ตบท้ายที่ของดีมีอยู่ “สังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ” โดย ปราปต์ บุนปาน

