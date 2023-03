หนังสือชุด‘คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก’

สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

บุ๊กสโตร์

หนังสือชุดประวัติบุคคลสำคัญของไทยจำนวน 149 บุคคล พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เล่ม 1-4) และบุคคลอื่นๆ (เล่ม 5) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต้นฉบับ

“คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก” เป็นหนังสือชุดประวัติบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมหรือผู้ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมืองในอดีต เบื้องต้นประมวลรวบรวมขึ้นจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประทานไว้ในคำนำหรือส่วนต้นเล่มของหนังสือต่างๆ อาทิ หนังสือฉลองอายุบ้าง หรือหนังสืองานศพบ้าง จำนวน 127 บุคคล (ในเล่ม 1-4 และเล่ม 5 บางส่วน)

นอกจากนี้ ยังได้รวมรวมจากประวัติบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีผู้อื่นเรียบเรียงไว้แล้วเพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 22 บุคคล (ในเล่ม 5)

รวมเป็นประวัติบุคคลสำคัญจำนวน 149 บุคคล โดยมีภาพถ่ายบุคคลเจ้าของประวัตินั้นๆ หรือภาพปกหนังสือจากเล่มต่างๆ มาเป็นภาพประกอบอย่างสมบูรณ์

หนังสือชุดนี้นับเป็นหนังสือชุดสำคัญ ที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โบราณคดี มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ เพราะนอกจากประวัติบุคคลที่เป็นสาระสำคัญหลักแล้ว ยังประกอบด้วยเกร็ดความรู้ข้อมูลประเภทพงศาวดารกระซิบสอดแทรกอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเรื่องลี้ลับที่หาอ่านได้ยากจากเอกสารหลักก็ล้วนแต่ปรากฏอยู่ในหนังสือชุดนี้โดยตลอดเรื่อง

ตัวอย่างประวัติบุคคลในเล่ม 1 (บางส่วนจากจำนวน 32 บุคคล)

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศสิริพัฒน์

พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์

หม่อมราชวงศ์สุวพันธ์ สนิทวงศ์

พระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย)

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)

ท่านเลื่อม บุนนาค

พระยาสารสินสวามิภักดิ์ (เทียนฮี้ สารสิน)

พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล)

พระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต)

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ้น เลาหเศรษฐี)

พระยาพหลโยธิน รามินทรภักดี (นพ พหลโยธิน)

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

พระยาสุริยนุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค)

พระชำนิกลการ (สมบุญ บุณยกะลิน)

พระยาวิจิตรนาวี (วิลเลียม บุณยกะลิน)

หลวงอุดรภัณฑ์พานิช (อูเต็ง โสภโณดร)

หมื่นปดิพัทธภูวนารถ (ช้าง คชาธาร)

หนังสือชุด “คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก” 5 เล่มชุด (รวมจำนวนกว่า 1,336 หน้า)

(ปกอ่อนมีปีก เข้าเล่มเย็บกี่และไสกาว เนื้อในพิมพ์ขาว-ดำ กระดาษปอนด์อย่างดี)

ราคาปกติชุดละ 2,000 บาท พิเศษราคาจองเหลือชุดละ 1,800 บาท

บริการจัดส่งให้ฟรี

สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้-15 เมษายน 2566

กำหนดจัดส่งกลางเดือนเมษายน 2566

***สนใจสั่งจอง สามารถโอนเงิน***

บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด

เลขที่ 0582006557

ชื่อบัญชี ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

ลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทร. พร้อมแนบสลิปการโอนเงินกลับมาได้ที่กล่องข้อความเพจ Facebook page : สำนักพิมพ์ต้นฉบับ

หรือติดต่อได้ที่นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ โทร. 08-5070-5544

สำนักพิมพ์มติชนคว้า2รางวัล หนังสือดีเด่นปี 2566-สพฐ.

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงข่าวประกาศผลตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2566 โดยสำนักพิมพ์มติชนได้รับ 2 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และคุณวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง สองผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพให้กับนักอ่าน

สำหรับหนังสือทั้ง 2 เล่มที่ได้รับรางวัล ได้แก่

ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566

คนจรดาบ

โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

ได้รางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566

10 อันดับหนังสือขายดี เดือนก.พ.Matichonbook

สำนักพิมพ์มติชนชวนอ่าน 10 เล่มฮอตฮิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีทั้งเล่มใหม่มาแรง และเล่มขายดีตลอดกาล เตรียมจดลิสต์อ่านตามกันได้เลย!

อันดับ 1 เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง

ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

อันดับ 2 สิ้นแสงฉาน

ผู้เขียน : INGE SARGENT | แปลโดย : มนันยา

อันดับ 3 เขตคลองมองเมือง

ผู้เขียน : บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช

อันดับ 4 รสไทย(ไม่)แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

ผู้เขียน : อาสา คำภา

อันดับ 5 Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา

ผู้เขียน : กำพล จำปาพันธ์ และโมโมทาโร่

อันดับ 6 Need to Know รู้แล้วรู้รอด

ผู้เขียน : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ | สำนักพิมพ์ sundogs

อันดับ 7 Chasing New Horizons : ภารกิจพิชิตพลูโต

Alan Stern และ David Grinspoon เขียน | ชยภัทร อาชีวระงับโรค แปล

อันดับ 8 เขียนจีนให้เป็นไทย

ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

อันดับ 9 โบราณคดีกรุงธนบุรี

ผู้เขียน : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

อันดับ 10 เทพเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ

ผู้เขียน : อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

สามารถสั่งซื้อผ่านหลากหลายช่องทางได้ที่ : https://linktr.ee/matichonbook