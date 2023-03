หนังสือแนะนำ



Need to Know รู้แล้วรู้รอด

ผู้เขียน : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

สำนักพิมพ์ sundogs

248 หน้า 4 สีทั้งเล่ม

ราคาปก 300 บาท

– การเมืองทำให้ คนโง่?

– อำนาจทำให้ฉ้อฉล?

– ลืมทำไม? ทำไมลืม?

– ทำไมตกหลุมพรางโฆษณา?

– ทำไมคนแก่ไม่ชอบฟังเพลงวัยรุ่น?

…และความจริงอีกมากมายที่คุณ Need to Know!

การกลับมาอีกครั้งของ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ กับหนังสือซีรีส์ Pop Science สีสันสดใส และอ่านสนุกรูปแบบใหม่ พร้อมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวรอบตัวและ ตอบ คำถามที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมและมุมมองของมนุษย์ ตระหนักรู้ในตัวเอง และเข้าใจในผู้อื่นได้มากขึ้น

ชวนรู้อย่างเข้าใจในอารมณ์ แล้วรู้รอดในความรู้สึกนึกคิดไปด้วยกัน!

ผู้ที่ตกหลุมรัก Pop Science และอยากจะสนุกไปกับวิทยาศาสตร์ ห้ามพลาด+Need to Know รู้แล้วรู้รอด+!!!

อุปถัมภ์ค้ำใคร : การเลือกตั้งไทย

กับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง

ผู้เขียน : เวียงรัฐ เนติโพธิ์

208 หน้า

ราคาปก 200 บาท

เหตุใดการเลือกตั้งจึงไม่ใช่หนทางไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง?

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นเนื้อร้ายของการเมืองการเลือกตั้งจริงหรือไม่?

ระบอบอำนาจนิยมทำลายกลไกการพัฒนาประชาธิปไตยให้อ่อนแอลงอย่างไร?

มองลอดหลังม่านการเมืองไทยในยุคเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน อ่านประชาธิปไตยแบบไทยๆ ให้รอบด้าน ผ่านการทำความเข้าใจแบบแผนของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการซึ่งถูกมองข้ามเสมอมาอย่าง “ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์”

สิ่งใดที่ถูกค้ำ

สิ่งใดที่ถูกทำให้เสื่อมสลาย

และเราจะก้าวผ่านการเมืองใหม่ที่ย้อนยุคล้าหลังนี้อย่างไร

ร่วมทบทวนและหาคำตอบพร้อมกันได้ใน “อุปถัมภ์ค้ำใคร : การเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง”

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของเสฐียรโกเศศ

ผู้เขียน : เสฐียรโกเศศ

576 หน้า ราคา 370 บาท

(ลดเหลือ 299 บาท)

งานนิพนธ์ของพระยาอนุมานราชธน ในชุดประเพณีเกี่ยวกับชีวิตนี้ มีคุณค่าทั้งในฐานะที่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคม กับเป็นงานค้นคว้าทางภูมิปัญญาอย่างไทยที่ควรแก่การศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับลัทธิประเพณีอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย ในระบบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติ อันปลาสนาการไปแล้วในยุคปัจจุบัน

แม้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอันกลายมาเป็นประเพณีนี้ จะเปลี่ยนแปรไปตามกาลสมัยและสภาพความเป็นไปทางสังคม แต่ถ้าหากเราประจักษ์ชัดในความเป็นมา

เบื้องต้นแห่งประเพณีนั้นๆ ย่อมช่วยให้ประยุกต์พิธีกรรมอันเนื่องในประเพณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสมสมัย ไม่เป็นแต่เพียงการสืบต่อประเพณีอย่างปราศจากคุณค่า ทั้งยังอาจสื่อกับคนรุ่นใหม่ให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม โดยนัยอันถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

หนังสือ “ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ของ เสฐียรโกเศศ โดย เสฐียร โกเศศ”

มติชนสุดสัปดาห์

วันที่ 3-9 มีนาคม 2566

ปก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถูกสาวใหญ่กอดคอหอมแก้มระหว่างลงพื้นที่

พร้อมโปรย ลด‘อนุรักษนิยม’-เพิ่ม‘เสรีนิยม’ ‘ป้อม’เอียงแก้ม ให้ทุกขั้ว‘หอม’

เรื่องรอง ผวาล้มพ.ร.ก.อุ้มหาย ชิงอุ้มส่งศาลรธน.ตีความ ‘อุ้ม’นายกฯ-รบ.หนีรับผิด

คับคั่งด้วยคอลัมน์ รายงานพิเศษ บทความพิเศษ บทวิเคราะห์ รอบด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม อาทิ

ปฏิรูปกกต. โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร

ยุทธศาสตร์เพื่อ…ล้มอำนาจเผด็จการ โดย มุกดา สุวรรณชาติ

รวมไทยสู่ชาติที่ไร้อนาคต โดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

เปิดใจ ‘เสถียร เสถียรธรรมะ’ คาราบาวแดง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 จาก ‘ชูกำลัง’ สู่ ‘เหล้า-เบียร์’ โดย ศัลยา ประชาชาติ

ทางเลือกเชิงนโยบาย โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

ภูมิใจไทยปักธงตรงไหน มีไหม ก็คนกรุงเทพฯ ‘เยอะ’ นะ โดย ประกิต กอบกิจวัฒนา

สงครามยูเครน 2023 รบยาว รบหนัก หยุดรบ? โดย สุรชาติ บำรุงสุข

มนุสสปฏิวัติ : สร้างพลเมืองใหม่ให้แข็งแรง โดย ณัฐพล ใจจริง

‘ใคร’ ไม่ควรลงสนามเลือกตั้ง โดย ธงทอง จันทรางศุ

บทกวี 5 มีนาคม : วันนักข่าว โดย ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์

อำนาจของภาษาไทย โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

พร้อมเนื้อหาสาระอื่นอีกหลากหลาย

รอท่าท่านผู้อ่านแล้วอยู่บนแผงหนังสือทั่วไป

ซื้อหามาอ่านด้วยดวงหฤทัยอันระทึก

ราคา 60 บาทเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวหรรษา

